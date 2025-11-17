Παπαθανάσης για «Σπίτι μου II»: Παράταση του προγράμματος μέχρι το Μάιο του 2026

Παρατείνεται για πέντε μήνες, έως τις 31 Μαΐου 2026, η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου II, η οποία αρχικά έληγε στις 31 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε στον ΣΚΑΪ ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Επιπλέον, η τελική εκταμίευση των κονδυλίων μετατίθεται από τις 30 Ιουνίου στις 31 Αυγούστου.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται μέσω ανακατεύθυνσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στο 65% της απορρόφησης, με περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ να έχουν δεσμευτεί από συμπολίτες μας για την αγορά κατοικίας, και πλέον συμμετέχουν πάνω από 11.000 πολίτες.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός εξήγησε ότι τα 11.000 σπίτια που έχουν επιλεγεί έχουν κατασκευαστεί έως το 2007.

Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και θα παραμείνει ανοιχτό έως τον Αύγουστο του 2026.

Παράλληλα, διευρύνονται τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια για τη συμμετοχή σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα Σπίτι μου I.