ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα δράση για την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση της βίας σε ΑΕΙ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
Οικονομία
14:09 - 25 Φεβ 2026

Νέα δράση για την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση της βίας σε ΑΕΙ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, ένα ακόμα ΑΕΙ της χώρας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης για την ενδυνάμωση- προώθηση της ισότητας των φύλων, καταπολέμησης της βίας και Κέντρου ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, με πόρους από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027.

Η σχετική Πρόσκληση προς τα 25 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας έχει συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το ΕΚΠΑ- το 17ο Α.Ε.Ι. που εντάσσεται στην Πράξη- θα λάβει 780.722 ευρώ.

Στο πλαίσιο της Πράξης, μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

Ίδρυση και λειτουργία γραφείου ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των διακρίσεων

Δημιουργία πλατφόρμας καταγγελιών για περιστατικά έμφυλης βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης και λοιπών διακρίσεων, ψηφιακής πλατφόρμας και τηλεφωνικής γραμμής συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών

Οδηγός καλών πρακτικών αντιμετώπισης σεξουαλικής παρενόχλησης για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα

Σεμινάρια (δια ζώσης / εξ αποστάσεως) σε θέματα ενίσχυσης της έμφυλης ισορροπίας στις θέσεις ηγεσίας στο Πανεπιστήμιο

Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης του Πανεπιστημίου και παροχή νέων υπηρεσιών

Ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και δημιουργία Pod Cast, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα Α.Ε.Ι. της χώρας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Kaspersky εντόπισε αύξηση 15% στις κακόβουλες επιθέσεις μέσω email το 2025
Τεχνολογία

Η Kaspersky εντόπισε αύξηση 15% στις κακόβουλες επιθέσεις μέσω email το 2025

Νέα «πυρά» Σαμαρά – Η κυβέρνηση να απαντήσει τώρα για Chevron και Κάσο
Πολιτική

Νέα «πυρά» Σαμαρά – Η κυβέρνηση να απαντήσει τώρα για Chevron και Κάσο

Ο Δένδιας σε γραμμή… Γερουλάνου και το μάλλον κακό τάιμινγκ
Ανεμοδείκτης

Ο Δένδιας σε γραμμή… Γερουλάνου και το μάλλον κακό τάιμινγκ

Bank of America για ελληνικές τράπεζες: Ανάπτυξη EPS, «beat and raise» &amp; νέες τιμές στόχοι
Αναλύσεις

Bank of America για ελληνικές τράπεζες: Ανάπτυξη EPS, «beat and raise» & νέες τιμές στόχοι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΚΠΑ: Ρεκόρ ανόδου στη διεθνή λίστα αξιολόγησης πανεπιστημίων QS – Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία
Ειδήσεις

ΕΚΠΑ: Ρεκόρ ανόδου στη διεθνή λίστα αξιολόγησης πανεπιστημίων QS – Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ
Οικονομία

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την αποκατάσταση του διατηρητέου μνημείου «Κονάκι» στην Εύβοια
Οικονομία

Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την αποκατάσταση του διατηρητέου μνημείου «Κονάκι» στην Εύβοια

Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές με εκατέρωθεν καταγγελίες - Δείτε τα αποτελέσματα
Ειδήσεις

Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές με εκατέρωθεν καταγγελίες - Δείτε τα αποτελέσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:05

Νέα πυρηνική ανάπτυξη στην Ευρώπη υπό εξέταση στις ΗΠΑ – Ποιοι αμυντικοί όμιλοι κερδίζουν έδαφος

Ειδήσεις
02/06/2026 - 15:55

Ρεκόρ για τις αμυντικές εξαγωγές του Ισραήλ: Στα 19,2 δισ. δολάρια το 2025

Υγεία
02/06/2026 - 15:53

Υπουργείο Υγείας: Καμπάνια πρόληψης των πνιγμών για ανθρώπους άνω των 60 ετών

Πολιτική
02/06/2026 - 15:43

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόταση αρχειοθέτησης για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 15:31

Όμιλος AVAX: Πιστοποίηση BIM από την TUV NORD Ελλάδας

Πολιτική
02/06/2026 - 15:27

Παραστατίδης: Οι προβλέψεις για το τέλος του ΠΑΣΟΚ θα πάνε «κουβά» – Πορευόμαστε αυτόνομα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 15:24

Safe Bulkers: Πρώτη ναυτιλιακή που εισάγεται στην Euronext Athens - Στα 580 εκατ. ευρώ η αποτίμηση

Πολιτική
02/06/2026 - 15:10

Χατζηδάκης: Η εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις της ναυτιλίας με την κεφαλαιαγορά

Πολιτική
02/06/2026 - 15:05

Σακελλαρίδης κατά ΕΛΑΣ: Mέχρι τώρα έχουν ακουστεί «γενικόλογες διακηρύξεις και ωραία λόγια»

Υγεία
02/06/2026 - 15:00

Χάπι για τον καρκίνο του παγκρέατος; Τι έδειξε νέα μελέτη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 14:53

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος κρατούμενος - Συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι

Ειδήσεις
02/06/2026 - 14:47

Σε τεντωμένο σκοινί η Μέση Ανατολή: Κλιμάκωση στο Λίβανο, «σιωπή» στο Ιράν και τρόμος στις αγορές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/06/2026 - 14:40

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών για τα καλωδιακά έργα των διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και βορείου Αιγαίου

Πολιτική
02/06/2026 - 14:30

Σκιά ευρωπαϊκής έρευνας πάνω από τις ελληνικές μεταναστευτικές δομές

Φορολογία
02/06/2026 - 14:29

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα σε μετρητά εντοπίστηκαν στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Υγεία
02/06/2026 - 14:04

ΠΟΥ: 321 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/06/2026 - 14:01

Το νέο Opel Astra έφτασε και είναι διαθέσιμο για παραγγελία

Νομίσματα
02/06/2026 - 13:54

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto – Το Bitcoin σε χαμηλό δύο μηνών

Πολιτική
02/06/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: Ο κ. Ντίλιαν «δείχνει» ξανά το Μαξίμου και την ΕΥΠ για τις υποκλοπές

Εμπορεύματα
02/06/2026 - 13:45

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:35

BofA: Οι εισροές στα credit funds τροφοδοτούν το ράλι στις αγορές

Οικονομία
02/06/2026 - 13:29

ΤτΕ: Διπλό σήμα από τις τράπεζες – Πτώση στις ιδιωτικές καταθέσεις και επιβράδυνση της χρηματοδότησης

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:23

Σαρωνικός: Απόφαση καθορισμού των ορίων των κατοικημένων παραλιακών περιοχών 

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Μανιάτης στον επίτροπο ενέργειας: Εισηγούμαι τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αποθήκευσης - Όχι στην πυρηνική ενέργεια

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Διαμαντοπούλου: «Οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ αποτέλεσμα» – Αποστάσεις από σενάρια συνεργασίας με τον Τσίπρα

Πολιτική
02/06/2026 - 13:04

Κατατίθεται σήμερα (2/6) η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Για «οδικό χάρτη» μεταρρυθμίσεων μιλά ο πρωθυπουργός

Περιβάλλον
02/06/2026 - 12:53

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: 80% οι πιθανότητες εμφάνισης ενός επεισοδίου «Ελ Νίνιο» το καλοκαίρι

Πολιτική
02/06/2026 - 12:47

Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου

Magazino
02/06/2026 - 12:42

Τι συνέβη στην έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:40

Περιστέρης: Η ανατροπή δεδομένων δεκαετιών απαιτεί ανθεκτικές υποδομές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ