ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΣΤΑΤ: Στα €65,27 δισ. η αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων το 2024
Οικονομία
12:47 - 05 Μαρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Στα €65,27 δισ. η αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων το 2024

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσίασε την Πέμπτη (5/3) τα αποτελέσματα της ετήσιας Έρευνας Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM), τα οποία αφορούν στην παραγωγή και στην αξία πωληθέντων προϊόντων των ορυχείων και λατομείων (τομέας Β) και της μεταποίησης (τομέας Γ) της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων της Ε.Ε., NACE Αναθ. 2, για το έτος αναφοράς 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:

 Η συνολική αξία πωληθέντων βιομηχανικών προϊόντων το έτος 2024, από 4.807 ερευνηθείσες επιχειρήσεις που ανήκουν στους τομείς Β και Γ της NACE Αναθ. 2, ανήλθε στο ποσό των 65.271,74 εκατ. ευρώ. Το έτος 2023, η συνολική αξία πωληθέντων βιομηχανικών προϊόντων, από 4.894 ερευνηθείσες επιχειρήσεις(1) των ανωτέρω τομέων, ανήλθε σε 63.647,64 εκατ. ευρώ.

 Η συνολική αξία πωληθέντων βιομηχανικών προϊόντων, από 4.790 κοινές επιχειρήσεις που ερευνήθηκαν κατά τα δύο έτη 2024 και 2023, ανήλθε στο ποσό των 64.966,56 εκατ. ευρώ το έτος 2024 και 63.516,78 εκατ. ευρώ το έτος 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 2,3%.

grafima_1_elstat_1_f8cad.JPG

pinakas_1_viomichanika_61c59.JPG

kladoi_viomichanias_08f0b.JPG

20224_9d8d0.JPG

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τέλη Κυκλοφορίας – Ανασφάλιστα οχήματα: Τα πρώτα πρόστιμα
Οικονομία

Τέλη Κυκλοφορίας – Ανασφάλιστα οχήματα: Τα πρώτα πρόστιμα

Επετειακή έκθεση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, Μέγαρο Χρυσόγελου, Μεσολόγγι
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Επετειακή έκθεση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, Μέγαρο Χρυσόγελου, Μεσολόγγι

Ολομέλεια Βουλής: Στο τραπέζι το πόρισμα της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 10 Μαρτίου
Πολιτική

Ολομέλεια Βουλής: Στο τραπέζι το πόρισμα της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 10 Μαρτίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 35,7% στις εξαγωγές τον Απρίλιο – Μειώθηκε κατά 25,2% το εμπορικό έλλειμμα
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 35,7% στις εξαγωγές τον Απρίλιο – Μειώθηκε κατά 25,2% το εμπορικό έλλειμμα

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν
Οικονομία

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

ΚΕΦΙΜ: Θετική δημοσιονομική εξαίρεση η Ελλάδα, αλλά απατείται πειθαρχία
Οικονομία

ΚΕΦΙΜ: Θετική δημοσιονομική εξαίρεση η Ελλάδα, αλλά απατείται πειθαρχία

Στο 10,6% η ανεργία: Γυναίκες και νέοι συνεχίζουν να πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα
Οικονομία

Στο 10,6% η ανεργία: Γυναίκες και νέοι συνεχίζουν να πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 23:47

Απώλειες στη Wall Street με «βαρίδι» την τεχνολογία – Τι φοβάται η αγορά

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 23:20

«Σαρώνει» η IPO της SpaceX – Πώς συμμετέχουν οι επενδυτές εκτός ΗΠΑ

Ειδήσεις
09/06/2026 - 22:43

Ηράκλειο: Αντιδράσεις για τη δομή μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 22:30

Commerzbank: Η μάχη εξαγοράς «φουντώνει» με την UniCredit πλέον στο 37,7%

Ειδήσεις
09/06/2026 - 22:14

Μυστήριο πίσω από την πτώση του αμερικανικού «Απάτσι» – Σκόπιμη κατάρριψη ή λάθος;

Ειδήσεις
09/06/2026 - 21:45

Μαρόκο: Συνελήφθησαν 11 καταζητούμενοι για διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 21:25

Παλλήνη: Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπές και ξήλωμα 500 μέτρων παράνομων καλωδίων

Υγεία
09/06/2026 - 21:00

10 «παράξενα» πράγματα που κάνουν τα νεογέννητα (και είναι απολύτως φυσιολογικά!)

Ειδήσεις
09/06/2026 - 21:00

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τα νέα στοιχεία «δείχνουν» τον σύντροφο της 54χρονης

Πολιτική
09/06/2026 - 20:39

Μητσοτάκης: «Στοίχημα» των εκλογών η διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας

Ειδήσεις
09/06/2026 - 20:19

Τραμπ: Το Ιράν κατέρριψε το ελικόπτερο «Απάτσι» και θα απαντήσουμε

Ειδήσεις
09/06/2026 - 20:04

Ισραήλ: Έξι στους δέκα δεν θέλουν νέα υποψηφιότητα του Νετανιάχου

Magazino
09/06/2026 - 19:40

«Πες ευχαριστώ!»: Γιατί η επιβεβλημένη ευγένεια μπλοκάρει την ενσυναίσθηση των παιδιών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 19:18

«Artemis IV»: Πόσο εφικτό είναι να πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη το 2028

Εμπορεύματα
09/06/2026 - 19:06

Πετρέλαιο: Γιατί υποχωρεί άνω του 4% παρότι η κρίση προσφοράς «βαθαίνει»

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 18:58

Αναζήτηση πυξίδας στις ευρωαγορές παρά το θετικό ενδοσυνεδριακό κλίμα

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:46

Ideal Holdings: Record date στις 12/6 για την 5η περίοδο εκτοκισμού του ΚΟΔ

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:45

Prodea: Έναρξη διαπραγμάτευσης 10 εκατ. νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ

Πολιτική
09/06/2026 - 18:40

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:32

Qualco: Πρόταση για τη διανομή μικτού μερίσματος €0,045 ανά μετοχή

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:23

Νέα αμυντική συμφωνία Ουκρανίας – Λετονίας στον τομέα των drones

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:22

Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών: Σε εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου

Υγεία
09/06/2026 - 18:11

Ανησυχία στην ΕΕ για τη νέα γενιά ναρκωτικών: Ισχυρότερες ουσίες, περισσότερα θύματα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:01

Γαλλία: Απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό ΥΠΟΙΚ - Συντονισμένες κυρώσεις για τη Δυτική Όχθη

Εργασιακά
09/06/2026 - 18:00

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου

Ναυτιλία
09/06/2026 - 17:48

Κικίλιας: «Η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία»

Σχόλια Αγοράς
09/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Στο 3ο υψηλότερο... σκαλί των τελευταίων 17 ετών

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 17:38

Αttica: Νέα εποχή ανάπτυξης για το premium retail στην Ελλάδα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 17:35

Νέα υποχώρηση των μεταναστευτικών πιέσεων στην Ευρώπη: Μείωση 19% στις αιτήσεις ασύλου το 2025

Πολιτική
09/06/2026 - 17:09

Τσαβδαρίδης: Η κλιματική προσαρμογή «κλειδί» για το μέλλον της ελαιοπαραγωγής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ