Κοντογεώργης: Η κυβέρνηση χαράζει εθνικό σχέδιο για δίκαιη ανάπτυξη και ισχυρή περιφέρεια

Στα σημαντικά βήματα που έχει κάνει η Ελλάδα από την ανάληψη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και ύστερα αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, στο 4ο Συμβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισμού Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων.

Όπως ανέφερε, ο ελληνικός λαός αξίζει αναγνώριση για το γεγονός ότι τα έχει καταφέρει ακόμα και σε δυσμενείς συνθήκες και συνέχισε λέγοντας ότι «όλο αυτό το διάστημα ανακτήθηκε αυτοπεποίθηση αλλά και ρεαλιστική ελπίδα, στοιχεία απαραίτητα για να προχωρήσουμε και στο μέλλον».

Συνέχισε αναφερόμενος στον στόχο της διπλής σύγκλισης, που έχει τεθεί και από τον πρωθυπουργό. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεταβεί σε μία ιστορική περίοδο με δυσερμήνευτα σημάδια, τα οποία γεννούν ανασφάλειες. Από την άλλη, η χώρα μας προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας στους πολίτες, εμμένοντας στον στόχο της διπλής σύγκλισης: της εξυγίανσης των δημοσιονομικών της χώρας με μία αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη σε συνδυασμό με τη δίκαιη και αναλογική κατανομή του αναπτυξιακού μερίσματος σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και βέβαια με την βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας υγείας, την πρόοδο στη διπλή μετάβαση -ψηφιακή και πράσινη- στην υγεία και την παιδεία αλλά και στο διαμορφωτικό της ρόλο στο διεθνές γίγνεσθαι».



Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον κ. Κοντογεώργη, έχει διπλό στόχο:

Να προασπίσει το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη να παραμείνει, να δημιουργήσει και να αναπτυχθεί στον τόπο που γεννήθηκε, εφόσον ο ίδιος επιθυμεί.

Να αντιμετωπίσει τις εμμένουσες διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες, αλλά και ανισότητες εντός του ίδιου νομού.

Ακολούθως, αναφέρθηκε στην επικαιροποίηση και στον ρόλο της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη που εκπονεί η κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες με διαδικασίες ευρείας διαβούλευσης με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς κάθε περιφερειακής ενότητας, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στα ζητήματα σε επίπεδο νομού. «Η στρατηγική ενσωματώνει το τοπικό αφήγημα, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει τις εθνικές πολιτικές που συνέχονται με την περιφερειακή ανάπτυξη και προσδιορίζουν τα πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής: τον συντονισμό των χρηματοδοτικών εργαλείων και την επιτελικότητα του σχεδιασμού, την ορεινότητα και τη νησιωτικότητα στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, το δημογραφικό και τη διαχείριση του νερού, τον χωρικό σχεδιασμό. Όμως, πρέπει να δούμε ρεαλιστικά τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην περιφέρεια, συνθήκες βιωσιμότητας και σύνδεσης με τις τοπικές ανάγκες, καθώς η χώρα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ελληνική περιφέρεια».



Επιπλέον, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό τόνισε πως η κυβέρνηση θέλει «περισσότερη ανταγωνιστικότητα, αλλά πρέπει να δούμε πώς αυτή θα συνδυαστεί με τις πολιτικές συνοχής που ενθαρρύνουν τη σύγκλιση». Σύμφωνα με την έκθεση του Μάριο Ντράγκι, απαιτούνται την επόμενη δεκαετία 800 δισ. για τις επενδυτικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 500 δισ. επιπλέον για τις αμυντικές δαπάνες. Υπό αυτό το πρίσμα είναι ιδιαίτερα σημαντική η συζήτηση για τον νέο προϋπολογισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία και θα ολοκληρωθεί όταν η Ελλάδα θα έχει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Υπάρχει πλέον μία στροφή από τη χρηματοδότηση προγραμμάτων, σε μια πιο ευέλικτη χρηματοδότηση πολιτικών που υπηρετούν ευρύτερες ενωσιακές προτεραιότητες. Για εμάς η προτεραιότητα είναι να χρηματοδοτούμε πολιτικές που ευνοούν τις εθνικές προτεραιότητες και την σύγκλιση, γιατί η ανταγωνιστικότητα είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τη συνοχή».



Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, ο κ. Κοντογεώργης αναφέρθηκε στην ανάγκη να διαμορφώσει η χώρα ένα εθνικό σχέδιο κοινών αρχών κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις αξιοποιώντας και την εμπειρία από την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γιατί ο εθνικός προϋπολογισμός δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του αύριο. «Χρειαζόμαστε ένα εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, το οποίο δε μπορεί να διαμορφωθεί σε ένα γραφείο στην Αθήνα. Μάλιστα, αυτός ο σχεδιασμός θα αποτυπώσει και θα συνθέσει τις διαφορετικές αντιλήψεις που μπορεί να υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίως θα προωθήσει τα εθνικά συμφέροντα, τα οποία ταυτίζονται με τα ευρωπαϊκά: υποδομές και διασυνδέσεις, διαχείριση νερού, κλιματική κρίση, δημογραφικό και στεγαστικό ζήτημα, άμυνα και ασφάλεια, διαχείριση συνόρων και μεταναστευτικό, ανταγωνιστικότητα και απανθρακοποίηση, ενέργεια».



Καταλήγοντας, ο υφυπουργός έκανε μια σύνοψη του σχεδίου της κυβέρνησης: «Το όραμά μας είναι μια χώρα όπου κάθε περιφέρεια έχει τη δική της ταυτότητα, την δική της δυναμική, τις δικές της ευκαιρίες. Μια χώρα όπου η ανάπτυξη δεν σημαίνει εγκατάλειψη της παραδοσιακής δομής της οικονομίας αλλά υποβοήθησή της να προσαρμοστεί και να ανθίσει στη σύγχρονη εποχή».