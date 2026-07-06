Συστηματική κακοποίηση 55χρονης στο Ηράκλειο – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση συστηματικής κακοποίησης μιας 55χρονης γυναίκας ρωσικής καταγωγής στο Ηράκλειο, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις αστυνομικές Αρχές λόγω της σκληρότητας των πράξεων που φέρεται να υπέστη το θύμα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, για διάστημα περίπου ενός μήνα η 55χρονη φέρεται να κρατούνταν σε σπίτι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου δεχόταν επανειλημμένες επιθέσεις από μια 42χρονη γυναίκα ρουμανικής καταγωγής. Βίντεο που εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς φέρεται να καταγράφουν περιστατικά κακοποίησης, ενώ σε ένα από αυτά η φερόμενη ως δράστιδα εμφανίζεται να κόβει τα μαλλιά της 55χρονης με μπαλτά, την ώρα που εκείνη βρίσκεται στο πάτωμα, αδυνατώντας να αντιδράσει.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα για καταγγελία κλοπής κινητού τηλεφώνου την 1η Ιουλίου. Κατά τον έλεγχο της συσκευής, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα επίμαχα βίντεο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό της γυναίκας.

Η 55χρονη βρέθηκε τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου σε κατοικία στην οδό Ερωφύλης, φέροντας εμφανή τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι, ορισμένα από τα οποία είχαν ήδη δεθεί με επιδέσμους.

Στην κατάθεσή της περιέγραψε έναν κύκλο συνεχούς βίας, υποστηρίζοντας ότι δεχόταν ξυλοδαρμούς, εξευτελισμούς και απειλές, ενώ κατήγγειλε ότι σε κάποια στιγμή η 42χρονη την έδεσε με καλώδιο, στερώντας της τη δυνατότητα να διαφύγει. Όπως φέρεται να ανέφερε, κατάφερε να αποδράσει μόνο όταν η φερόμενη ως δράστιδα αποκοιμήθηκε.

Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές ερευνούν το υπόβαθρο της υπόθεσης και τα κίνητρα της φερόμενης επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η 55χρονη να διέμενε το τελευταίο διάστημα στο σπίτι ενός 61χρονου άνδρα αλβανικής καταγωγής, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το σενάριο προσωπικών διαφορών ή ερωτικής αντιζηλίας μεταξύ των δύο γυναικών.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης διερευνάται επίσης η πιθανότητα τόσο η 55χρονη όσο και η 42χρονη να δραστηριοποιούνταν στην πορνεία, στοιχείο που οι Αρχές εξετάζουν προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι μεταξύ τους σχέσεις και οι συνθήκες που οδήγησαν στην υπόθεση. Μέχρι στιγμής, πάντως, τα πιθανά κίνητρα παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν έχουν εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα.