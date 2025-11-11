COP 30: Η Ευρώπη «μένει στην πορεία» ενώ ο Τραμπ αποσύρεται από το κλίμα
16:36 - 11 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η βραζιλιάνικη πόλη Μπελέμ φιλοξενεί φέτος τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα COP30 – την ετήσια συνάντηση διαπραγματευτών από 194 χώρες με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη και την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις ολοένα και πιο ακραίες καιρικές συνθήκες που αυτή επιφέρει.

Αν και ο τόπος διεξαγωγής δεν θα μπορούσε να είναι πιο συμβολικός – ο Αμαζόνιος συχνά περιγράφεται ως «οι πνεύμονες του κόσμου», καθώς απορροφά CO₂ και απελευθερώνει οξυγόνο – το γεωπολιτικό σκηνικό απέχει πολύ από το ιδανικό, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη σημαντική Συμφωνία των Παρισίων του 2015, η οποία δεσμεύει τον κόσμο να περιορίσει την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη αυτόν τον αιώνα στο 1,5°C. Παράλληλα, ηγείται μιας εκστρατείας για να πείσει και άλλες χώρες να εγκαταλείψουν τη δράση για το κλίμα. Ως εκ τούτου, η απουσία του Τραμπ πό τη φετινή σύνοδο δεν θεωρείται πλήγμα, καθώς θα διευκολυνθεί με αυτόν τον τρόπο η έκδοση κοινής ανακοίνωσης για τα συμπεράσματα της Συνόδου και τους στόχους του μέλλοντος.

Ένας διαδηλωτής κρατά πανό έξω από την προπαρασκευαστική υπουργική συνάντηση ενόψει της COP30, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο της Βραζιλίας (CICB) στην Μπραζίλια, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025. Η Βραζιλία εμφανίζεται βέβαιη ότι η Παγκόσμια Τράπεζα θα αποτελέσει τον κύριο εταίρο της στην έναρξη ενός ταμείου ύψους 125 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία των τροπικών δασών — μίας από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της χώρας για τη Διάσκεψη COP30 τον Νοέμβριο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, έδωσε δυναμικό παρών, έχοντας καταλήξει μόλις την περασμένη εβδομάδα σε συναίνεση για μια ανανεωμένη δέσμευση προς τον ΟΗΕ, καθώς και σε συμφωνία για μείωση των εκπομπών κατά 90% έως το 2040.

Στην προπαρασκευαστική σύνοδο κορυφής, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ένωση «παραμένει σταθερή στην πορεία της» και θα στηρίξει και άλλες χώρες που επιθυμούν να πράξουν το ίδιο.

Άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, έδωσαν επίσης το παρών, παρότι αρκετοί από αυτούς είχαν αποφύγει να συμμετάσχουν σε συνάντηση με χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής στην Κολομβία, για να μην προκαλέσουν την οργή του Τραμπ.

Το μήνυμα που έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη δράση για το κλίμα, παρά την αντίσταση ορισμένων κρατών-μελών απέναντι στο υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας που τέθηκε κατά την πρώτη θητεία της φον ντερ Λάιεν, επιβεβαιώθηκε και από την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη Δευτέρα.

Τα μέλη μιας βασικής επιτροπής ενέκριναν μείωση των εκπομπών κατά 90% έως το 2040 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, προτείνοντας μάλιστα να επιτραπεί στις χώρες η χρήση μεγαλύτερου ποσοστού εισαγόμενων «πιστώσεων άνθρακα» απ’ ό,τι είχε αρχικά προτείνει η Επιτροπή, και σε προγενέστερο χρονικό σημείο. Η πρόταση θα τεθεί σε ψηφοφορία από το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Πέμπτη.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις στην COP μπαίνουν στην τελική τους φάση μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, η Ευρώπη θα επιδιώξει περισσότερες διαβεβαιώσεις ότι δεν θα είναι η μόνη που θα αναλάβει το βάρος της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

