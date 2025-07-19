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ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση να φορολογήσει πραγματικά τα ουρανοκατέβατα κέρδη στην αγορά ενέργειας
Πολιτική
12:49 - 19 Ιουλ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση να φορολογήσει πραγματικά τα ουρανοκατέβατα κέρδη στην αγορά ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
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«Στη χώρα μας η τιμή χονδρικής στην αγορά ενέργειας μειώνεται αλλά η τιμή λιανικής αυξάνεται», αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης κάνοντας λόγο για κερδοσκοπία και καλώντας την κυβέρνηση να παρέμβει.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Μέσα στο Μάιο είδαμε αυξήσεις τιμών της τάξης του 3% και ακολουθούν αυξήσεις τον Ιούνιο της τάξης το 8-18% πάρα την μείωση της χονδρεμπορικής. Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει κερδοσκοπία και οι πάροχοι βρίσκουν ευκαιρία εν μέσω θερινής ραστώνης (και επικοινωνιακής κυριαρχίας άλλου σκανδάλου…) να αυξήσουν κι άλλο τα κέρδη τους».

Κλείνοντας απευθύνεται στην κυβέρνηση: «Καταγγέλλουμε αυτή την κατάσταση και καλούμε την κυβέρνηση να παρέμβει και να πατάξει την κερδοσκοπία, να φορολογήσει πραγματικά τα “ουρανοκατέβατα κέρδη” διοχετεύοντας τα όποια κονδύλια ανακτηθούν, στην ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ας μας πει κάτι αυτά ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του».

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