ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μπανγκλαντές: Καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο η πρώην πρωθυπουργός Σέιχ Χασίνα
Ειδήσεις
14:04 - 17 Νοε 2025

Μπανγκλαντές: Καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο η πρώην πρωθυπουργός Σέιχ Χασίνα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δικαστήριο του Μπανγκλαντές επέβαλε σήμερα (17/11) θανατική ποινή στην ανατραπείσα πρωθυπουργό Σέιχ Χασίνα, κρίνοντάς την ένοχη για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μετά από μια δίμηνη δίκη, κατά την οποία αποφάνθηκε ότι είχε δώσει εντολή για την αιματηρή καταστολή φοιτητικών εξεγέρσεων τον προηγούμενο χρόνο.

Η 78χρονη Χασίνα δικάστηκε ερήμην, κατηγορούμενη για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σχετικά με τη βίαιη καταστολή φοιτητικών διαδηλώσεων στα μέσα του 2024. Εκείνη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ινδία, όπου κατέφυγε μετά την απομάκρυνσή της από την εξουσία τον Αύγουστο του 2024.

Το ειδικό Δικαστήριο για Διεθνή Εγκλήματα στη Ντάκα αναμένεται να εκδώσει σύντομα απόφαση και για δύο συνεργάτες της Χασίνα: τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Ασαντουζαμάν Χαν και τον πρώην επικεφαλής της αστυνομίας Αμπντουλάχ Αλ Μαμούν, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες.

Η Ντάκα έχει σημειώσει αύξηση βίαιων επιθέσεων ενόψει της ανακοίνωσης της δικαστικής απόφασης. Μόνο στις 12 Νοεμβρίου καταγράφηκαν 32 εκρήξεις και δεκάδες λεωφορεία πυρπολήθηκαν σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας και άλλων συνοικιών.

Κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του τον περασμένο μήνα, ο εισαγγελέας ζήτησε την επιβολή της θανατικής ποινής για την εξόριστη πρώην πρωθυπουργό. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, το κόμμα της Χασίνα, ο Σύνδεσμος Αουάμι του Μπανγκλαντές, ο οποίος έχει τεθεί εκτός νόμου από τη μεταβατική κυβέρνηση, κάλεσε σε διήμερο εθνικό λοκντάουν και χαρακτήρισε τη δίκη πολιτικά υποκινούμενη.

Η έκρυθμη κατάσταση στην πόλη συνοδεύτηκε από αναφορές για βομβιστικές επιθέσεις, εμπρησμούς λεωφορείων και επιχειρήσεων, καθώς και πορείες σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της πρωτεύουσας, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας.

Οι αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη την πόλη. Πάνω από 400 στρατιώτες της παραστρατιωτικής Συνοριακής Φρουράς έχουν αναπτυχθεί, τα σημεία ελέγχου έχουν αυξηθεί και οι δημόσιες συγκεντρώσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά. Επιπλέον, ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ντάκα διέταξε χθες την αστυνομία να χρησιμοποιεί πυρά κατά οποιουδήποτε συμμετέχει σε εμπρησμό ή βομβιστική ενέργεια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρινάκης: Αμφιλεγόμενες οι δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για συνεργασίες της αριστεράς
Πολιτική

Μαρινάκης: Αμφιλεγόμενες οι δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για συνεργασίες της αριστεράς

Συνάντηση Μακρόν-Ζελένσκι: Στο «τραπέζι» συμφωνία για 100 Rafale προς την Ουκρανία
Ειδήσεις

Συνάντηση Μακρόν-Ζελένσκι: Στο «τραπέζι» συμφωνία για 100 Rafale προς την Ουκρανία

Η ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία στο επίκεντρο της EUROPORT 2025
Ναυτιλία

Η ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία στο επίκεντρο της EUROPORT 2025

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συναγερμός στη Λιθουανία για drone: Σε καταφύγια πολίτες και πρωθυπουργός - Κινητοποίηση ΝΑΤΟ
Ειδήσεις

Συναγερμός στη Λιθουανία για drone: Σε καταφύγια πολίτες και πρωθυπουργός - Κινητοποίηση ΝΑΤΟ

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Μαξίμου: Σχέδιο για αγροτικές ενισχύσεις και αυστηρά μέτρα κατά επιζωοτιών
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Μαξίμου: Σχέδιο για αγροτικές ενισχύσεις και αυστηρά μέτρα κατά επιζωοτιών

Η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει τον δρόμο για περισσότερες εκτελέσεις
Ειδήσεις

Η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει τον δρόμο για περισσότερες εκτελέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

Υγεία
29/05/2026 - 21:15

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Πολιτική
29/05/2026 - 20:56

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:40

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τεχνίτης του ΔΕΔΔΗΕ υπέστη εγκαύματα

Πολιτική
29/05/2026 - 19:38

Μανιάτης: Η Κομισιόν ανατρέπει τους τουρκικούς ισχυρισμούς – Τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η ΕΕ είναι νόμιμα

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:22

Οι όροι του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν – Τι απαντά η Τεχεράνη

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 19:19

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:07

Αττική: «Ασφυκτιούν» οι δρόμοι λόγω της εξόδου των εκδρομέων – Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:53

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:49

Noval Property: Λήξη ένατης περιόδου εκτοκισμού πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:43

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Σε οριακό σημείο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πτώση τζίρου 30% το Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή Αττικής το Σάββατο (28/5) λόγω ποδηλατικού αγώνα

Πολιτική
29/05/2026 - 18:06

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

Ανακοινώσεις
29/05/2026 - 18:01

Intracom: Μέρισμα €0,18 ανά μετοχή – Οι προοπτικές για το μέλλον

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:00

Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πρόταση ενοχής για τέσσερα στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:53

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:45

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως τις 30 Οκτωβρίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ