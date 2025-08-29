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Βολουδάκη: Στο στόχαστρο το πολιτικό της γραφείο με απειλητικά συνθήματα - Δεν θα με φιμώσουν οι βανδαλισμοί
Πολιτική
12:03 - 29 Αυγ 2025

Βολουδάκη: Στο στόχαστρο το πολιτικό της γραφείο με απειλητικά συνθήματα - Δεν θα με φιμώσουν οι βανδαλισμοί

Reporter.gr Newsroom
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Η υφυπουργός Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ότι το πολιτικό της γραφείο δέχτηκε βανδαλισμό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 29/8, ενώ στους τοίχους του γραφείου είχαν γραφτεί συνθήματα που ανέφεραν πως «έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτούς που συγκαλύπτουν».

Η Σέβη Βολουδάκη τόνισε ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα καταφέρουν να την φιμώσουν ή να την κάνουν να σταματήσει να εκφράζει τις ιδέες και τις απόψεις της τονίζοντας: «Από εδώ, το σπίτι της Δημοκρατίας, τέτοιου είδους συμπεριφορές, όχι πρώτη φορά, δεν θα καταφέρουν ούτε να με φιμώσουν ούτε να με κάνουν να πάψω να εκφράζω ιδέες και αντιλήψεις, γι’ αυτά που με εξέλεξαν οι πολίτες των Χανίων».

Η καταγγελία έγινε πριν από την έναρξη της δεύτερης συνεδρίασης της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία εξετάζει το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών-Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου». Επιπλέον, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής, Τάσος Μπαρτζώκας, εξέφρασε τη δημόσια καταδίκη του για το περιστατικό εκ μέρους όλων των βουλευτών.

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