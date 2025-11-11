ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έκθεση ΠΟΥ: Ένας στους επτά εφήβους στην Ευρώπη ζει με κάποια ψυχική διαταραχή
Υγεία
16:27 - 11 Νοε 2025

Έκθεση ΠΟΥ: Ένας στους επτά εφήβους στην Ευρώπη ζει με κάποια ψυχική διαταραχή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μια νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη, με τίτλο «Ψυχική υγεία παιδιών και νέων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ: Τρέχουσα κατάσταση και δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας» (Child and Youth Mental Health in the WHO European Region: Status and actions to strengthen quality of care), παρουσιάστηκε από το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη, μέσω του Γραφείου για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, σε συνεργασία με την Ομάδα Ψυχικής Υγείας και Ευημερίας (MHW).

Η έκθεση συγκεντρώνει για πρώτη φορά αναλυτικά δεδομένα σχετικά με την ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή περιφέρεια, αποτυπώνοντας τις αυξανόμενες ανάγκες, αλλά και τα σημαντικά ελλείμματα στην ποιότητα και την πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής φροντίδας.

Αυξανόμενες προκλήσεις στην ψυχική υγεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ, ένα στα επτά παιδιά και εφήβους στην Ευρώπη ζει με κάποια ψυχική διαταραχή. Τα κορίτσια φαίνεται να πλήττονται δυσανάλογα, καθώς μία στις τέσσερις έφηβες ηλικίας 15–19 ετών αντιμετωπίζει κάποια μορφή ψυχικής δυσκολίας. Επιπλέον, η αυτοκτονία παραμένει η κύρια αιτία θανάτου στους νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών.

Η εμφάνιση ψυχικών διαταραχών έχει αυξηθεί κατά περίπου 33% τα τελευταία 15 χρόνια, χωρίς οι διαθέσιμες υπηρεσίες να ανταποκρίνονται επαρκώς στις αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού.

Στοιχεία του ΠΟΥ για την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια

Η έκθεση αναδεικνύει ότι:

  • Μία στις τέσσερις χώρες δεν διαθέτει κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας ειδικά για παιδιά, εφήβους και νέους.
  • Μία στις πέντε χώρες δεν έχει αναπτύξει εθνική πολιτική ψυχικής υγείας για αυτές τις ομάδες.
  • Η ποιότητα φροντίδας παρουσιάζει μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών.
  • Σε επίπεδο Περιφέρειας, αντιστοιχεί ένας παιδοψυχίατρος ανά 76.000 παιδιά και εφήβους.

Έκκληση για δράση και ενίσχυση της ποιότητας

Ο ΠΟΥ τονίζει την ανάγκη για άμεση, συλλογική και συντονισμένη δράση, ώστε να καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά και να εξασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά και οι νέοι έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές, εξατομικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Η έκθεση προτείνει εννέα βασικές κατευθύνσεις δράσης για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου:

  • Διαμόρφωση και εφαρμογή εθνικών σχεδίων δράσης και κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου.
  • Δημιουργία κινήτρων και χρηματοδοτικών μηχανισμών για τη βελτίωση της ποιότητας.
  • Θέσπιση προτύπων ποιότητας, πρωτοκόλλων και κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών.
  • Εδραίωση κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης της φροντίδας σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας.
  • Ανασχεδιασμός των υπηρεσιών με βάση τις πραγματικές ανάγκες παιδιών, νέων και φροντιστών.
  • Προώθηση της συμμετοχής και ενδυνάμωσης των παιδιών, των οικογενειών και των κοινοτήτων.
  • Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, με εκπαίδευση και ενίσχυση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας.
  • Παρακολούθηση και μέτρηση των αποτελεσμάτων που έχουν νόημα για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
  • Προώθηση της έρευνας και ανταλλαγής καλών πρακτικών για αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Δηλώσεις ειδικών του ΠΟΥ

Ο Δρ João Breda, επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα και επικεφαλής του ΠΟΥ στην Ελλάδα, τόνισε: «Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα ισχυρό κάλεσμα για δράση. Κάθε παιδί και κάθε νέος έχει δικαίωμα σε υποστηρικτικές και ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Αν δράσουμε τώρα, οι χώρες μπορούν να δημιουργήσουν ανθεκτικά συστήματα που θα στηρίξουν τις μελλοντικές γενιές».

Η Δρ Ledia Lazëri, περιφερειακή σύμβουλος για την Ψυχική Υγεία του ΠΟΥ Ευρώπης, πρόσθεσε: «Για πρώτη φορά, συγκεντρώνονται ολοκληρωμένα και αξιόπιστα δεδομένα για την ψυχική υγεία των παιδιών και νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν από επιστήμονες, φορείς χάραξης πολιτικής και επαγγελματίες υγείας, για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την αποτελεσματική αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Η έκθεση αυτή αποτελεί ορόσημο και αναδεικνύει μια κρίσιμη προτεραιότητα για το μέλλον της Περιφέρειας».

Τελευταία τροποποίηση στις 11/11/2025 - 17:14
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών
Πολιτική

Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών

Πιτσιλής: Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να προβλέπει τους κινδύνους - Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης
Οικονομία

Πιτσιλής: Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να προβλέπει τους κινδύνους - Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Κάλεσμα Φάμελλου για συνεργασίες: Αναγκαία μία «ενιαία απάντηση» από τον προοδευτικό χώρο
Πολιτική

Κάλεσμα Φάμελλου για συνεργασίες: Αναγκαία μία «ενιαία απάντηση» από τον προοδευτικό χώρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι
Επιχειρήσεις

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Προειδοποίηση από ΠΟΥ: Θα ήταν μεγάλο λάθος η υποτίμηση της εξάπλωσης του Έμπολα
Υγεία

Προειδοποίηση από ΠΟΥ: Θα ήταν μεγάλο λάθος η υποτίμηση της εξάπλωσης του Έμπολα

ΠΟΥ: Καταγγέλλει ασφυκτικούς περιορισμούς στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
Ειδήσεις

ΠΟΥ: Καταγγέλλει ασφυκτικούς περιορισμούς στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Σήμα ανησυχίας για «καυτό» καλοκαίρι - Πληθωρισμός και στεγαστικό στο επίκεντρο
Πολιτική

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Σήμα ανησυχίας για «καυτό» καλοκαίρι - Πληθωρισμός και στεγαστικό στο επίκεντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ