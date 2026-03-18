ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΣΤΑΤ: Σταθερός ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Ιανουάριο – Μείωση στη μεταποίηση
Οικονομία
12:52 - 18 Μαρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Σταθερός ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Ιανουάριο – Μείωση στη μεταποίηση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Ιανουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι, από την παρούσα δημοσίευση χρησιμοποιείται επικαιροποιημένο πλαίσιο προσδιορισμού των επιχειρήσεων, το οποίο προκύπτει από τη σύνδεση σε επίπεδο μικροδεδομένων διοικητικών αρχείων συναλλαγών, ετών αναφοράς 2019 έως και 2026, διοικητικών μητρώων επιχειρήσεων, ετών αναφοράς 2024 και 2025 και του οριστικού Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων, έτους αναφοράς 2023, που παρέχει ένα τυποποιημένο σύνολο στοιχείων, εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ταξινομήσεων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο προσδιορισμού, ενσωματώθηκαν επιχειρήσεις από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που συστάθηκαν το 2024 ή το 2025 και παρουσίασαν ετήσιο κύκλο εργασιών το 2025 τουλάχιστον 5.000 χιλ. ευρώ. Ειδικότερα, για τον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», ενσωματώθηκαν επιχειρήσεις που συστάθηκαν την ίδια περίοδο και κατέγραψαν ετήσιο κύκλο εργασιών το 2025 τουλάχιστον 500 χιλ. ευρώ.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο 2026 ανήλθε σε 28.662.137 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,03% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025, που είχε ανέλθει 28.669.955 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Μεταποίηση, κατά 7,9%, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 25,9%.

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2025, βάσει του νέου πλαισίου προσδιορισμού είναι οι κάτωθι

• Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών (36,7%)

• Μεταποίηση (19,3%) • Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (6,0%)

• Μεταφορά και Αποθήκευση (5,8%)

• Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (5,0%).

tziros_epixiriseon_2224e.JPG

Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 12:58
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αύξηση 10% των επιβατών στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ - 9,1% στο σύνολο για το πρώτο δίμηνο του 2026
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αύξηση 10% των επιβατών στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ - 9,1% στο σύνολο για το πρώτο δίμηνο του 2026

Διαμαντοπούλου: Ο Ανδρουλάκης δεν προμήνυσε νέες διαγραφές – Επιμένουμε στην αυτονομία και την αμφίπλευρη διεύρυνση
Πολιτική

Διαμαντοπούλου: Ο Ανδρουλάκης δεν προμήνυσε νέες διαγραφές – Επιμένουμε στην αυτονομία και την αμφίπλευρη διεύρυνση

Βαφειάς: Έχω τρία πλοία εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ - «Καμπανάκια» για την ελληνική οικονομία
Ναυτιλία

Βαφειάς: Έχω τρία πλοία εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ - «Καμπανάκια» για την ελληνική οικονομία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurobank: Η ακρίβεια ακυρώνει τις αυξήσεις εισοδημάτων στα μάτια των καταναλωτών
Οικονομία

Eurobank: Η ακρίβεια ακυρώνει τις αυξήσεις εισοδημάτων στα μάτια των καταναλωτών

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 23% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Απρίλιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 23% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Απρίλιο

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ αφήνει πίσω της μία χώρα ακριβότερη και δημογραφικά αδύναμη
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ αφήνει πίσω της μία χώρα ακριβότερη και δημογραφικά αδύναμη

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 1,9% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Απρίλιο
Ναυτιλία

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 1,9% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Απρίλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:08

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
23/06/2026 - 14:59

Η Peugeot παρουσιάζει το PEUGEOT NOW

Ειδήσεις
23/06/2026 - 14:53

Λίβανος: Νέες αιχμές της Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας – Τι ισχυρίζεται το Ισραήλ

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 14:47

Μπρατάκος: Ελλάδα και Λίβανος μπορούν να ενισχύσουν οικονομικούς δεσμούς σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 14:44

Μυτιληναίος: Είναι ώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις και η ελληνική βιομηχανία να έρθουν πολύ πιο κοντά

Εμπορεύματα
23/06/2026 - 14:42

Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των τιμών μετά το άνοιγμα του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 14:41

Cenergy: Ολοκληρώθηκε το placement των 6,3 εκατ. μετοχών – Στα €152,5 εκατ. η συναλλαγή

Πολιτική
23/06/2026 - 14:33

Ένσταση Σαμαρά για τη νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
23/06/2026 - 14:32

Ποιος Τραμπ;

Νομίσματα
23/06/2026 - 14:30

Στον «γκρεμό» της διόρθωσης τα crypto ελέω Wall Street – Πάλι στα $62.000 το Bitcoin

Πολιτική
23/06/2026 - 14:07

Στη Βουλή το αίτημα για άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ειδήσεις
23/06/2026 - 14:06

Η απάντηση Αναστασιάδη στα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 14:02

ΙΛΥΔΑ: Από 1η Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,085/μετοχή

Οικονομία
23/06/2026 - 13:58

Πτολεμαΐδα: Μελέτη €500.000 για τηλεθέρμανση με ΑΠΕ στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Οικονομία
23/06/2026 - 13:55

ΙΟΒΕ: Η επίδραση του οπτικοακουστικού τομέα ανέρχεται σε περίπου €1,9 δισ.

Πολιτική
23/06/2026 - 13:54

Χρηστίδης: Νέα πλατφόρμα πρέπει να ετοιμάσει η ΝΔ με τίτλο «Poses dikografies akoma»

Πολιτική
23/06/2026 - 13:51

Κεραμέως: Έρχονται δύο νέα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης

Αυτοδιοίκηση
23/06/2026 - 13:38

«Εξυπηρετώ»: Το νέο ψηφιακό εργαλείο του Δήμου Αθηναίων με όλες τις δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 13:33

BofA: Το καλοκαίρι ευνοεί το δολάριο – Πιέσεις στο ευρώ βλέπουν οι αναλυτές

Πολιτική
23/06/2026 - 13:25

Φόρο τιμής στον Ανδρέα Παπανδρέου απέτισαν ο Πρόεδρος και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (photos)

Ειδήσεις
23/06/2026 - 13:23

Επιχείρηση «σκούπα» στην Τουρκία ενόψει Συνόδου ΝΑΤΟ – 533 συλλήψεις από τον Μάιο

Ανεμοδείκτης
23/06/2026 - 13:05

Η Πλεύση Ελευθερίας επιστρέφει στα κυβικά της

Πολιτική
23/06/2026 - 12:56

ΕΛΑΣ: Θα διαγράψει η ΝΔ τον Αβραμόπουλο, όπως το ΠΑΣΟΚ την Καϊλή;

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 12:53

ΕΣΕΕ και ΟΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη σύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικής οικονομίας

Οικονομία
23/06/2026 - 12:50

«Καμπανάκι» Στουρνάρα για τη χαμηλή παραγωγικότητα - Ζητά μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 12:49

Tesla: Εκρηκτική επιστροφή στην ευρωπαϊκή αγορά με «άλμα» 57%

Ειδήσεις
23/06/2026 - 12:48

SpaceX: Καταρρέει το «ράλι» μετά τον αρχικό ενθουσιασμό - Απώλειες άνω των 400 δισ. σε μία μέρα

Φορολογία
23/06/2026 - 12:27

Στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ κατασκευαστική με δηλωμένο τζίρο… €3 και «μαύρα» €3 εκατ.

Ειδήσεις
23/06/2026 - 12:19

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νάρκη στη θάλασσα, σε βάθος 28 μέτρων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 12:16

Πρίνος: Από το μοναδικό πετρελαϊκό πεδίο της Ελλάδας στον πρώτο αποθηκευτικό χώρο CO₂ της Νοτιοανατολικής Μεσογείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ