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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση τζίρου 3,2% στον κλάδο καταλυμάτων το τρίτο τρίμηνο
Οικονομία
12:33 - 25 Νοε 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση τζίρου 3,2% στον κλάδο καταλυμάτων το τρίτο τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε την Τρίτη (25/11) στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης, κατά Περιφερειακή Ενότητα της Ελλάδας, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Γ΄ τριμήνου 2025.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 6.602.632 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 6.396.159 χιλ. ευρώ.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 3.977.114 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1,7% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 4.046.837 χιλ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2024 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (8,3%) και η μικρότερη αύξηση (1,3%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (14,7%).

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2024 μεγαλύτερη από 1,0% (Πίνακας 3), η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (13,3%) και η μικρότερη μείωση (1,2%) καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (4,8%).

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Επισυνάπτεται η παρουσίαση της ΕΛΣΤΑΤ στο τέλος του κειμένου

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