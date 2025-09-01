CPLP Shipping Holdings: Γενική Συνέλευση στις 26 Σεπτεμβρίου - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

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Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» κάλεσε τους μετόχους της σε Ετήσια Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, στις 11:30 π.μ., στην οδό Α.Γ. Λεβέντη 5, The Leventis Gallery Tower Building, Όροφος 11ος, Διαμέρισμα 1101, στη Λευκωσία.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Υποβολή προς συζήτηση των Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας για την περίοδο από τις 1 Ιανουαρίου 2024 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Υποβολή προς συζήτηση κοινής έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων προς τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

3. Υποβολή προς συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024.

4. Υποβολή προς συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024.

5. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024.

6. Επαναδιορισμός Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβούλου, σε συνέχεια της λήξης της θητείας του Μέλους Κατηγορίας Ι κ. Μαρίας Χατζηβαρνάβα.

8. Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.

9. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.

10. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.