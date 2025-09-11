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Φάμελλος: «Αδιανόητη» η συζήτηση για το αν θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας
Πολιτική
13:54 - 11 Σεπ 2025

Φάμελλος: «Αδιανόητη» η συζήτηση για το αν θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας

Reporter.gr Newsroom
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Ως «αδιανόητη» χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελλος τη συζήτηση για το αν ο Αλέξης Τσίπρας θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος, ερωτηθείς στη συνέντευξη Τύπου στην 89η ΔΕΘ για τα σενάρια επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού στην ενεργό πολιτική, κάνοντας παράλληλα έκκληση για ενότητα και όχι κατακερματισμό των προοδευτικών δυνάμεων.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολύτιμος συμπαραστάτης για την προοδευτική Ελλάδα. Έχουμε συμφωνήσει όλοι, απαιτείται ενιαία προοδευτική απάντηση. Δώσαμε δύσκολες μάχες και τα καταφέραμε. Η λύση της προοδευτικής Ελλάδας, απαιτεί ενότητα, ενότητα δυνάμεων. Ενώσεις, προσθέσεις. Αυτή είναι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, ενωμένοι να τα βρούμε. Αυτά που έχει δηλώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Παρίσι ως μέλος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, ως πολύτιμη συμβολή στην προοδευτική Ελλάδα. Σας απαντώ με πραγματικά δεδομένα. Σήμερα η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη συγκεκριμένων απαντήσεων», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος και προσέθεσε:

«Απαιτείται μια συζήτηση πρωτοβουλιών. Οι πολιτικές εξελίξεις είναι πυκνές και χρειάζονται απαντήσεις, τώρα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ τις έχει καταθέσει. Υπήρχαν πολλοί λόγοι για τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και απασχόλησε το συνέδριο. Περάσαμε και μια περίοδο απαξίωσης, για αυτό ανέλαβα την ευθύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη αλλάξει».

«Προτεραιότητά μου είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ»

Γα το αν πιστεύει ότι οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα βοηθούν τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος σχολίασε:

«Οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, είναι μια προοδευτική Ελλάδα. Και αυτήν την έχουμε διατυπώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολύτιμο κεφάλαιο και αναγκαίος. Γνωρίζοντας ότι έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για κατακερματισμό. Τι είναι σήμερα αναγκαίο; Είναι να γίνει μια συζήτηση συγκεκριμένη, για την ενωτική προοδευτική απάντηση. Δεν μπορεί η κοινωνία να περιμένει. Δεν περισσεύει κανείς».

«Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο πρωθυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει Έλληνας που να το αμφισβητεί; Και το βιβλίο που ετοιμάζει με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα ασχοληθεί, από ό,τι έχω μάθει. η συζήτηση μου φαίνεται αδιανόητη. Εμένα προτεραιότητά μου είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ».

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