ΕΛΣΤΑΤ: Στα €65,27 δισ. η αξία πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων το 2024

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσίασε την Πέμπτη (5/3) τα αποτελέσματα της ετήσιας Έρευνας Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM), τα οποία αφορούν στην παραγωγή και στην αξία πωληθέντων προϊόντων των ορυχείων και λατομείων (τομέας Β) και της μεταποίησης (τομέας Γ) της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων της Ε.Ε., NACE Αναθ. 2, για το έτος αναφοράς 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:

 Η συνολική αξία πωληθέντων βιομηχανικών προϊόντων το έτος 2024, από 4.807 ερευνηθείσες επιχειρήσεις που ανήκουν στους τομείς Β και Γ της NACE Αναθ. 2, ανήλθε στο ποσό των 65.271,74 εκατ. ευρώ. Το έτος 2023, η συνολική αξία πωληθέντων βιομηχανικών προϊόντων, από 4.894 ερευνηθείσες επιχειρήσεις(1) των ανωτέρω τομέων, ανήλθε σε 63.647,64 εκατ. ευρώ.

 Η συνολική αξία πωληθέντων βιομηχανικών προϊόντων, από 4.790 κοινές επιχειρήσεις που ερευνήθηκαν κατά τα δύο έτη 2024 και 2023, ανήλθε στο ποσό των 64.966,56 εκατ. ευρώ το έτος 2024 και 63.516,78 εκατ. ευρώ το έτος 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 2,3%.