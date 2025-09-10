Η Νίσυρος εντάχθηκε στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO

Μετά από συντονισμένη προσπάθεια επιστημονικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, εγκρίθηκε η υποψηφιότητα της Νισύρου για ένταξη στο Δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO. Έτσι, το νησί με το μοναδικό φυσικό, πολιτιστικό και γεωλογικό πλούτο, αποτελεί πλέον μέλος των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO.

Στο πλαίσιο δράσεων για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του νησιωτικού χώρου, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στήριξε ενεργά την υποψηφιότητα και χρηματοδότησε τη δημιουργία του «Ψηφιακού Ξεναγού του Γεωπάρκου Νισύρου».

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, δήλωσε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος, καθώς μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, από την πρώτη στιγμή, υποστηρίξαμε την δημιουργία του «Ψηφιακού Ξεναγού του Γεωπάρκου Νισύρου», απαραίτητου εργαλείου προβολής και ανάδειξης των μοναδικών γεωλογικών χαρακτηριστικών του νησιού, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ισχυροποίηση και ανάδειξη της Ελληνικής υποψηφιότητας.

Η συνεργασία μας με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την εξαίρετη καθηγήτρια κα Παρασκευή Νομικού, η οποία συντόνισε, τεκμηρίωσε και παρουσίασε τον Ψηφιακό Ξεναγό του Γεωπάρκου Νισύρου, αλλά και με το δραστήριο Δήμαρχο Νισύρου, κ. Χριστοφή Κορωναίο, υπήρξε υποδειγματική και ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Νισύρου ως προορισμού με μοναδική γεωλογική και πολιτιστική αξία.

Είχαμε τη χαρά πριν από λίγους μήνες μαζί με το Γενικό Γραμματέα, Μανώλη Κουτουλάκη, να υποδεχθούμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Δήμαρχο Νισύρου και την ομάδα της κας Νομικού, όπου παρουσιάστηκε ο «Ψηφιακός Ξεναγός του Γεωπάρκου Νισύρου». Είχαμε πει τότε, ότι η προσπάθεια αυτή, συνδυάζει την επιστημονική τεκμηρίωση, την καινοτομία και την ουσιαστική ενίσχυση της νησιωτικής ταυτότητας.

Χαίρομαι που στέφθηκε με επιτυχία!

Ως Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θα είμαστε δίπλα στο Δήμο Νισύρου και την Επιστημονική Κοινότητα, ώστε να αναδείξουμε πως τα Γεωπάρκα δεν αποτελούν μόνο σπουδαίους οικολογικούς, γεωλογικούς τόπους, αλλά και ζωντανά κύτταρα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για τα νησιά μας».