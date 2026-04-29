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ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9% η ανεργία τον Μάρτιο του 2026
Οικονομία
12:39 - 29 Απρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9% η ανεργία τον Μάρτιο του 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για το Μάρτιο του 2026.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2026 ανήλθε σε 9,0% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 9,4% τον Μάρτιο του 2025, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,6% τον Φεβρουάριο του 2026.
  • Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.412.383 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 117.047 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 (2,7%) και αύξηση κατά 3.645 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026 (0,1%).
  • Οι άνεργοι ανήλθαν σε 436.057 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 10.632 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 (-2,4%) και αύξηση κατά 19.021 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026 (4,6%).
  • Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.876.809, σημειώνοντας μείωση κατά 141.058 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 (-4,7%) και μείωση κατά 26.947 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026 (-0,9%).

Στο Γράφημα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη των παραπάνω μεγεθών από τον Μάρτιο του 2012. Βάσει της μεθοδολογίας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού που εφαρμόζεται και προκειμένου να διατηρείται η ποιότητα και αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων της Έρευνας σε ευθυγράμμιση με τον δειγματοληπτικό σχεδιασμό, τα μηνιαία στοιχεία επικαιροποιούνται με ενσωμάτωση νέων μονάδων, αμέσως μόλις οριστικοποιούνται τα αντίστοιχα στοιχεία για όλο το τρίμηνο ώστε να υπάρχει 100% κάλυψη του δείγματος. Το δείγμα νοικοκυριών και ατόμων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού έχει επαναβαθμονομηθεί με βάση τα τελικά αναλυτικά δεδομένα της Απογραφής Πληθυσμού 2021.

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Τα μεγέθη και οι μεταβολές των εκτιμήσεων του πλήθους των απασχολουμένων, ανέργων, των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού καθώς και το ποσοστό ανεργίας κατά τον Μάρτιο των ετών 2021 έως και 2026 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Οι πλήρεις χρονοσειρές για απασχολούμενους, ανέργους, άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού και το ποσοστό ανεργίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ.

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Το Γράφημα 2 παρουσιάζει τις ποσοστιαίες μεταβολές σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

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Η επίδραση της εποχικής διόρθωσης στις εκτιμήσεις της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Τα χαρακτηριστικά που μελετά η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (αριθμός απασχολούμενων, ανέργων, κ.λπ.) εμφανίζουν έντονες εποχικές διακυμάνσεις. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, τους καλοκαιρινούς μήνες (αν δεν υπάρχουν αντισταθμιστικοί παράγοντες) η απασχόληση αυξάνεται λόγω του τουρισμού.

Η εποχική διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική για την απαλοιφή της επίδρασης της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά καθιστώντας, με αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Κάθε φορά που προστίθενται νέα μηνιαία στοιχεία, οι μηνιαίες εκτιμήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις, που οφείλονται στην ενημέρωση των εποχικά διορθωμένων χρονοσειρών.

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Αναθεωρήσεις των εποχικά διορθωμένων μηνιαίων εκτιμήσεων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Οι μηνιαίες εκτιμήσεις για τον αριθμό των απασχολούμενων, των ανέργων και του ποσοστού ανεργίας μπορεί να αναθεωρηθούν κατά τους επόμενους μήνες λόγω της ενσωμάτωσης νέων δεδομένων στον υπολογισμό της εποχικά διορθωμένης χρονοσειράς, της συμπερίληψης στον υπολογισμό της χρονοσειράς των πλέον πρόσφατων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού και της αναθεώρησης του μοντέλου εποχικής διόρθωσης με τα πλήρη ετήσια δεδομένα της έρευνας. Με την παρούσα Ανακοίνωση οι εκτιμήσεις του ποσοστού ανεργίας για την περίοδο Ιανουαρίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026 αναθεωρούνται (σε σχέση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις της προηγούμενης Ανακοίνωσης) ως εξής:

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