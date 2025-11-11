COP 30: Η Ευρώπη «μένει στην πορεία» ενώ ο Τραμπ αποσύρεται από το κλίμα

Η βραζιλιάνικη πόλη Μπελέμ φιλοξενεί φέτος τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα COP30 – την ετήσια συνάντηση διαπραγματευτών από 194 χώρες με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη και την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις ολοένα και πιο ακραίες καιρικές συνθήκες που αυτή επιφέρει.

Αν και ο τόπος διεξαγωγής δεν θα μπορούσε να είναι πιο συμβολικός – ο Αμαζόνιος συχνά περιγράφεται ως «οι πνεύμονες του κόσμου», καθώς απορροφά CO₂ και απελευθερώνει οξυγόνο – το γεωπολιτικό σκηνικό απέχει πολύ από το ιδανικό, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη σημαντική Συμφωνία των Παρισίων του 2015, η οποία δεσμεύει τον κόσμο να περιορίσει την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη αυτόν τον αιώνα στο 1,5°C. Παράλληλα, ηγείται μιας εκστρατείας για να πείσει και άλλες χώρες να εγκαταλείψουν τη δράση για το κλίμα. Ως εκ τούτου, η απουσία του Τραμπ πό τη φετινή σύνοδο δεν θεωρείται πλήγμα, καθώς θα διευκολυνθεί με αυτόν τον τρόπο η έκδοση κοινής ανακοίνωσης για τα συμπεράσματα της Συνόδου και τους στόχους του μέλλοντος.

Ένας διαδηλωτής κρατά πανό έξω από την προπαρασκευαστική υπουργική συνάντηση ενόψει της COP30, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο της Βραζιλίας (CICB) στην Μπραζίλια, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025. Η Βραζιλία εμφανίζεται βέβαιη ότι η Παγκόσμια Τράπεζα θα αποτελέσει τον κύριο εταίρο της στην έναρξη ενός ταμείου ύψους 125 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία των τροπικών δασών — μίας από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της χώρας για τη Διάσκεψη COP30 τον Νοέμβριο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, έδωσε δυναμικό παρών, έχοντας καταλήξει μόλις την περασμένη εβδομάδα σε συναίνεση για μια ανανεωμένη δέσμευση προς τον ΟΗΕ, καθώς και σε συμφωνία για μείωση των εκπομπών κατά 90% έως το 2040.

Στην προπαρασκευαστική σύνοδο κορυφής, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ένωση «παραμένει σταθερή στην πορεία της» και θα στηρίξει και άλλες χώρες που επιθυμούν να πράξουν το ίδιο.

Άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, έδωσαν επίσης το παρών, παρότι αρκετοί από αυτούς είχαν αποφύγει να συμμετάσχουν σε συνάντηση με χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής στην Κολομβία, για να μην προκαλέσουν την οργή του Τραμπ.

Το μήνυμα που έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη δράση για το κλίμα, παρά την αντίσταση ορισμένων κρατών-μελών απέναντι στο υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας που τέθηκε κατά την πρώτη θητεία της φον ντερ Λάιεν, επιβεβαιώθηκε και από την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη Δευτέρα.

Τα μέλη μιας βασικής επιτροπής ενέκριναν μείωση των εκπομπών κατά 90% έως το 2040 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, προτείνοντας μάλιστα να επιτραπεί στις χώρες η χρήση μεγαλύτερου ποσοστού εισαγόμενων «πιστώσεων άνθρακα» απ’ ό,τι είχε αρχικά προτείνει η Επιτροπή, και σε προγενέστερο χρονικό σημείο. Η πρόταση θα τεθεί σε ψηφοφορία από το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Πέμπτη.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις στην COP μπαίνουν στην τελική τους φάση μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, η Ευρώπη θα επιδιώξει περισσότερες διαβεβαιώσεις ότι δεν θα είναι η μόνη που θα αναλάβει το βάρος της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.