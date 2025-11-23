ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΥΠΕΘΟ: Σε ισχύ από Δευτέρα 24/11 το πακέτο ενισχύσεων - Ωφελούνται 2,4 εκατ. πολίτες
Οικονομία
13:20 - 23 Νοε 2025

ΥΠΕΘΟ: Σε ισχύ από Δευτέρα 24/11 το πακέτο ενισχύσεων - Ωφελούνται 2,4 εκατ. πολίτες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από αύριο 24/11, ξεκινά η καταβολή των ενισχύσεων συνολικού ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν 2,4 εκατομμύρια πολίτες. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις 24 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα στα 500 ευρώ για τα ζευγάρια όπου και οι δύο πληρούν τα κριτήρια.

Η ενίσχυση αφορά όσους είναι άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους/χήρους ή έως 26.000 ευρώ για έγγαμους, και με ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ ή 300.000 ευρώ αντίστοιχα. Το ηλικιακό όριο δεν ισχύει για τους συνταξιούχους με αναπηρία (ΑμεΑ).

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024. Το ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η επιστροφή αφορά ενοίκιο κύριας ή φοιτητικής κατοικίας και αποτελεί μόνιμη κυβερνητική πολιτική που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο χωρίς αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Χιλιάδες πολίτες – συνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία που ζουν σε μισθωμένη κατοικία – θα δουν και τις δύο ενισχύσεις στους λογαριασμούς τους.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο μεγάλο πακέτο μέτρων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ξεδιπλωθεί τους επόμενους μήνες και θα ωφελήσει πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες. Το πακέτο περιλαμβάνει παρεμβάσεις που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα, όπως μειώσεις επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία, νέες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αυξήσεις στους ενστόλους, καθώς και το νέο πλαίσιο ενισχύσεων για νοικοκυριά και ευάλωτες ομάδες.

Με τις συντάξεις Ιανουαρίου, περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα λάβουν επιπλέον αυξήσεις, ενώ όσοι διατηρούν ακόμη προσωπική διαφορά θα λάβουν για πρώτη φορά μετά από χρόνια αύξηση ίση με το 50% της αύξησης που θα δουν όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά.

Πιερρακάκης: Θέλουμε μια Ελλάδα που δίνει ευκαιρίες σε όλους

Σε δήλωση του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε: «Από αύριο, χιλιάδες συμπολίτες μας θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους, με την ενίσχυση των 250 ευρώ που θα στηρίξει άμεσα πάνω από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, υπερήλικες και άτομα με αναπηρία. Είναι μια παρέμβαση που αναγνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες τους και αντανακλά τη δέσμευσή μας να στεκόμαστε δίπλα τους με ουσιαστικό τρόπο.

Λίγες ημέρες αργότερα, η επιστροφή ενοικίου σε ένα εκατομμύριο νοικοκυριά θα προσφέρει σημαντική ανακούφιση σε όσους πιέζονται από το υψηλό κόστος στέγασης.

Αυτές οι ενισχύσεις δεν είναι μεμονωμένες κινήσεις. Είναι μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα δουν οι πολίτες τους επόμενους μήνες: Μειώσεις επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, παρεμβάσεις για το εισόδημα εκατομμυρίων ανθρώπων. Η οικονομία μας αναπτύσσεται και αυτή η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε πολίτη.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη δυσκολίες. Γι’ αυτό συνεχίζουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Θέλουμε μία Ελλάδα που δεν αφήνει κανέναν πίσω, που στηρίζει τους πιο ευάλωτους και δίνει ευκαιρίες σε όλους. Αυτές οι ενισχύσεις είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα συνεχίσουμε με συνέπεια, σχέδιο και πράξεις».

Τελευταία τροποποίηση στις 23/11/2025 - 13:22
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΕΦΙΜ: Θετική δημοσιονομική εξαίρεση η Ελλάδα, αλλά απατείται πειθαρχία
Οικονομία

ΚΕΦΙΜ: Θετική δημοσιονομική εξαίρεση η Ελλάδα, αλλά απατείται πειθαρχία

Ευρωζώνη: Συρρίκνωση στο α’ τρίμηνο – Δυσκολότερη η «εξίσωση» της ΕΚΤ για τα επιτόκια
Ειδήσεις

Ευρωζώνη: Συρρίκνωση στο α’ τρίμηνο – Δυσκολότερη η «εξίσωση» της ΕΚΤ για τα επιτόκια

ESM και EFSF: «Πράσινο φως» στην Ελλάδα για πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,94 δισ.
Οικονομία

ESM και EFSF: «Πράσινο φως» στην Ελλάδα για πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,94 δισ.

ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας με ανεργία 4,3% – Πρόβλεψη για 85.000 νέες θέσεις
Ειδήσεις

ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας με ανεργία 4,3% – Πρόβλεψη για 85.000 νέες θέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
05/06/2026 - 15:09

Πετρέλαιο: Η ένταση στη Μέση Ανατολή στηρίζει τις τιμές – Προς θετικό εβδομαδιαίο πρόσημο

Πολιτική
05/06/2026 - 15:04

ΠΣ ΠΑΣΟΚ: Ξεκάθαρο μήνυμα Ανδρουλάκη προς Δούκα – Ποιους επέλεξε για τη «σκιώδη κυβέρνηση»

Πολιτική
05/06/2026 - 14:46

Παπαθανάσης: Η μελλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά πρέπει να βασίζεται σε τοποκεντρικές πολιτικές

Ναυτιλία
05/06/2026 - 14:41

Μ. Τραυλού: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών το ελληνικό order book - Στοίχημα η πράσινη μετάβαση

Ανεμοδείκτης
05/06/2026 - 14:21

«Μύρισε» εκλογές η κίνηση Μητσοτάκη με τον Κυρανάκη

Ειδήσεις
05/06/2026 - 14:21

ΕΕ: Στο τραπέζι ο αποκλεισμός Ουκρανών στρατεύσιμης ηλικίας από την ευρωπαϊκή προστασία προσφύγων

ΥΔΡΕΥΣΗ
05/06/2026 - 14:21

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Το νερό ως επένδυση για το μέλλον

Οικονομία
05/06/2026 - 14:16

ΚΕΦΙΜ: Θετική δημοσιονομική εξαίρεση η Ελλάδα, αλλά απατείται πειθαρχία

Πολιτική
05/06/2026 - 14:06

Σακελλαρίδης: Ο Τσίπρας λειτουργεί με διαλυτικό τρόπο για την Αριστερά

Αναλύσεις
05/06/2026 - 13:40

Στα €53 αυξάνει την τιμή-στόχο για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Mediobanca

Πολιτική
05/06/2026 - 13:37

Δένδιας: Ιστορική η κατάταξη των πρώτων εθελοντριών γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ανεμοδείκτης
05/06/2026 - 13:33

«Καταφέρατε να ξαναφέρετε τον Τσίπρα»

Οικονομία
05/06/2026 - 13:30

ΤτΕ: Αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων, άνοδος στα επιτόκια νέων δανείων τον Απρίλιο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/06/2026 - 13:30

Νέος κύκλος Υποτροφιών από την AEGEAN για τους Μηχανικούς Αεροσκαφών του αύριο

Περιβάλλον
05/06/2026 - 13:26

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: H COSMOTE TELEKOM συμβάλλει στην προστασία των ελληνικών θαλασσών

Υγεία
05/06/2026 - 13:17

Νοσοκομεία: Επεκτείνεται το «βραχιολάκι» στα Επείγοντα – Πόσο μειώθηκε ο χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών

Ειδήσεις
05/06/2026 - 13:15

Συνελήφθη η Έλενα Τοπαλίδου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – «Θα μάθω από το λάθος μου»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/06/2026 - 13:09

Στουρνάρας: Σοβαρές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής – Κρίσιμη η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Πολιτική
05/06/2026 - 13:04

Πιερρακάκης: Αύξηση στο ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα €1.600

Οικονομία
05/06/2026 - 13:00

Στο 10,6% η ανεργία: Γυναίκες και νέοι συνεχίζουν να πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα

Ειδήσεις
05/06/2026 - 12:59

Ευρωζώνη: Συρρίκνωση στο α’ τρίμηνο – Δυσκολότερη η «εξίσωση» της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Περιβάλλον
05/06/2026 - 12:42

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Τα σχολεία στην πρώτη γραμμή για την προστασία του νερού

Αυτοδιοίκηση
05/06/2026 - 12:30

Δήμος Αθηναίων: Το Κουκάκι αποκτά τον δικό του λεμονόκηπο

Οικονομία
05/06/2026 - 12:18

Ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία το α' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
05/06/2026 - 12:16

Ρουμανία: Εξερράγη θαλάσσιο drone στην Κωστάντζα – Δεν υπάρχουν θύματα

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
05/06/2026 - 12:14

Ο οριστικός «θάνατος» του Ρήγα Φεραίου

Οικονομία
05/06/2026 - 12:11

ESM και EFSF: «Πράσινο φως» στην Ελλάδα για πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,94 δισ.

Πολιτική
05/06/2026 - 11:45

Ανασχηματισμός και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας στη ΝΔ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/06/2026 - 11:43

Deutsche Bank: Ανεβάζει τον πήχυ για τις ελληνικές τράπεζες – Περιθώρια ανάπτυξης και μετά το ράλι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
05/06/2026 - 11:35

Άνοιγμα προς τα αριστερά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ