Μανιάτης προς φον ντερ Λάιεν: Το RearmEU «ανοίγεται» σε τρίτες χώρες που απειλούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Στη συζήτηση για την κατάσταση της Ένωσης, με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρενέβη ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Επικεφαλής των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης.

Ο κ. Μανιάτης ξεκίνησε την τοποθέτησή του εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τον Έλληνα Υποπυραγό, Ν. Παΐσιο, ο οποίος βρισκόταν στην αίθουσα, τονίζοντας ότι στο πρόσωπό του ευχαριστούμε «όλους τους πυροσβέστες που παλεύουν κάθε καλοκαίρι με αυταπάρνηση με τις φωτιές σε όλη την Ευρώπη και πρέπει κι εμείς να τους στηρίξουμε τόσο σε εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο». Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει την καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όλο το πυροσβεστικό προσωπικό, καθώς και τη μονιμοποίηση των εποχικών πυροσβεστών.

Συνεχίζοντας, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να περιθωριοποιηθεί γεωπολιτικά, κατηγορώντας την Επιτροπή ότι αντί να αξιοποιήσει το πρόγραμμα RearmEU των 800 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας, το ανοίγει «σε τρίτες χώρες, που απειλούν και παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα Κρατών Μελών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο».

Αναφερόμενος στο νέο Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ο κ. Μανιάτης τόνισε ότι οι Σοσιαλιστές στηρίζουν μια νέα Περιφερειακή Πολιτική, που θα «ενισχύει την κοινωνική και εδαφική συνοχή, με συγκεκριμένο προϋπολογισμό για κάθε Περιφέρεια, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανένας δεν θα μείνει πίσω».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του:

«Αγαπητή Πρόεδρε,

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας και εγώ με τη σειρά μου στο πρόσωπο του Έλληνα Υποπυραγού, όλους τους πυροσβέστες που παλεύουν κάθε καλοκαίρι με αυταπάρνηση με τις φωτιές σε όλη την Ευρώπη και πρέπει κι εμείς να τους στηρίξουμε τόσο σε εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κυρία Πρόεδρε,

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις μας σπρώχνουν στο περιθώριο. Θέλουμε πιο ισχυρή Ευρώπη στη Γάζα, την Ουκρανία, τη Λιβύη, τη Συρία, τον Καύκασο, στην κλιματική αλλαγή.

Στη στρατηγική αυτονομία, το RearmEU των 800 δισ., αντί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας, το ανοίγουμε σε τρίτες χώρες που απειλούν και παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών - μελών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο που τις ξεχάσατε στην ομιλία σας.

Ο νέος προϋπολογισμός, δεν είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε.

Ως σοσιαλιστές, θα επιμείνουμε σε μία περιφερειακή πολιτική, που ενισχύει την κοινωνική και εδαφική συνοχή, με συγκεκριμένο προϋπολογισμό για κάθε περιφέρεια, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανένας δεν θα μείνει πίσω».