COP30: Προσωρινή συμφωνία μετά από έντονες διαπραγματεύσεις για τα ορυκτά καύσιμα

Οι κλιματικές διαπραγματεύσεις της COP30 στη Βραζιλία κατέληξαν προσωρινά σε συμφωνία, καθώς οι συμμετέχοντες κατάφεραν να ξεπεράσουν μια μακροχρόνια διαφωνία σχετικά με τα μέτρα περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη χρηματοδότηση της κλιματικής πολιτικής.

Η διάσκεψη, που διήρκεσε δύο εβδομάδες και θεωρήθηκε καθοριστική για το αν οι χώρες μπορούν ακόμη να δράσουν συλλογικά απέναντι στην κλιματική κρίση — παρά την απουσία των Ηνωμένων Πολιτειών — επρόκειτο να ολοκληρωθεί την Παρασκευή, αλλά παρατάθηκε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε να συμπεριληφθεί σαφής αναφορά στην ανάγκη σταδιακής εγκατάλειψης των ορυκτών καυσίμων. Ωστόσο, συνάντησε ισχυρή αντίσταση από την ομάδα των αραβικών κρατών, μεταξύ των οποίων και η Σαουδική Αραβία, μία από τις κορυφαίες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες παγκοσμίως.

Το αδιέξοδο ξεπεράστηκε έπειτα από πολύωρες νυχτερινές διαβουλεύσεις με την καθοδήγηση της Βραζιλίας, όπως ανέφεραν διαπραγματευτές.

Σύμφωνα με προσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο, οι χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν τις δράσεις τους για το κλίμα, να επανεξετάσουν περιβαλλοντικούς εμπορικούς περιορισμούς και να τριπλασιάσουν τη χρηματοδότηση προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε αυτές να μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος για το Κλίμα, Wopke Hoekstra, ανέφερε το Σάββατο ότι η προτεινόμενη συμφωνία είναι αποδεκτή, αν και η ΕΕ «θα επιθυμούσε περισσότερα».

«Οφείλουμε να τη στηρίξουμε, γιατί τουλάχιστον κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση», είπε χαρακτηριστικά.

Η βραζιλιάνικη προεδρία όρισε τελική ολομέλεια, υπενθυμίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία απαιτεί ομόφωνη έγκριση.

Ο πρόεδρος της COP30, Andre Correa do Lago, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η προεδρία θα παρουσιάσει ξεχωριστό έγγραφο για τα ορυκτά καύσιμα και την προστασία των δασών — αντί να ενσωματωθούν στην επίσημη συμφωνία — καθώς κατά τις συνομιλίες δεν επιτεύχθηκε συναίνεση.

«Θα παρουσιάσουμε δύο ‘οδικούς χάρτες’, γιατί είναι σαφές πως δεν υπήρξε η απαραίτητη ωριμότητα για σύγκλιση. Πιστεύω ότι υπό την προεδρία μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα», τόνισε.

Η απόφαση για τριπλασιασμό της κλιματικής χρηματοδότησης έως το 2035 θα συμπεριληφθεί στην τελική συμφωνία, ικανοποιώντας ένα βασικό αίτημα των φτωχότερων κρατών που υφίστανται τις σοβαρότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, η Δήλωση Ηγετών από τη σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κλιματικής κρίσης, αποτελώντας έμμεση απάντηση στις θέσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.