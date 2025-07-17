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Κυρανάκης: Το σύστημα γεωεντοπισμού είναι κρίσιμη δικλείδα ασφαλείας - Αντιπαράθεση με Παππά για την τηλεδιοίκηση
Πολιτική
17:20 - 17 Ιουλ 2025

Κυρανάκης: Το σύστημα γεωεντοπισμού είναι κρίσιμη δικλείδα ασφαλείας - Αντιπαράθεση με Παππά για την τηλεδιοίκηση

Reporter.gr Newsroom
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Σε υψηλούς τόνους συνεχίστηκε η αντιπαράθεση στη Βουλή ανάμεσα στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, με επίκεντρο την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και το υπό ψήφιση σύστημα γεωεντοπισμού.

Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση άφησε τη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα–Θεσσαλονίκη χωρίς τηλεδιοίκηση στο 99% του μήκους της και με ένα μόνο λειτουργικό κέντρο τηλεδιοίκησης το 2019. Αντί, όπως είπε, της «επανάστασης» που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, η πραγματικότητα ήταν ότι το 2019 η τηλεδιοίκηση κάλυπτε μόλις 5,6 χιλιόμετρα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, έως το 2023 η κάλυψη έφτασε το 31% και σήμερα το 80%, με την κακοκαιρία Daniel να καθυστερεί την πλήρη ολοκλήρωση στο 100%.

Απαντώντας στην κριτική για το σύστημα γεωεντοπισμού που προβλέπει το νομοσχέδιο, ο υπουργός το χαρακτήρισε «επιπλέον δικλείδα ασφαλείας», τονίζοντας ότι θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο και με ακρίβεια εκατοστών τη θέση των τρένων, ακόμη και σε περιοχές που δεν καλύπτονται από τηλεδιοίκηση ή παρουσιάζουν βλάβες. Πρόσθεσε ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να είναι διαθέσιμη σε λίγους μήνες και όχι σε δεκαετίες, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, και κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσει να "καρφώνει" την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA), ο οποίος –όπως υπενθύμισε– είχε δώσει πιστοποιητικό ασφάλειας πριν από το δυστύχημα στα Τέμπη.

Από την πλευρά του ο κ. Παππάς υποστήριξε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ διορθώθηκαν απαρχαιωμένες χαράξεις, όπως εκείνη της γέφυρας Γοργοπόταμου, και απέρριψε την κατηγορία περί 1% τηλεδιοίκησης ως ψευδή. Ειδικά για τη Λάρισα, ανέφερε ότι υπήρχε λειτουργική τηλεδιοίκηση μέχρι τους Νέους Πόρους, ενώ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αποκατέστησε βλάβη που σημειώθηκε το 2019. Τέλος, δήλωσε ότι το σύστημα γεωεντοπισμού οφείλει να έχει πιστοποίηση από τον ERA για να θεωρείται αξιόπιστο.

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