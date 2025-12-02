ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πιερρακάκης από Λονδίνο: Η ενοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ανοίγει τον δρόμο για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων
Οικονομία
15:00 - 02 Δεκ 2025

Πιερρακάκης από Λονδίνο: Η ενοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ανοίγει τον δρόμο για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Για να καταστεί ουσιαστική η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, δεν απαιτούνται μόνο ρυθμίσεις ή θεσμικές αλλαγές, αλλά και αλλαγή νοοτροπίας ώστε να επιταχυνθούν διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές και να δημιουργηθούν Ευρωπαίοι πρωταθλητές», σημείωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. 

«Η Euronext είναι μία από τις ιστορίες επιτυχίας της Ευρώπης και είμαστε πολύ περήφανοι που η Αθήνα θα γίνει μέρος αυτού του δικτύου».

Αυτά τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συζήτηση με τον CEO της Euronext Stephane Boujnah, στο πλαίσιο του επενδυτικού roadshow της Morgan Stanley στο Λονδίνο.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext είναι στρατηγικής σημασίας και εμβληματική. Πάντα θεωρούσαμε πως θα προσφέρει πρόσβαση σε μια ευρύτερη δεξαμενή ρευστότητας» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

«Η εξαγορά», όπως εξήγησε, «θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, τόσο των μεγαλύτερων όσο και των μικρομεσαίων, και θα επιτρέψει στην ελληνική οικονομία με πολλούς τρόπους και σε πολλαπλά επίπεδα να γίνει πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική καθώς προχωράμε μπροστά».



Η άρση των εμποδίων στην ενιαία αγορά θα αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη

Στην ανάγκη άρσης των εμποδίων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κ. Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η άρση αυτή θα αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη.

«Το συλλογικό τραύμα της Ελλάδας από την κρίση μεταβολίστηκε σε αλλαγή πολιτικής» είπε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι «η δημοσιονομική πειθαρχία, αυτή τη στιγμή, για την Ελλάδα, θα έλεγα ότι αποτελεί ένα κεκτημένο που αφορά μια ολόκληρη γενιά. Ο πρωθυπουργός είπε στο συνέδριο ότι δεν σκοπεύει να μεταφέρει τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά. Κανείς μας δεν σκοπεύει να μεταφέρει τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά».

«Η δημοσιονομική πειθαρχία για εμάς αποτελεί κινητήρα ανάπτυξης», διευκρίνισε ο κ. Πιερρακάκης, τονίζοντας ότι το επόμενο βήμα για την απελευθέρωση των αναπτυξιακών δυνάμεων στην χώρα περνάει μέσα από την ΕΕ και δεν είναι άλλο από την ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων .

«Θα έλεγα ότι, ίσως, θα είναι η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία της γενιάς μας στην Ευρώπη αν δεν καταφέρουμε να την υλοποιήσουμε. Και η μη υλοποίηση οφείλεται, σε έναν βαθμό, σε εθνικές ευαισθησίες. Συμφωνούμε όλοι, αλλά όλοι προχωρούμε με εθνικούς “αστερίσκους”. Όλοι διατυπώνουμε τα σημεία ανησυχίας που έχουμε».

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει άμεσα σε πράξεις που να στηρίζουν το όραμα της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, παραθέτοντας το παράδειγμα της Ελλάδας. «Η Euronext για εμάς είναι το απόλυτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

«Στην Ευρώπη πρέπει αντί να σκεφτόμαστε πού να εστιάσουμε, να εστιάσουμε στους “πρωταθλητές” μας. Να εστιάσουμε στους τομείς όπου βρισκόμαστε κοντά στην τεχνολογική αιχμή. Να αφαιρέσουμε τα εμπόδια από αυτή την αγορά. Να ασκήσουμε βιομηχανική πολιτική σε αυτή την αγορά».

Stephane Boujnah: Φυσική εξέλιξη η ενοποίηση του ΧΑ με την ενιαία αγορά της Euronext

«Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, όλες οι χώρες που κάποτε αποκαλούνταν PIGS δανείζονται φθηνότερα από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο», είπε από πλευράς του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext, Stephane Boujnah. Όπως ανέφερε, η ένταξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην ενιαία αγορά της Euronext, αλλά και όλου του οικοσυστήματος γύρω από αυτήν, ήταν μια φυσική εξέλιξη σε μια χώρα που παράγει περισσότερο από όσο μπορεί να απορροφήσει.

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να διορθώσουμε «μια μεγάλη ανωμαλία», πρόσθεσε. «Υπήρχε κάτι παρωχημένο στην Ελλάδα: οι αγορές ήταν υπερβολικά απομονωμένες. Και όπως η Ελλάδα παράγει πολύ περισσότερα χρηματοοικονομικά ταλέντα απ’ όσα μπορεί να απορροφήσει, έτσι υπήρχε το εξής παράδοξο: ότι μια σπουδαία εταιρεία, με εξαιρετικούς ανθρώπους, που έχει σημειώσει τόσο εντυπωσιακή ανάκαμψη, παρέμενε απομονωμένη».

Στο ίδιο κλίμα με τον Υπουργό, ο κ. Boujnah τόνισε ότι «η συνταγή της επιτυχίας για οτιδήποτε θέλουμε να πετύχουμε στην Ευρώπη συνοψίζεται σε δύο λέξεις: Κλίμακα και ταχύτητα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τον Κυριάκο Πιερρακάκη είναι να λύσουμε το πρόβλημα της ταχύτητας. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να πετύχουμε κλίμακα».

Σήμερα, η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά της Euronext φτάνει τα 6,5 τρισεκατομμύρια ευρώ σε συνολική κεφαλαιοποίηση, πάνω από το διπλάσιο της αγοράς του Λονδίνου, σύμφωνα πάντα με τον κ. Boujnah.

«Αυτό που θα κάνουμε είναι να εντάξουμε τις ελληνικές κεφαλαιαγορές, και όλο το οικοσύστημα γύρω τους, σε αυτό το πλαίσιο», είπε καταλήγοντας ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/12/2025 - 17:29
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στρατηγική συνεργασία Europa &amp; DCarbon: Ο ενσωματωμένος άνθρακας των κτιρίων «κλειδί» για το μέλλον της βιώσιμης δόμησης
Επιχειρήσεις

Στρατηγική συνεργασία Europa & DCarbon: Ο ενσωματωμένος άνθρακας των κτιρίων «κλειδί» για το μέλλον της βιώσιμης δόμησης

Alpha Bank: Ισχυρή άνοδος επενδύσεων στην Ελλάδα - Στο 6,4% η αύξηση το 2024
Οικονομία

Alpha Bank: Ισχυρή άνοδος επενδύσεων στην Ελλάδα - Στο 6,4% η αύξηση το 2024

Κορυφώνεται το Protergia Powergiving – Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Κλήρωση
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κορυφώνεται το Protergia Powergiving – Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Κλήρωση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αttica: Νέα εποχή ανάπτυξης για το premium retail στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις

Αttica: Νέα εποχή ανάπτυξης για το premium retail στην Ελλάδα

Ideal Holdings: Δημόσια προσφορά για την Attica Πολυκαταστήματα με ορίζοντα το Euronext Athens
Ανακοινώσεις

Ideal Holdings: Δημόσια προσφορά για την Attica Πολυκαταστήματα με ορίζοντα το Euronext Athens

Morgan Stanley: Αναβαθμίζει την Ελλάδα στο Top 4 της EEMEA – Στο επίκεντρο οι τράπεζες
Αναλύσεις

Morgan Stanley: Αναβαθμίζει την Ελλάδα στο Top 4 της EEMEA – Στο επίκεντρο οι τράπεζες

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα
Ειδήσεις

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
14/06/2026 - 16:45

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 16:15

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών από Άρειο Πάγο: Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για Καραμανλή

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ