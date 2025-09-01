ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
CPLP Shipping Holdings: Γενική Συνέλευση στις 26 Σεπτεμβρίου - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Ανακοινώσεις
14:09 - 01 Σεπ 2025

CPLP Shipping Holdings: Γενική Συνέλευση στις 26 Σεπτεμβρίου - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» κάλεσε τους μετόχους της σε Ετήσια Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, στις 11:30 π.μ., στην οδό Α.Γ. Λεβέντη 5, The Leventis Gallery Tower Building, Όροφος 11ος, Διαμέρισμα 1101, στη Λευκωσία.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Υποβολή προς συζήτηση των Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας για την περίοδο από τις 1 Ιανουαρίου 2024 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Υποβολή προς συζήτηση κοινής έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων προς τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

3. Υποβολή προς συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024.

4. Υποβολή προς συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024.

5. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024.

6. Επαναδιορισμός Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβούλου, σε συνέχεια της λήξης της θητείας του Μέλους Κατηγορίας Ι κ. Μαρίας Χατζηβαρνάβα.

8. Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.

9. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.

10. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ROLCO: Προσφέρει 1 τόνο απορρυπαντικών σε φιλανθρωπικούς Οργανισμούς
Επιχειρήσεις

ROLCO: Προσφέρει 1 τόνο απορρυπαντικών σε φιλανθρωπικούς Οργανισμούς

Μαρινάκης: Με τα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια σταματήσαμε να είμαστε μία θλιβερή εξαίρεση
Πολιτική

Μαρινάκης: Με τα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια σταματήσαμε να είμαστε μία θλιβερή εξαίρεση

Στο «κόκκινο» τα κρυπτονομίσματα: Το Bitcoin παλεύει για τα $109.000 – Τα alts ακολουθούν στην πτώση
Νομίσματα

Στο «κόκκινο» τα κρυπτονομίσματα: Το Bitcoin παλεύει για τα $109.000 – Τα alts ακολουθούν στην πτώση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σήμα Θεοδωρόπουλου για ενίσχυση της παραγωγικότητας: «Πρέπει να προλάβουμε την Ευρώπη»
Επιχειρήσεις

Σήμα Θεοδωρόπουλου για ενίσχυση της παραγωγικότητας: «Πρέπει να προλάβουμε την Ευρώπη»

Δείτε live την ομιλία Ανδρουλάκη στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ
Πολιτική

Δείτε live την ομιλία Ανδρουλάκη στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση μέχρι €530 εκατ.
Ανακοινώσεις

ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση μέχρι €530 εκατ.

Theon: Διανομή μερίσματος €0,31 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η καταβολή
Ανακοινώσεις

Theon: Διανομή μερίσματος €0,31 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η καταβολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 15:42

Τραμπ: Η Μελόνι με ικέτευε για μία φωτογραφία –Τον διαψεύδει η Ιταλίδα πρωθυπουργός

Ειδήσεις
19/06/2026 - 15:40

Η Μόσχα φλέγεται από τα ουκρανικά drones – Ο Πούτιν ετοιμάζει σφοδρή απάντηση

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 15:33

Κόλλιας: Σημαντική αποκατάσταση για τη δέουσα επιμέλεια των λογιστών - φοροτεχνικών

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 15:11

Μπρατάκος από τη BEYOND 2026: Μετατρέπουμε την καινοτομία σε επιχειρηματική δραστηριότητα και εξαγωγική δυναμική

Νομίσματα
19/06/2026 - 15:11

Οι κραδασμοί στα crypto συνεχίζονται με το Bitcoin κάτω από τα $63.000

Ανεμοδείκτης
19/06/2026 - 15:04

Πόσο «παίζει» ο Βενιζέλος για το Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
19/06/2026 - 15:00

Καλαφάτης: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η νέα ατμομηχανή της εθνικής μας ανταγωνιστικότητας

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
19/06/2026 - 14:41

Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό

Ειδήσεις
19/06/2026 - 14:25

Γαλλία: Χρηματοδοτεί με 13 δισ. εγχώριες και ευρωπαϊκές τεχνολογικές επιχειρήσεις

Εργασιακά
19/06/2026 - 14:18

ΔΥΠΑ: Μείωση 10,8% και ιστορικό χαμηλό τον Μάιο στους εγγεγραμμένους ανέργους

Ειδήσεις
19/06/2026 - 14:16

Αμφισβητείται ξανά ο Στάρμερ: Έτοιμος για εσωκομματική μάχη με τον Άντι Μπέρναμ

Τεχνολογία
19/06/2026 - 14:10

Ημερίδα του ΣΕΠΕ για την «Ελλάδα της Νέας Ψηφιακής Εποχής», στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Beyond 2026

Πολιτική
19/06/2026 - 14:05

Μαρινάκης: Σύντομα θα φανεί στην αντλία η μείωση της τιμής του πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/06/2026 - 13:51

ΤτΕ: Μειωμένα κατά €118 εκατ. τα «κόκκινα» δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers

Ειδήσεις
19/06/2026 - 13:50

Οι συγκρούσεις Ισραήλ-Χεζμπολάχ θέτουν υπό πίεση τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - 18 νεκροί στον Λίβανο

Ναυτιλία
19/06/2026 - 13:49

Αποκλιμάκωση στο Ορμούζ, αλλά η ναυτιλία παραμένει σε επιφυλακή - Υπάρχει κίνδυνος από νάρκες

Αναλύσεις
19/06/2026 - 13:41

Optima bank: Μέρισμα €0,2185 ανά μετοχή - Στις 30 Ιουνίου η έναρξη καταβολής

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
19/06/2026 - 13:40

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξανά στις «ράγες» από το Σάββατο (20/6) – Τι ισχύει για τις κάρτες

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 13:34

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές εν μέσω αβεβαιότητας για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 13:31

Real Consulting: Αλλαγές συμμετοχών μέσω πακέτων αξίας €20 εκατ.

Ειδήσεις
19/06/2026 - 13:15

Πεντάγωνο: Ζητά από το Κογκρέσο επιπλέον 80 δισ. για χρηματοδότηση του πολέμου στο Ιράν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 13:09

Υπ. Μετανάστευσης: Χρηματοδότηση €6 εκατ. στον δήμο Λέρου για έργα υποδομής

Ανεμοδείκτης
19/06/2026 - 13:03

Η αξιοσημείωτη παρουσία του Βουλγαράκη μπορεί να σημαίνει επιστροφή του;

Οικονομία
19/06/2026 - 13:01

ΟΔΔΗΧ: Την Τετάρτη (24/6) θα διενεργηθεί δημοπρασία έντοκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 12:58

Τρεις νέες συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και τσουχτερά πρόστιμα

Αναλύσεις
19/06/2026 - 12:56

BofA για Metlen: Τιμή στόχος τα 52 ευρώ με... καταλύτη το γάλλιο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
19/06/2026 - 12:51

Ο «Μεσικός» Στέφανος Καπίνο στο Allwyn Game Time

Υγεία
19/06/2026 - 12:49

Ο ΣΦΕΕ στη BEYOND 2026 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Innovation Meets Industry»

Ανεμοδείκτης
19/06/2026 - 12:46

Η θεωρία του Γερουλάνου για την… χαμένη Ατλαντίδα του ΠΑΣΟΚ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
19/06/2026 - 12:42

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 23% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Απρίλιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ