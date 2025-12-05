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Επίδομα θέρμανσης: Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις - Τι να προσέξετε
Οικονομία
08:18 - 05 Δεκ 2025

Επίδομα θέρμανσης: Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις - Τι να προσέξετε

Reporter.gr Newsroom
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Λήγει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, μέσα από την πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ. 

Όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση ή θέλουν να διορθώσουν τυχόν λάθη, πρέπει να κινηθούν άμεσα, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα μπορούν να ενταχθούν στους δικαιούχους.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κύρια κατοικία τους, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που βασίζονται στα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης 2024 και της πράξης ΕΝΦΙΑ 2025. Το ύψος του επιδόματος διαμορφώνεται ανάλογα με την περιοχή και την κατανάλωση, ξεκινώντας από περίπου 100 ευρώ και φτάνοντας σε ψυχρές περιοχές έως 1.200 ευρώ.

Τι καλύπτει το επίδομα

Η ενίσχυση αφορά κατανάλωση σε:

  • Πετρέλαιο θέρμανσης
  • Φυσικό αέριο
  • Καυσόξυλα
  • Πέλετ
  • Τηλεθέρμανση
  • Σε ορισμένες ορεινές περιοχές, ηλεκτρική ενέργεια.

Η τελική έγκριση εξαρτάται από την αντιστοίχιση των στοιχείων που καταχωρούνται στην πλατφόρμα με όσα δηλώνονται στο Ε1. Λανθασμένα στοιχεία, όπως μη ενημερωμένα τετραγωνικά ή παλιές παροχές, μπορεί να οδηγήσουν σε άμεση απόρριψη.

Ιδιαίτερη προσοχή για ενοικιαστές

Οι δικαιούχοι που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία πρέπει να διασφαλίσουν ότι το ηλεκτρονικό μισθωτήριο είναι ενεργό και σωστά καταχωρισμένο. Συχνά αίτια απόρριψης αποτελούν:

  • Ληγμένη δήλωση μίσθωσης
  • Μισθωτήριο που δεν έχει καταχωρίσει ο ιδιοκτήτης
  • Παροχή ρεύματος στο όνομα προηγούμενου ενοικιαστή

Διαδικασία για πολυκατοικίες

Στα κτίρια με κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ο ρόλος του διαχειριστή είναι καθοριστικός. Πρέπει να δηλωθούν:

  • Στοιχεία λέβητα
  • Μορφή θέρμανσης
  • Τετραγωνικά κάθε διαμερίσματος
  • Ποσοστά συμμετοχής στα κοινόχρηστα καυσίμου

Εάν οι δηλώσεις δεν γίνουν σωστά, οι ένοικοι δεν μπορούν να εισπράξουν το επίδομα, ακόμα κι αν έχουν υποβάλει αίτηση εγκαίρως.

Φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα

Για φυσικό αέριο, οι πάροχοι αποστέλλουν αυτόματα τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ, αλλά οι καταναλωτές πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι η παροχή είναι στο σωστό όνομα και δηλωμένη ως κύρια κατοικία.

Στην ηλεκτρική θέρμανση, η πλατφόρμα ελέγχει αυτόματα περιοχή και παροχή. Αδρανείς ή λανθασμένες παροχές οδηγούν σε αυτόματη ακύρωση.

Τι ισχύει μετά τη λήξη των αιτήσεων

Μετά τις 5 Δεκεμβρίου, η πλατφόρμα θα δέχεται μόνο παραστατικά αγορών και όχι νέες αιτήσεις. Οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν εντός Δεκεμβρίου για:

  • Πετρέλαιο θέρμανσης και ξύλα
  • Φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση σταδιακά, καθώς θα αποστέλλονται τα στοιχεία από τους παρόχους
  • Η προκαταβολή του επιδόματος θα δοθεί έως 23 Δεκεμβρίου 2025.

Συμβουλές για τους δικαιούχους

  • Ελέγξτε ότι όλα τα στοιχεία είναι ενημερωμένα και σωστά καταχωρισμένα
  • Οι ενοικιαστές να διασφαλίσουν ότι το μισθωτήριο είναι ενεργό και σε ισχύ
  • Οι κάτοικοι πολυκατοικιών να συνεννοηθούν με τους διαχειριστές για τις δηλώσεις των κοινοχρήστων
  • Επιβεβαιώστε τις παροχές φυσικού αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος για να αποφευχθεί η απόρριψη

Η έγκαιρη υποβολή αιτήσεων είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η καταβολή του επιδόματος σε όλους τους δικαιούχους.

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