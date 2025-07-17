Κερδισμένο το πετρέλαιο λόγω των γεωπολιτικών κινδύνων και της ανησυχίας για τα αποθέματα

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου σήμερα, Πέμπτη (17/7), με φόντο τις εμπορικές εντάσεις που κάπως καταλαγιάζουν και τις αναλύσεις που κάνουν λόγο για χαμηλά αποθέματα, αλλά και νέους αναδυόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό, το Brent ενισχύεται κατά 0,13% στα 68,61 δολάρια το βαρέλι και το αργό WTI κερδίζει 0,44% στα 66,68 δολάρια το βαρέλι.

Στο «μέτωπο» των εμπορικών συμφωνιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι σύντομα θα αποσταλούν επιστολές με τις οποίες θα ειδοποιούνται οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ για τους δασμούς και αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές μιας συμφωνίας με το Πεκίνο, καθώς και μιας πιθανής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Οι βραχυπρόθεσμες τιμές (πρόκειται να) παραμείνουν ασταθείς λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με την τελική κλίμακα των αμερικανικών δασμών και τον επακόλουθο αντίκτυπο στην παγκόσμια ανάπτυξη», δήλωσε η Ashley Kelty, αναλύτρια της Panmure Liberum, προσθέτοντας ότι οι τιμές θα διαμορφωθούν πιθανώς χαμηλότερα μεσοπρόθεσμα.

Η αγορά πετρελαίου αντέδρασε επίσης και στο σενάριο περιορισμού των αποθεμάτων, δήλωσε ο John Evans, αναλυτής της PVM Oil Associates.

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας δήλωσε ότι οι αυξήσεις στην παραγωγή πετρελαίου δεν οδηγούσαν σε υψηλότερα αποθέματα, γεγονός που έδειξε ότι οι αγορές «διψούσαν» για περισσότερο πετρέλαιο.

«Η σκέψη για το πετρέλαιο έχει απομακρυνθεί κάπως από τη Μέση Ανατολή, εξαιτίας των επιθέσεων του Ισραήλ στη Συρία και των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πετρελαϊκές υποδομές στο Κουρδιστάν», οι οποίες, σύμφωνα με τον Evans, προσθέτουν μία ακόμη δόση αβεβαιότητας.

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πετρελαιοπηγές στην ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ έχουν μειώσει την παραγωγή αργού έως και κατά 150.000 βαρέλια την ημέρα, δήλωσαν την Τετάρτη (16/7) δύο αξιωματούχοι του τομέα της ενέργειας, καθώς οι ζημιές στις υποδομές ανάγκασαν σε πολλαπλές διακοπές λειτουργίας.

«Προς το παρόν, οι δείκτες της αγοράς πετρελαίου συνεχίζουν να υποδηλώνουν ότι η αγορά παραμένει σφιχτή. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τις προοπτικές αύξησης της ζήτησης πετρελαίου και να δημιουργήσουν καθοδικούς κινδύνους για τις τιμές», δήλωσε ο αναλυτής εμπορευμάτων της UBS, Giovanni Staunovo.

Ανεβαίνει το φυσικό αέριο – Πέφτει ο χρυσός

Το μεσημέρι της Πέμπτης (17/7), τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το φυσικό αέριο καταγράφουν άνοδο της τάξης του 0,807% στα 35,090 δολάρια/μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, χρυσός υιοθετεί πτωτικές τάσεις με απώλειες 0,82% στα 3.331,50 δολάρια/ουγγιά και το ασήμι παρουσιάζει ηπιότερες απώλειες της τάξης του 0,22% στα 38,033 δολάρια/ουγγιά, ενώ ο χαλκός πέφτει κατά 0,44% στα 5,5030 δολάρια/ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται κατά 0,55% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να αγγίζει τα 1,1577 δολάριο ανά ευρώ. Ως προς τη λίρα Αγγλίας, το δολάριο ενισχύεται κατά 0,29% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,3391 δολάριο ανά στερλίνα, η οποία, με τη σειρά της, ενισχύεται κατά 0,0024% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία στο 0,8645 λίρα/ευρώ.