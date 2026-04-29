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Πιερρακάκης: Το στοίχημα είναι να φτάσουμε στην Ιθάκη χωρίς νέα Οδύσσεια
Οικονομία
09:14 - 29 Απρ 2026

Πιερρακάκης: Το στοίχημα είναι να φτάσουμε στην Ιθάκη χωρίς νέα Οδύσσεια

Reporter.gr Newsroom
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Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο «4ο Ευρωπαϊκό Forum Ανάπτυξης Θεσσαλίας» στη Λάρισα, έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής και της αναπτυξιακής στρατηγικής για τη χώρα και ειδικά για την περιφέρεια, συνδέοντας τις τρέχουσες διεθνείς προκλήσεις με τον εσωτερικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Όπως τόνισε, «εργαζόμαστε για να δώσουμε νέα δυναμική στη Λάρισα και στη Θεσσαλία, για μια πιο ισχυρή και εξωστρεφή περιφερειακή οικονομία», υπογραμμίζοντας ότι η περιφέρεια αποτελεί βασικό πυλώνα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, με αιχμή τον αγροτικό τομέα, τις υποδομές και την εξωστρέφεια.

Οικονομία και παραγωγικό μοντέλο

Αναφερόμενος στη συνολική πορεία της χώρας από το 2019, σημείωσε ότι η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με διαδοχικές κρίσεις, από την πανδημία έως τον πόλεμο και τις ενεργειακές αναταράξεις, ωστόσο «το πιθανότερο σενάριο ήταν η οπισθοδρόμηση… και όμως αυτό δεν συνέβη», αποδίδοντας τη σταθερότητα σε συνδυασμό ταχύτητας αποφάσεων και στρατηγικού σχεδιασμού. Κεντρικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσε ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, με έμφαση στη λειτουργία του gov.gr, που όπως είπε άλλαξε «τη σχέση κράτους-πολίτη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νέο διεθνές περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι «ο κόσμος στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα δεν μοιάζει με εκείνον που γνωρίζαμε», καθώς η τεχνολογία, η ενέργεια και η γεωπολιτική διαμορφώνουν νέες ισορροπίες. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι «το μέλλον ή το σχεδιάζεις ή το υφίστασαι», παρουσιάζοντας την επιλογή της Ελλάδας να παραμείνει ενεργός και αξιόπιστος παράγοντας στις διεθνείς εξελίξεις.

Στο οικονομικό πεδίο, ανέδειξε τη μετάβαση της χώρας σε ένα πιο παραγωγικό μοντέλο, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί πλέον να στηρίζεται στην κατανάλωση αλλά στην παραγωγή και τις επενδύσεις. Όπως είπε, «η Ελλάδα δεν είναι προορισμένη να καταναλώνει… μπορεί να εξάγει γνώση, τεχνολογία και αγαθά», ενώ παρουσίασε στοιχεία για την αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια.

Μέτρα στήριξης και κοινωνικής πολιτικής

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του αφιερώθηκε στα μέτρα στήριξης εισοδήματος και κοινωνικής πολιτικής, ύψους 800 εκατ. ευρώ, με έμφαση στη φορολογική μεταρρύθμιση, την οποία χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη μείωση της άμεσης φορολογίας σε μία κίνηση». Παράλληλα, παρουσίασε παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι «ένα κράτος που δίνει το χέρι και δεν κουνάει το δάχτυλο», μέσα από ρυθμίσεις δόσεων και διευρύνσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Αναφορικά με την κοινωνική διάσταση της πολιτικής, στάθηκε στη στήριξη συνταξιούχων, οικογενειών και ενοικιαστών, τονίζοντας ότι «η οικονομία που στέκεται όρθια οφείλει να δίνει δύναμη στην κοινωνία». Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε την αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης των συνταξιούχων στα 300 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου για περίπου το 86% των ενοικιαστών και την έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι κρίσιμη, ειδικά σε ένα περιβάλλον ενεργειακής και γεωπολιτικής αστάθειας.

Κόμβος ανάπτυξης η Θεσσαλία

Για τη Θεσσαλία ειδικότερα, ο υπουργός παρουσίασε βελτίωση βασικών δεικτών την περίοδο 2019-2025, με αύξηση 28% στο λιανικό εμπόριο, 55% στα καταλύματα, 65% στην εστίαση και μείωση της ανεργίας από 18,5% σε 6,2%.

Παράλληλα, παρουσίασε ένα ευρύ πρόγραμμα έργων άνω των 4,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2030, σημειώνοντας ότι «δεν πρόκειται απλώς για επενδύσεις σε υποδομές, αλλά για μια συνολική επανεκκίνηση της Περιφέρειας». Αναφέρθηκε σε οδικά και σιδηροδρομικά έργα, αρδευτικές υποδομές και αναβάθμιση λιμανιών και αεροδρομίων, τονίζοντας ότι η περιοχή μετατρέπεται σε κόμβο μεταφορών και ανάπτυξης.

Ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε ακόμη την προώθηση της απομάκρυνσης του τελωνείου από τη Λάρισα, με αυτοψία της ΑΑΔΕ την επόμενη εβδομάδα, κάνοντας λόγο για «σφιχτό χρονοδιάγραμμα» υλοποίησης.

Κλείνοντας, έδωσε έμφαση στον στρατηγικό ορίζοντα της χώρας, θέτοντας το δίλημμα της συνέχειας των μεταρρυθμίσεων. Όπως χαρακτηριστικά είπε, «το νόημα για την Ελλάδα δεν είναι μόνο να βρει την Ιθάκη. Είναι να τη φτάσει χωρίς να ξαναζήσει Οδύσσεια», υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα και η μεταρρυθμιστική πορεία αποτελούν προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της χώρας.

Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία του Κυριάκου Πιερρακάκη εδώ

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