Ανδρουλάκης από Ιεράπετρα: Το κράτος να στηρίξει τους πληγέντες, όχι να κλαίμε κάθε χρόνο πάνω από τα καμένα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε σήμερα στους πληγέντες οικισμούς της Ιεράπετρας, οι οποίοι επλήγησαν σφοδρά από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σχεδόν μία εβδομάδα πριν.

Επισκεπτόμενος τα Φέρμα και τα Αχλιά, διαπίστωσε από κοντά το μέγεθος της καταστροφής, το οποίο χαρακτήρισε «πολύ μεγάλο», αναφέροντας ότι «η ζημιά αφορά σε 6.000 καμένα στρέμματα, σε 20.000 ελαιόδεντρα, θερμοκήπια και μελίσσια».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού, σημειώνοντας ότι «το κράτος πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων» και πως οι πληγέντες παραγωγοί πρέπει να στηριχθούν άμεσα. Όπως δήλωσε, αυτό απαιτεί «οικονομική ενίσχυση, ένταξη στην κρατική αρωγή, αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου και αποζημιώσεις στους αγρότες και τους παραγωγούς που έχουν πάθει σημαντικές ζημιές».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στην κλιματική κρίση, η οποία, όπως επεσήμανε, συμβάλλει στην όξυνση τέτοιων φαινομένων. «Τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής είναι πολύ ακραία και η συγκεκριμένη περιοχή έχει υψηλή ξηροθερμία», είπε, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη και εδώ, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη της χώρας μας». Παράλληλα, επέκρινε την κυβέρνηση, λέγοντας ότι «πρέπει να απαντήσει για ποιο λόγο έχουν απενταχθεί τα 13 Περιφερειακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας αλλά και η αναβάθμιση των καναντέρ», ενώ πρόσθεσε με έμφαση ότι «δεν μπορεί κάθε χρόνο να κλαίμε πάνω από τα καμένα, αλλά σε θέματα πρόληψης, η κυβέρνηση να μην κάνει αυτά που πρέπει».

Ακολούθως, ο Νίκος Ανδρουλάκης επρόκειτο να επισκεφθεί την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, ενώ στις 19:30 είχε προγραμματισμένη σύσκεψη με τοπικούς φορείς στο δημαρχείο.

Τη Δευτέρα 14 Ιουλίου, στις 11:00 το πρωί, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί το Ηράκλειο, όπου θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, την ΠΕΔ Κρήτης και εκπροσώπους των λιμενικών αρχών, με αντικείμενο το μεταναστευτικό και προσφυγικό.

Η σύσκεψη θα διεξαχθεί στο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης, στην Πλατεία Ελευθερίας. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, θα επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο «Παπούρα» στο Καστέλλι, ο οποίος βρίσκεται εντός της περιοχής κατασκευής του νέου διεθνούς αεροδρομίου Ηρακλείου.