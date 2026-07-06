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Βελτιωμένη εικόνα για την κλαδική δυναμική στις αρχές του 2026, παρά τις νέες ενεργειακές πιέσεις
Οικονομία
21:15 - 06 Ιουλ 2026

Βελτιωμένη εικόνα για την κλαδική δυναμική στις αρχές του 2026, παρά τις νέες ενεργειακές πιέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Το α’ τρίμηνο του 2026, ο δείκτης κλαδικής δυναμικής SDI παρέμεινε σε ανοδική κατεύθυνση, ενώ η διαφοροποίηση στις κλαδικές επιδόσεις διευρύνθηκε σημαντικά, με βασικό καταλύτη την ιδιαίτερα υψηλή επίδοση του κλάδου παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων κτλ. (αναπροσαρμογή τιμολογίων ΕΥΔΑΠ).

Παράλληλα, όπως σημειώνει η Τράπεζα Πειραιώς, η τιμολογιακή δυναμική απέκτησε κεντρικό ρόλο στο τρίμηνο μετά την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων κατά το β’ εξάμηνο του 2025, οι νέες πιέσεις στις τιμές ενέργειας, επηρεασμένες από τη γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή, ανέτρεψαν την προηγούμενη τάση.

Έναντι του μέσου όρου του 2025, η εικόνα του SDI βελτιώθηκε ουσιαστικά καθώς, η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις και η τιμολογιακή δυναμική πρόσθεσαν ισχυρότερη θετική ώθηση. Η αρνητική συμβολή της επιχειρηματικής δυναμικής, που είχε αναδειχθεί στον βασικό περιοριστικό παράγοντα στη διάρκεια του 2025 και εργατικού κόστους υποχώρησε ελαφρώς.

Οι έξι κλάδοι με την ισχυρότερη επίδοση στο α’ τρίμηνο του 2026 ήταν:

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