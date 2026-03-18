Διαμαντοπούλου: Ο Ανδρουλάκης δεν προμήνυσε νέες διαγραφές – Επιμένουμε στην αυτονομία και την αμφίπλευρη διεύρυνση

Εγώ είμαι κοντά στην άποψη ότι η κυβέρνηση έχει βάλει το δάχτυλό της στην υπόθεση των υποκλοπών, δήλωσε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου την Τετάρτη (18/3).

Αναφερόμενη στη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου είπε ότι η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη δεν προμηνύει άλλες διαγραφές και σημείωσε πως το σωστό είναι να υπάρχει μια συμπαράταξη έως προς τη στρατηγική του κόμματος.

Αναλυτικότερα όσα ανέφερε στα Παραπολιτικά:

Κληθείσα να σχολιάσει τη δήλωση του κ. Ανδρουλάκη για το αν θα ακολουθήσουν και άλλες διαγραφές

«Δεν βλέπω να προμηνύει διαγραφές, έκανε μια δήλωση με την οποία ερμηνεύει τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου η οποία έγινε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έδινε μια μάχη. Δεν το βλέπω σαν μια προειδοποίηση, το βλέπω σαν μια ερμηνεία της συγκεκριμένης πράξης».

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι ο κ. Δούκας έχει διαφορετική στρατηγική από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

«Η απάντησή του κ. Ανδρουλάκη αφορούσε τον κ. Κωνσταντινόπουλου, η ερμηνεία δεν ήταν προσωπική ήταν γενικά ότι το σωστό είναι σε ένα κόμμα να υπάρχει μια συμπαράταξη όσον αφορά την κοινή στρατηγική απέναντι στον στόχο. Ο στόχος είναι να πάει το ΠΑΣΟΚ καλά και να έχει ως πολιτικό του αντίπαλο τη ΝΔ, αυτά τα δύο για να τα υπηρετήσει κανείς πρέπει να παλεύει καθημερινά για την ατζέντα του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που περιέγραψε είναι ακριβώς αυτό ότι έχουμε μια κοινή στρατηγική καλό είναι να είμαστε όλοι μέσα σε αυτή την στρατηγική.

Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας λέει ότι το ΠΑΣΟΚ θα κατεβεί στις εκλογές αυτόνομο, ότι θα πάει σε αμφίπλευρη διεύρυνση, ότι θα συνεργαστεί με τα άλλα κόμματα στο κοινοβούλιο όπου χρειαστεί, ότι στόχος του είναι να βγει πρώτο κόμμα στις εκλογές και ότι ο πολιτικός του αντίπαλος είναι η ΝΔ με την οποία δεν θα συνεργαστεί. Αυτά έχουν συμφωνηθεί από όλους».

Για τις υποκλοπές

«Βλέπω πάρα πολλά κοινά στοιχεία με το Watergate. Βλέπω να παρακολουθούνται υπουργοί και λοιπά, βλέπω να μην δίνεται μεγάλη σημασία, να μπαίνει στο αρχείο, να το ξεπερνάμε και μετά από πολύ μεγάλη δημοσιογραφική αποκάλυψη και μετά από την απόφαση ενός ταπεινού δικαστηρίου, που είναι το Πλημμελειοδικείο, και μετά από τις τελευταίες δηλώσεις του κ. Ντίλιαν να αποκαλύπτεται ότι αυτή η παρακολούθηση έγινε από μηχανήματα και ιδιώτες οι οποίοι συνεργάζονται μόνο με κράτη. Εάν δεν έχουν συνεργαστεί με το ελληνικό κράτος σημαίνει ότι είμαστε μπροστά σε μια καραμπινάτη υπόθεση κατασκοπείας για την οποία η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη γιατί έχει παρακολουθηθεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο αρχηγός του στρατού, πολλοί σοβαροί υπουργοί της κυβέρνησης και ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επομένως ή το ένα συμβαίνει ή το άλλο συμβαίνει. Εγώ είμαι κοντά στην κρατική επιλογή, το να έχει το κράτος δηλαδή η κυβέρνηση να έχει βάλει το δάχτυλό της στην υπόθεση αυτή».