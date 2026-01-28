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ΥΠΕΝ: Προθεσμία ενός μήνα για πλήρη αποκατάσταση του Σαρακήνικου στη Μήλο
Περιβάλλον
20:20 - 28 Ιαν 2026

ΥΠΕΝ: Προθεσμία ενός μήνα για πλήρη αποκατάσταση του Σαρακήνικου στη Μήλο

Reporter.gr Newsroom
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Προθεσμία ενός μήνα έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην εταιρεία Unique Development Α.Τ.Ε.Ε. για να επαναφέρει το Σαρακήνικο στη φυσική του μορφή, μετά τις παράνομες εκσκαφές που πραγματοποιήθηκαν στους ηφαιστειογενείς βράχους με σκοπό την κατασκευή πεντάστερου ξενοδοχείου στην περιοχή.  

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, η εταιρεία καλείται να αποκαταστήσει τον χώρο στην αρχική του κατάσταση και να απομακρύνει οποιοδήποτε οικοδομικό υλικό έχει παραμείνει στον χώρο.

Η συγκεκριμένη οικοδομική άδεια, με την οποία η εταιρεία ξεκίνησε την ανέγερση, κρίθηκε τελικά παράνομη.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τα σχέδια, το ξενοδοχείο επρόκειτο να καταλαμβάνει δύο ορόφους με υπόγειο και πισίνες στη θέση «Καμίνια» της Μήλου, σε συνολική έκταση 19.000 στρεμμάτων.

Πρόκειται για μία από τις πλέον δημοφιλείς και προβεβλημένες παραλίες ΄χοι μόνον του νησιού, αλλά όλης της χώρας, που μάλιστα αποτελεί το έβδομο ομορφότερο μέρος στον κόσμο, σύμφωνα με το Conde Nast Traveller.

Μετά τις αυτοψίες, το αρμόδιο Υπουργείο διαπίστωσε άμεσο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής περιβαλλοντικής ζημίας. Έτσι, η εταιρεία υποχρεούται, μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή της απόφασης, να αφαιρέσει τους ξυλότυπους και τους οπλισμούς, να επαναφέρει τον χώρο θεμελίωσης χρησιμοποιώντας τα υλικά εκσκαφής που έχουν εναποτεθεί στο διπλανό οικόπεδο, να αποκαταστήσει το φυσικό ανάγλυφο και να απομακρύνει κάθε κατασκευή ή υλικό που έχει εγκαταστήσει.

Η υλοποίηση των μέτρων θα εποπτεύεται από την Υπηρεσία Δόμησης Μήλου, η οποία θα ενημερώνει για την πρόοδο το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών του ΥΠΕΝ.

Να σημειωθεί ότι - όπως φαίνεται από σχετική ανακοίνωση - ο δήμος Μήλου είχε κινηθεί από πολύ νωρίς, με την αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μήλου να γνωμοδοτεί αρνητικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών απο το 2023.

Η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας:

«Η UNIQUE DEVELOPMENTS A.T.E.E., εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του παρόντος, να επαναφέρει την περιοχή στην αρχική της κατάσταση ήτοι να αφαιρέσει τον ξυλότυπο και τον οπλισμό και να γίνει η πλήρωση του χώρου θεμελίωσης με τα υλικά εκσκαφής που έχουν αποτεθεί εντός του γηπέδου και να αποκατασταθεί το ανάγλυφο της έκτασης ώστε να αποφευχθεί και τυχόν κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος σε επισκέπτες της περιοχής. Επίσης να απομακρυνθούν τα οικοδομικά υλικά ή τυχόν άλλες εγκαταστάσεις (π,χ οικίσκοι) που έχουν τοποθετηθεί εντός του γηπέδου. Η Υ.ΔΟΜ. Μήλου καλείται να εποπτεύσει την υλοποίηση των ανωτέρων μέτρων πρόληψης και να ενημερώσει σχετικά το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών του ΥΠΕΝ».

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