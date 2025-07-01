Δένδιας–Σεκερίνσκα (Αναπληρώτρια ΓΓ ΝΑΤΟ): Στο επίκεντρο η σταθερότητα της Νοτιοανατολικής πτέρυγας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε με τη Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Ράντμιλα Σεκερίνσκα, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην 29η Ετήσια Στρογγυλή Τράπεζα του Economist.

Όπως αναφέρει ο κ. Δένδιας στο «Χ», η συζήτησή τους περιστράφηκε γύρω από τον ουσιαστικό ρόλο της Ελλάδος «στην ενίσχυση της ασφάλειας και σταθερότητας της Νοτιοανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας».

Ακόμα, μίλησαν για «τα πρόσφατα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας.