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ΙΟΒΕ: Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Απρίλιο
Οικονομία
10:22 - 05 Μάι 2026

ΙΟΒΕ: Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Απρίλιο

Reporter.gr Newsroom
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Ελαφριά επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα καταγράφεται για τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, καθώς ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 105,7 μονάδες από 106,8 τον Μάρτιο. Η υποχώρηση συνδέεται κυρίως με τη χαμηλότερη αισιοδοξία στη βιομηχανία και τη μείωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ενώ στους υπόλοιπους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας παρατηρούνται κατά βάση ήπιες βελτιώσεις.  

Πιο αναλυτικά, στη βιομηχανία οι προσδοκίες καταγράφουν ήπια πτώση, καθώς οι εκτιμήσεις για παραγγελίες και ζήτηση παραμένουν αρνητικές, ενώ οι προσδοκίες για την παραγωγή στο προσεχές διάστημα υποχωρούν και τα αποθέματα καταγράφουν μικρή άνοδο.

Στις Κατασκευές, επανέρχεται η ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών, ενώ στο Λιανικό εμπόριο υπάρχει βελτίωση αλλά μόνο οριακή, κυρίως λόγω των απαισιόδοξων προβλέψεων για παραγγελίες το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, στις Υπηρεσίες καταγράφεται σημαντική βελτίωση, λόγω των αισιόδοξων εκτιμήσεων σε όλους τους επιμέρους παράγοντες.

Στην πλευρά των νοικοκυριών, οι Έλληνες καταναλωτές, παραμένουν οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, διατυπώνοντας ακόμη πιο αρνητικές προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, ενώ εξασθενεί η πρόθεσή τους για μείζονες αγορές, καθώς και η πρόθεση για αποταμίευση.

Ευμετάβλητο το γενικό περιβάλλον υπό τη σκιά πληθωριστικών τάσεων

Όπως σημειώνεται στην έκθεση του ΙΟΒΕ, το γενικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητο. Νέες πληθωριστικές πιέσεις έχουν ήδη εμφανιστεί, επηρεάζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με πολλούς κλάδους να αντιμετωπίζουν άμεσα τις σχετικές επιπτώσεις.

Η αβεβαιότητα ως προς τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ επηρεάζει κρίσιμα την αγορά πετρελαίου, γεγονός που αποτυπώνεται στις έντονες διακυμάνσεις των τιμών στις αγορές ενέργειας.

Στην έναρξη της θερινής περιόδου, οι κλάδοι που σχετίζονται άμεσα με τον Τουρισμό ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά από τις εξελίξεις, με γενικότερες συνέπειες στην ελληνική οικονομία καθώς τα έσοδα από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες αποτελούν κρίσιμη συνιστώσα του ακαθάριστου προϊόντος της χώρας.

Η ευρύτερη ανακατάταξη δυνάμεων, οικονομικά και γεωπολιτικά, με κύρια αφετηρία πολιτικές των ΗΠΑ εδώ και ένα έτος, δοκιμάζει τις οικονομίες. Το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η νέα κρίση στην Μέση Ανατολή, και ιδίως εάν η προσωρινή εκεχειρία οδηγήσει σε εξομάλυνση ή νέα ανάφλεξη, θα είναι καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του οικονομικού κλίματος το προσεχές διάστημα.

Επιδείνωση οικονομικού κλίματος και στην ΕΕ

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο δείκτης οικονομικού κλίματος εξασθένισε για τον Απρίλιο συνολικά στην ΕΕ, όπως και στην ευρωζώνη – μία εξέλιξη που ήρθε ως αποτέλεσμα της έντονης επιδείνωσης των προσδοκιών στο Λιανικό εμπόριο, στις Υπηρεσίες αλλά και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Αναλυτικότερα,

  • Στη Βιομηχανία, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις -7,5 μονάδες στην ΕΕ και στις -7,7 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι προσδοκίες για την παραγωγή τους επόμενους τρεις μήνες εξασθένισαν τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη, οι προβλέψεις παραγγελιών και ζήτησης βελτιώθηκαν, με τα αποθέματα να αποκλιμακώνονται σε αμφότερες τις δύο ζώνες.
  • Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις +1,6 μονάδες στην ΕΕ και στις +0,9 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους υποχώρησαν ελαφρά τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη, με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση να εξασθενεί και στις δύο ζώνες και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της να κινούνται πτωτικά τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη.
  • Στο Λιανικό Εμπόριο, οι δείκτες διαμορφώθηκαν στις -7,6 μονάδες στην ΕΕ και στις -9,9 στην Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα εξασθενούν σε αμφότερες τις ζώνες, όπως και οι προβλέψεις για τις πωλήσεις σε ΕΕ και Ευρωζώνη, με τα αποθέματα να κλιμακώνονται και στις δύο περιοχές.
  • Στις Κατασκευές, οι δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις -3,7 μονάδες στην ΕΕ και στις -2,4 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση εξασθενούν τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη, ενώ παράλληλα οι αρνητικές προβλέψεις για το επίπεδο εργασιών ενισχύονται ήπια και στις δύο περιοχές.
Τελευταία τροποποίηση στις 05/05/2026 - 10:24
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