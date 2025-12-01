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Financial Times: Ο Πιερρακάκης στη μάχη για την προεδρία του Eurogroup με όπλο την ελληνική ανάκαμψη
Οικονομία
11:50 - 01 Δεκ 2025

Financial Times: Ο Πιερρακάκης στη μάχη για την προεδρία του Eurogroup με όπλο την ελληνική ανάκαμψη

Reporter.gr Newsroom
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Αναφορά στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και στην υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup περιλαμβάνεται στο σημερινό (1/12) newsletter των Financial Times.

Σύμφωνα με τους FT, ο Έλληνας υπουργός διεκδικεί την ηγεσία του Eurogroup— του οργάνου που είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ — σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την εποχή που θεωρούνταν το «μαύρο πρόβατο» της Ευρωζώνης. Η εκλογή του νέου προέδρου, ο οποίος θα έχει θητεία δυόμισι ετών, θα διεξαχθεί στις 11 Δεκεμβρίου και απαιτεί απλή πλειοψηφία από τους 20 υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης. Αντίπαλος του Πιερρακάκη είναι ο Βίνσεντ Βαν Πετέγκεμ, αναπληρωτής πρωθυπουργός του Βελγίου και συντηρητικός πολιτικός με σημαντικά μεγαλύτερη εμπειρία στο Eurogroup.

Οι FT επισημαίνουν ότι ο Πιερρακάκης στηρίζει την υποψηφιότητά του στην αφήγηση της ελληνικής ανάκαμψης αλλά και στη δική του εικόνα ως τεχνολογικά καταρτισμένου μεταρρυθμιστή. Ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθοδήγησε μια εκτεταμένη μεταρρύθμιση του παραδοσιακά γραφειοκρατικού Δημοσίου, εισάγοντας ψηφιακές υπηρεσίες στη θέση των ουρών και των χειρόγραφων διαδικασιών. Δηλώνει ότι θέλει να μεταφέρει αυτή τη δυναμική στις Βρυξέλλες, τονίζοντας πως «ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, η τεχνολογική επιτάχυνση και η γεωπολιτική αστάθεια επιβάλλουν μια πιο συνεκτική και στρατηγικά ευθυγραμμισμένη ευρωζώνη». Η πρόκληση, όπως λέει, «δεν είναι να παράγουμε περισσότερη ανάλυση».

Στην πρότασή του δίνει έμφαση στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις: στην ενίσχυση των διασυνοριακών επενδύσεων, στη θωράκιση της ενιαίας αγοράς και στη διασφάλιση ότι το ψηφιακό ευρώ θα στηρίζει «τη σταθερότητα, την εμπιστοσύνη και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης». Θέλει επίσης να υπενθυμίσει στους ομολόγους του την πρόοδο της Ελλάδας. Μετά τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, η ανεργία μειώνεται και το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2030. «Αυτή η πορεία αποδεικνύει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν στρατηγική, πειθαρχία και υλοποίηση συνδυάζονται», σημειώνει — μια προσέγγιση που υπόσχεται να μεταφέρει και στην προεδρία του Eurogroup, αν εκλεγεί.

Τόσο ο Πιερρακάκης όσο και ο Βαν Πετέγκεμ ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο διαθέτει εννέα έδρες στο Eurogroup. Ο νικητής θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη υπουργών Οικονομικών από άλλες πολιτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων χωρών όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Η επιλογή του νέου προέδρου θα επηρεάσει και άλλες κρίσιμες θέσεις οικονομικής πολιτικής στην Ευρωζώνη, καθώς μέχρι το 2027 αναμένεται να ανανεωθούν τέσσερις από τις έξι κορυφαίες θέσεις στην ΕΚΤ.

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