ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΑΔΕ: Νέα έκδοση της εφαρμογής timologio, εναρμονισμένο με τις νέες διατάξεις ΦΠΑ
Οικονομία
19:07 - 01 Δεκ 2025

ΑΑΔΕ: Νέα έκδοση της εφαρμογής timologio, εναρμονισμένο με τις νέες διατάξεις ΦΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε λειτουργία τίθεται από 2/12 νέα έκδοση 1.9.0 της εφαρμογής "timologio" της ΑΑΔΕ,  επεκτείνοντας σημαντικά τις λειτουργικές δυνατότητες του myDATA στον τομέα της διακίνησης αποθεμάτων. Η νέα έκδοση εστιάζει στην πλήρη ενσωμάτωση των Παραστατικών Διακίνησης (Παραστατικά 9.3) ενώ παράλληλα διασφαλίζει την άμεση εναρμόνιση με τις τελευταίες φορολογικές διατάξεις στον Κώδικα ΦΠΑ.

Οι κυριότερες αλλαγές και προσθήκες που περιλαμβάνει η έκδοση 1.9.0 είναι:

1. Πλήρης Υποστήριξη Ψηφιακής Διακίνησης (Παραστατικά 9.3)

Η εφαρμογή εμπλουτίζεται με ολοκληρωμένες λειτουργίες έκδοσης και διαχείρισης παραστατικών διακίνησης:

Νέοι Σκοποί Διακίνησης: Προστέθηκε ο νέος κωδικός 20 "Μεταφορές – Ταχυμεταφορές", καλύπτοντας τις ανάγκες του κλάδου των μεταφορών.

Επικαιροποίηση Σκοπών: Μετονομάστηκαν οι κωδικοί

7: "Επεξεργασία - Συναρμολόγηση - Αποσυναρμολόγηση"

8: "Ενδοδιακίνηση" (πρώην "Μεταξύ Εγκαταστάσεων Οντότητας")

Δυνατότητα Ακύρωσης: Παρέχεται πλέον η δυνατότητα ακύρωσης παραστατικών διακίνησης απευθείας μέσα από την εφαρμογή.

Ευελιξία στα ΑΦΜ: Υποστηρίζεται η χρήση του ίδιου ΑΦΜ για Εκδότη και Λήπτη στις περιπτώσεις Ενδοδιακίνησης και Λοιπών Διακινήσεων.

Διαχείριση Απώλειας Διασύνδεσης (offline έκδοση):

Προστέθηκε ειδική επιλογή (checkbox) "Απώλεια διασύνδεσης" κατά τη δημιουργία σειράς παραστατικών 9.3.

Η ένδειξη εμφανίζεται αυτόματα κατά την έκδοση και ενσωματώνεται στο QR Code και στη σελίδα δρομολόγησης, ενημερώνοντας για την κατάσταση offline έκδοσης.

2. Δωροεπιταγές & Δωρεάν Διάθεση

Ενεργοποιήθηκε η υποστήριξη της ειδικής γραμμής "Δωροεπιταγή/Δωρεάν Διάθεση" (Rec type 6) με μηδενική αξία.

Σχετική ένδειξη εμφανίζεται τόσο κατά την προσθήκη του προϊόντος όσο και στη λίστα αγαθών του παραστατικού.

3. Επικαιροποίηση Άρθρων ΦΠΑ

Ενσωματώθηκαν οι αλλαγές στις περιγραφές των Αιτιών Εξαίρεσης ΦΠΑ, σε πλήρη συμμόρφωση με τον νέο Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν. 5144/2024).

Η νέα έκδοση θα είναι διαθέσιμη μετά την αναβάθμιση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 (Ώρες: 7:00 - 9:00 π.μ.), κατά την οποία η εφαρμογή δεν θα είναι διαθέσιμη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > timologio

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΑΔΕ: Στο... περίμενε 130.000 δικαούχοι για €190 εκατ. – Τι μπλοκάρει τις επιστροφές φόρων
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Στο... περίμενε 130.000 δικαούχοι για €190 εκατ. – Τι μπλοκάρει τις επιστροφές φόρων

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 5,6 εκατ. λαθραία τσιγάρα στο Τελωνείο Κήπων
Ειδήσεις

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 5,6 εκατ. λαθραία τσιγάρα στο Τελωνείο Κήπων

ΑΑΔΕ: Στο «αρχείο» οφειλές €6 δισ. το 2026 – Ποια χρέη χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Στο «αρχείο» οφειλές €6 δισ. το 2026 – Ποια χρέη χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης

Νέες διαδικασίες για απόκτηση άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου και εγγραφής στο οικείο Μητρώο
Φορολογία

Νέες διαδικασίες για απόκτηση άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου και εγγραφής στο οικείο Μητρώο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητές Ελλάδας οι «ερυθλόκευκοι» με 89-85 έναντι του Παναθηναϊκού

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:14

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 18:44

Η «εκτόξευση» της SpaceX: Πώς κατάφερε ο Μασκ να στήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:29

Διάσωση 32 μεταναστών νότια της Γαύδου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:19

Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Πολιτική
13/06/2026 - 17:59

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Ειδήσεις
13/06/2026 - 17:28

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE

Πολιτική
13/06/2026 - 17:15

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστικό το μέτρο της καθολικής πρόσβασης των νέων στα Μέσα Μεταφοράς

Ειδήσεις
13/06/2026 - 16:55

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

Πολιτική
13/06/2026 - 16:25

Μητσοτάκης: Αυτοδυναμία για να συνεχίσουμε το έργο – «Όχι» στους πειραματισμούς του παρελθόντος  

Πολιτική
13/06/2026 - 16:03

Κικίλιας: Η ναυτιλία φέρνει επενδύσεις και προοπτική για την ελληνική οικογένεια

Ειδήσεις
13/06/2026 - 15:28

ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:59

Στο «τραπέζι» μόνιμη παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:35

Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Ομόφωνα ένοχοι οι 4 κατηγορούμενοι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:17

Προς νέα αύξηση επιτοκίων η ΕΚΤ – Από ποιους παράγοντες εξαρτάται

Ειδήσεις
13/06/2026 - 13:38

Ελβετία: Το κρίσιμο δημοψήφισμα για το πληθυσμιακό πλαφόν των 10 εκατ. κατοίκων

Πολιτική
13/06/2026 - 13:28

Υπουργείο Εσωτερικών κατά Δούκα: Να μελετήσει ή τουλάχιστον να ρωτήσει το ChatGPT

Πολιτική
13/06/2026 - 12:47

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω

Οικονομία
13/06/2026 - 12:33

ΔΝΤ: «Βλέπει» εκτίναξη του ευρωπαϊκού χρέους στο 130% το 2040 – Η εικόνα της Ελλάδας

Ειδήσεις
13/06/2026 - 12:22

Ηράκλειο: Κοριτσάκι 18 μηνών κατέληξε στο ΠΑΓΝΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ