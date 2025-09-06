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Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως κόμβου καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Πολιτική
13:45 - 06 Σεπ 2025

Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως κόμβου καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
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Μνημόνιο συνεργασίας με την OpenAI, τον τεχνολογικό κολοσσό της Τεχνητής Νοημοσύνης, υπεγράφη σήμερα στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, την επικεφαλής των νεοφυών επιχειρήσεων της εταιρείας για την Ευρώπη, Laura Modiano, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Endeavor Greece, Παναγιώτη Καραμπίνη.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι «η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση προόδου και ασφάλειας για τη χώρα» και τόνισε πως «η Ελλάδα επελέγη να είναι η μία από τις συνολικά επτά πρώτες χώρες της Ε.Ε. που θα φιλοξενήσουν AI Factory, γεγονός που επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως κόμβου καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Στη συνέχεια σημείωσε ότι στη Θεσσαλονίκη έχει την έδρα του το ΕΚΕΤΑ, «ένα σπουδαίο ερευνητικό κέντρο που πρωταγωνιστεί στην καινοτομία και στην εφαρμοσμένη έρευνα στη χώρα μας», ενώ αναφέρθηκε και στο ThessIntec, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης θα διασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για την ολοκλήρωσή του: «Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν, το έργο θα ολοκληρωθεί με κάθε τρόπο, καθώς πρόκειται για ένα μοναδικό τεχνολογικό πάρκο που θα καταστήσει τη Θεσσαλονίκη ισχυρό κέντρο τεχνολογικής ανάπτυξης για όλη την Ευρώπη».

Όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, η συνεργασία με την OpenAI έχει στρατηγικό χαρακτήρα και εστιάζει σε δύο πυλώνες:

– την εκπαίδευση, με πιλοτικά προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μέσα στην τάξη, με παιδαγωγικό και ασφαλή τρόπο·

– τις νεοφυείς επιχειρήσεις, με τη δημιουργία του Greek AI Accelerator σε συνεργασία με την Endeavor Greece, που θα προσφέρει στις ελληνικές start-ups πρόσβαση στην τεχνολογία της OpenAI, στη γνώση διεθνών μεντόρων και σε δίκτυα συνεργασίας και χρηματοδότησης.

«Η σημερινή πρωτοβουλία ανοίγει νέες ευκαιρίες για τη νέα γενιά, αλλά και για τους Έλληνες του εξωτερικού που θα θελήσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα. Με πράξεις, κάνουμε την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική, πιο παραγωγική και πιο καινοτόμα», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Και πρόσθεσε: «Η συνεργασία μας με την OpenAI αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο νέο παραγωγικό πρότυπο της χώρας – ένα πρότυπο που βασίζεται στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη μείωση των ανισοτήτων».

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