Φάμελλος: «Αδιανόητη» η συζήτηση για το αν θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Παρίσι ως μέλος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, ως πολύτιμη συμβολή στην προοδευτική Ελλάδα. Σας απαντώ με πραγματικά δεδομένα. Σήμερα η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη συγκεκριμένων απαντήσεων», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος και προσέθεσε:
«Απαιτείται μια συζήτηση πρωτοβουλιών. Οι πολιτικές εξελίξεις είναι πυκνές και χρειάζονται απαντήσεις, τώρα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ τις έχει καταθέσει. Υπήρχαν πολλοί λόγοι για τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και απασχόλησε το συνέδριο. Περάσαμε και μια περίοδο απαξίωσης, για αυτό ανέλαβα την ευθύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη αλλάξει».
«Προτεραιότητά μου είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ»
Γα το αν πιστεύει ότι οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα βοηθούν τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος σχολίασε:
«Οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, είναι μια προοδευτική Ελλάδα. Και αυτήν την έχουμε διατυπώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολύτιμο κεφάλαιο και αναγκαίος. Γνωρίζοντας ότι έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για κατακερματισμό. Τι είναι σήμερα αναγκαίο; Είναι να γίνει μια συζήτηση συγκεκριμένη, για την ενωτική προοδευτική απάντηση. Δεν μπορεί η κοινωνία να περιμένει. Δεν περισσεύει κανείς».
«Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο πρωθυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει Έλληνας που να το αμφισβητεί; Και το βιβλίο που ετοιμάζει με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα ασχοληθεί, από ό,τι έχω μάθει. η συζήτηση μου φαίνεται αδιανόητη. Εμένα προτεραιότητά μου είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ».