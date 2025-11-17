Μπανγκλαντές: Καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο η πρώην πρωθυπουργός Σέιχ Χασίνα

Δικαστήριο του Μπανγκλαντές επέβαλε σήμερα (17/11) θανατική ποινή στην ανατραπείσα πρωθυπουργό Σέιχ Χασίνα, κρίνοντάς την ένοχη για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μετά από μια δίμηνη δίκη, κατά την οποία αποφάνθηκε ότι είχε δώσει εντολή για την αιματηρή καταστολή φοιτητικών εξεγέρσεων τον προηγούμενο χρόνο.

Η 78χρονη Χασίνα δικάστηκε ερήμην, κατηγορούμενη για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σχετικά με τη βίαιη καταστολή φοιτητικών διαδηλώσεων στα μέσα του 2024. Εκείνη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ινδία, όπου κατέφυγε μετά την απομάκρυνσή της από την εξουσία τον Αύγουστο του 2024.

Το ειδικό Δικαστήριο για Διεθνή Εγκλήματα στη Ντάκα αναμένεται να εκδώσει σύντομα απόφαση και για δύο συνεργάτες της Χασίνα: τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Ασαντουζαμάν Χαν και τον πρώην επικεφαλής της αστυνομίας Αμπντουλάχ Αλ Μαμούν, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες.

Η Ντάκα έχει σημειώσει αύξηση βίαιων επιθέσεων ενόψει της ανακοίνωσης της δικαστικής απόφασης. Μόνο στις 12 Νοεμβρίου καταγράφηκαν 32 εκρήξεις και δεκάδες λεωφορεία πυρπολήθηκαν σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας και άλλων συνοικιών.

Κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του τον περασμένο μήνα, ο εισαγγελέας ζήτησε την επιβολή της θανατικής ποινής για την εξόριστη πρώην πρωθυπουργό. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, το κόμμα της Χασίνα, ο Σύνδεσμος Αουάμι του Μπανγκλαντές, ο οποίος έχει τεθεί εκτός νόμου από τη μεταβατική κυβέρνηση, κάλεσε σε διήμερο εθνικό λοκντάουν και χαρακτήρισε τη δίκη πολιτικά υποκινούμενη.

Η έκρυθμη κατάσταση στην πόλη συνοδεύτηκε από αναφορές για βομβιστικές επιθέσεις, εμπρησμούς λεωφορείων και επιχειρήσεων, καθώς και πορείες σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της πρωτεύουσας, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας.

Οι αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη την πόλη. Πάνω από 400 στρατιώτες της παραστρατιωτικής Συνοριακής Φρουράς έχουν αναπτυχθεί, τα σημεία ελέγχου έχουν αυξηθεί και οι δημόσιες συγκεντρώσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά. Επιπλέον, ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ντάκα διέταξε χθες την αστυνομία να χρησιμοποιεί πυρά κατά οποιουδήποτε συμμετέχει σε εμπρησμό ή βομβιστική ενέργεια.