ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δένδιας–Σεκερίνσκα (Αναπληρώτρια ΓΓ ΝΑΤΟ): Στο επίκεντρο η σταθερότητα της Νοτιοανατολικής πτέρυγας
Πολιτική
16:25 - 01 Ιουλ 2025

Δένδιας–Σεκερίνσκα (Αναπληρώτρια ΓΓ ΝΑΤΟ): Στο επίκεντρο η σταθερότητα της Νοτιοανατολικής πτέρυγας

Reporter.gr Newsroom
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε με τη Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Ράντμιλα Σεκερίνσκα, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην 29η Ετήσια Στρογγυλή Τράπεζα του Economist.

Όπως αναφέρει ο κ. Δένδιας στο «Χ», η συζήτησή τους περιστράφηκε γύρω από τον ουσιαστικό ρόλο της Ελλάδος «στην ενίσχυση της ασφάλειας και σταθερότητας της Νοτιοανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας».

Ακόμα, μίλησαν για «τα πρόσφατα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/07/2025 - 16:52
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ΕΚΟ στήριξε το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ως Μέγας Χορηγός για 5η συνεχόμενη χρονιά
Επιχειρήσεις

Η ΕΚΟ στήριξε το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ως Μέγας Χορηγός για 5η συνεχόμενη χρονιά

Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με ντρόουν σε εργοστάσιο – τρεις νεκροί, 35 τραυματίες
Ειδήσεις

Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με ντρόουν σε εργοστάσιο – τρεις νεκροί, 35 τραυματίες

Κομισιόν για συνάντηση Μπρούνερ – Μητσοτάκη: Ανησυχούμε για την αύξηση της παράτυπης μετανάστευσης από Λυβύη
Ειδήσεις

Κομισιόν για συνάντηση Μπρούνερ – Μητσοτάκη: Ανησυχούμε για την αύξηση της παράτυπης μετανάστευσης από Λυβύη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΘΑ και Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - Τι περιλαμβάνει
Ειδήσεις

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΘΑ και Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - Τι περιλαμβάνει

Από τον Μπισμπίκη μέχρι τον Ιερώνυμο…
Ανεμοδείκτης

Από τον Μπισμπίκη μέχρι τον Ιερώνυμο…

Ιστορικές μνήμες, συγκινητικές εξομολογήσεις και διακριτικές διαφοροποιήσεις
Ειδήσεις

Ιστορικές μνήμες, συγκινητικές εξομολογήσεις και διακριτικές διαφοροποιήσεις

Βουλή: Εγκρίθηκε η αγορά της τέταρτης Belharra – Υπερψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Βουλή: Εγκρίθηκε η αγορά της τέταρτης Belharra – Υπερψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:12

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:10

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Πολιτική
08/10/2025 - 16:10

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

Οικονομία
08/10/2025 - 16:07

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Πολιτική
08/10/2025 - 15:35

Δήμας: Τα έργα για τον Ντάνιελ υπερβαίνουν το €1,3 δισ. – Στόχος οι ανθεκτικές υποδομές

Πολιτική
08/10/2025 - 15:14

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 15:10

ΕΕ: «Θωρακίζει» τους αγρότες της ενόψει Mercosur - Νέες δικλείδες ασφαλείας και ταχεία αντίδραση σε κρίσεις

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
08/10/2025 - 15:02

Ο Πέτρος Μάνταλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Φανταστικό το κλίμα στην Εθνική, πάμε για τη νίκη στη Σκωτία

Πολιτική
08/10/2025 - 14:59

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για την επιστροφή Κυριαζίδη: Από τις φλογερές δηλώσεις στην… υποκρισία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:58

Ρωσία: Απειλές για «σκληρή» απάντηση αν οι ΗΠΑ παραδώσουν Tomahawk στην Ουκρανία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:55

Γερμανία: θα δώσει το «ελεύθερο» στην Αστυνομία για κατάρριψη ύποπτων drones

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ