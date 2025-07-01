Δένδιας–Σεκερίνσκα (Αναπληρώτρια ΓΓ ΝΑΤΟ): Στο επίκεντρο η σταθερότητα της Νοτιοανατολικής πτέρυγας

Όπως αναφέρει ο κ. Δένδιας στο «Χ», η συζήτησή τους περιστράφηκε γύρω από τον ουσιαστικό ρόλο της Ελλάδος «στην ενίσχυση της ασφάλειας και σταθερότητας της Νοτιοανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας».
Ακόμα, μίλησαν για «τα πρόσφατα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής μου στην 29η Ετήσια Στρογγυλή Τράπεζα του Economist, συναντήθηκα με την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα ΝΑΤΟ, κα Radmila Shekerinska @DepSecGenNATO.— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 1, 2025
Αναφέρθηκα στον ουσιαστικό ρόλο της Ελλάδος στην ενίσχυση της ασφάλειας και σταθερότητας της… pic.twitter.com/MA6S9cH8Sf