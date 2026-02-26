ΑΑΔΕ: Προσωρινή παύση λειτουργίας εφαρμογών Μητρώου (1/3 – 10/3) λόγω μετάβασης στη ευρωπαϊκή ταξινόμηση ΚΑΔ

Ειδικότερα, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αιτημάτων για:
- Ενάρξεις επιχειρήσεων
- Μεταβολές στοιχείων επιχειρήσεων
- Διακοπές εργασιών επιχειρήσεων
- Μεταβολές προσωπικών στοιχείων
- Μεταβολές διεύθυνσης κατοικίας
Οι ψηφιακές εφαρμογές θα τεθούν εκ νέου σε πλήρη λειτουργία με την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
- Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.
- Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Αλλαγή στοιχείων Μητρώου Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Μεταβολή δραστηριοτήτων.