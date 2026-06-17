ΒΕΑ: Οι 72 δόσεις δεν αρκούν – Νέα παρέμβαση για 120 δόσεις & χαμηλότερα επιτόκια

«Χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να μείνουν εκτός των νέων ρυθμίσεων οφειλών, εάν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει σε ουσιαστικές διορθωτικές παρεμβάσεις, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

Με αυτή την επισήμανση, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας παρεμβαίνει στη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και βελτίωση του πλαισίου για τα παίγνια, ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. και λοιπές διατάξεις», ζητώντας ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό πλαίσιο, που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το ΒΕΑ τονίζει, ότι η σημερινή οικονομική πραγματικότητα εξακολουθεί να ασκεί ασφυκτικές πιέσεις στη βιοτεχνία και στις μικρές επιχειρήσεις. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος, οι ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες, η περιορισμένη κατανάλωση, η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση και οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις των τελευταίων ετών, έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο η επιβίωση χιλιάδων επιχειρήσεων παραμένει ζητούμενο.

Για τον λόγο αυτό, το Επιμελητήριο θεωρεί ότι οι προβλεπόμενες διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών χρειάζονται ουσιαστικές βελτιώσεις, προκειμένου να αποτελέσουν πραγματικό εργαλείο επανεκκίνησης της αγοράς και όχι μια ακόμη ρύθμιση περιορισμένης εμβέλειας.

Οι προτάσεις του ΒΕΑ στο Υπουργείο:

Νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, θεωρεί ότι η δυνατότητα εξόφλησης οφειλών σε έως 72 δόσεις δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Προτείνει τη θέσπιση νέας ρύθμισης έως 120 δόσεων, με παράλληλη διαγραφή σημαντικού μέρους των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Όπως επισημαίνει, μια τέτοια παρέμβαση θα δημιουργήσει βιώσιμες μηνιαίες υποχρεώσεις για τους οφειλέτες, θα περιορίσει την απώλεια υφιστάμενων ρυθμίσεων και θα αυξήσει την εισπραξιμότητα των οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Παράλληλα, θα διασφαλίσει την ασφαλιστική ικανότητα χιλιάδων επαγγελματιών και θα αποτρέψει τον αποκλεισμό τους από βασικές κοινωνικές παροχές.

Κατάργηση του «κόφτη» της 21ης Απριλίου 2026

Το ΒΕΑ ζητά να καταργηθεί ο περιορισμός που αποκλείει από τη νέα ρύθμιση όσους διατηρούσαν ενεργές ρυθμίσεις κατά την 21η Απριλίου 2026.

Όπως υπογραμμίζει, οι επιχειρήσεις αυτές δεν πρέπει να τιμωρούνται επειδή επέδειξαν συνέπεια στις υποχρεώσεις τους. Αντίθετα, πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να μεταπηδήσουν σε ένα ευνοϊκότερο σχήμα αποπληρωμής που θα μειώνει το μηνιαίο οικονομικό βάρος.

Ένταξη όλων των οφειλών έως σήμερα

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι ο περιορισμός της ρύθμισης μόνο για χρέη που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 δεν αντανακλά τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες ρευστότητας εμφανίστηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025, περίοδο κατά την οποία συσσωρεύθηκαν νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Για τον λόγο αυτό ζητείται η ένταξη όλων των οφειλών που έχουν δημιουργηθεί έως σήμερα.

Δραστική μείωση του επιτοκίου

Το ΒΕΑ εκτιμά ότι το επιτόκιο που προσεγγίζει το 5,84% λειτουργεί αποτρεπτικά για την ένταξη των επιχειρήσεων στις ρυθμίσεις.

Προτείνει σταθερό επιτόκιο έως 2% ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις για επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί σημαντική μείωση τζίρου ή μικτού κέρδους τα τελευταία χρόνια.

Ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το ΒΕΑ στην ανάγκη θεσμοθέτησης ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού για όσους εντάσσονται στις ρυθμίσεις.

Όπως αναφέρει, η δέσμευση των λογαριασμών στερεί από τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να καλύψουν μισθοδοσία, λειτουργικές δαπάνες και αγορές πρώτων υλών, υπονομεύοντας στην πράξη την επιτυχία οποιασδήποτε ρύθμισης.

Δήλωση του Προέδρου του ΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνου Δαμίγου

«Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση. Ζητούν ρεαλιστικές λύσεις που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν βιώσιμες, να διατηρήσουν θέσεις εργασίας και να συνεχίσουν να παράγουν εισόδημα και φορολογικά έσοδα για το κράτος.

Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι οι ρυθμίσεις με περισσότερες δόσεις έχουν πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση και οδηγούν σε ουσιαστική αύξηση των δημοσίων εσόδων. Για τον λόγο αυτό επιμένουμε στην ανάγκη θέσπισης νέας ρύθμισης έως 120 δόσεων, στην ένταξη όλων των οφειλών μέχρι σήμερα και στη δημιουργία ενός πραγματικά λειτουργικού πλαισίου που δεν θα αποκλείει χιλιάδες επαγγελματίες.

Η αγορά χρειάζεται ανάσες ρευστότητας και όχι νέους περιορισμούς. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με τεκμηριωμένες προτάσεις, υπερασπιζόμενο τα συμφέροντα της βιοτεχνίας, της μικρής επιχείρησης και της παραγωγικής οικονομίας».