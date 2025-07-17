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ΠΑΣΟΚ: Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης για τα ακτοπλοϊκά καταρρίπτονται από τους αριθμούς
Πολιτική
14:51 - 17 Ιουλ 2025

ΠΑΣΟΚ: Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης για τα ακτοπλοϊκά καταρρίπτονται από τους αριθμούς

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τις εξωφρενικές τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, που απαγορεύουν σε μία ελληνική οικογένεια να καταφέρει να πάει έστω και ολιγοήμερες διακοπές και για την απραξία στη δήθεν λειτουργία του παρατηρητηρίου τιμών ασκούν με κοινή ερώτηση τους που κατέθεσαν στη Βουλή 30 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Επισπεύδων Βουλευτής της ερώτησης είναι ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης σε συνεργασία με τον Βουλευτή Χίου Σταύρο Μιχαηλίδη και υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Ναυτιλίας.

Σύμφωνα με το κείμενο της ερώτησης, οι αυξήσεις στους ακτοπλοϊκούς ναύλους είναι δραματικές προσεγγίζοντας το 43% από το 2019 έως το 2025 επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, την ώρα που ο σωρευτικός πληθωρισμός το ίδιο διάστημα διαμορφώνεται στο 18%. Οι ανατιμήσεις αυτές, όπως υπογραμμίζεται, καθιστούν απαγορευτική την πρόσβαση των πολιτών στα νησιά της πατρίδας τους, ενώ οδηγούν σε μια πρωτοφανή ταξική διάκριση στο δικαίωμα στις διακοπές. Μάλιστα ένας στους δύο πολίτες δηλώνουν σε σχετικές έρευνες ότι φέτος δεν θα καταφέρει να πάει διακοπές με τα ποσοστά αυτά να φτάνουν και να ξεπερνούν τους 6 στους 10, στην ηλικιακή ομάδα των συνταξιούχων.

Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης καταρρίπτονται από τους ίδιους τους αριθμούς. Σύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία, που καταγράφονται στην ερώτηση. Μία τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο και καμπίνα πληρώνει:

– €984 για Πειραιά – Ρόδο

– € 580 για Πειραιά – Χανιά

– €617,60 για Ραφήνα – Νάξο

– €762 για Πειραιά – Λέσβο

Την ίδια ώρα, σε αντίστοιχες αποστάσεις στη Βόρεια Ευρώπη οι τιμές είναι αισθητά χαμηλότερες – και με μισθούς 2 και 3 φορές υψηλότερους:

– Στην Ελλάδα, το ταξίδι Πειραιάς–Ρόδος για παράδειγμα με αυτοκίνητο και καμπίνα κοστίζει το 89,4% του μέσου μισθού, ενώ

– Στη Νορβηγία, το ταξίδι Όσλο–Κοπεγχάγη (μεγαλύτερη απόσταση) κοστίζει μόλις το 23,3% του μισθού.

Η ερώτηση των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ επικεντρώνεται και στη λειτουργία του λεγόμενου παρατηρητηρίου τιμών του υπουργείου Ναυτιλίας, κάνοντας λόγο για ένα εργαλείο που:

– Δεν ενημερώνεται συστηματικώς, με το τελευταίο δελτίο να έχει εκδοθεί τον Μάιο,

– Δεν καλύπτει το σύνολο των δρομολογίων, αλλά επιλεκτικά 40 μόνο,

– Δεν επιτρέπει συγκρίσεις ή εύρεση μεταβολών και

– Δεν έχει καν μορφή διαδραστικής πλατφόρμας, αλλά αποτελεί ένα απλό pdf.

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζουν ότι η ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας είχε αποστείλει 5 υποθέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για διερεύνηση φαινομένων στρέβλωσης του ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα. Ωστόσο, μόνο μία έχει εξεταστεί μέχρι σήμερα, ενώ η κλαδική έρευνα ξεκίνησε μόλις τον Μάιο του 2025, όταν το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και χρόνια.

Οι 30 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ερωτούν τους υπουργούς Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια:

– Πότε θα τεθεί σε λειτουργία ένα σύγχρονο παρατηρητήριο τιμών, με στοιχεία ανά εβδομάδα, στο οποίο ο πολίτης θα βλέπει τις αυξομειώσεις των τιμών και θα μπορεί να συγκρίνει για το σύνολο των βασικών γραμμών διάρκειας τουλάχιστον 2 ωρών;

– Τι θα κάνουν για να αντιμετωπίσουν τις ακόμη και τώρα διψήφιες αυξήσεις;

– Τι θα κάνουν ώστε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να παράγει αποτελέσματα σε εύλογα και πιο σύντομα χρονικά πλαίσια;

– Γιατί ενώ το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει παραπέμψει προς διερεύνηση 5 υποθέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού από τις οποίες έχει προχωρήσει μόλις 1, δεν επανέρχεται για απαντήσεις και στις υπόλοιπες υποθέσεις;

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