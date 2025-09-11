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Πεταλάς (Ένωση Super Market Ελλάδας): Το μέσο καλάθι στην Ελλάδα είναι φθηνότερο από πολλές ευρωπαϊκές χώρες
ΕΜΠΟΡΙΟ
14:37 - 11 Σεπ 2025

Πεταλάς (Ένωση Super Market Ελλάδας): Το μέσο καλάθι στην Ελλάδα είναι φθηνότερο από πολλές ευρωπαϊκές χώρες

Reporter.gr Newsroom
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Ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Super Market Ελλάδας, κος Απόστολος Πεταλάς, σε δηλώσεις του στον ρ/σ Παραπολιτικά την Πέμπτη (11/9) υποστήριξε πως το μέσο καλάθι στην Ελλάδα είναι φθηνότερο από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

«Τα σούπερ μάρκετ δεν προσδιορίζουν τις τελικές τιμές από μόνα τους, όταν ένας προμηθευτής εισάγει ένα προϊόν προσδιορίζει και την προτεινόμενη τιμή. Είναι υπερβολή να πούμε ότι όλες οι τιμές εκτός Ελλάδας είναι φθηνότερες και όλες οι τιμές στην Ελλάδα είναι ακριβότερες», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Υπάρχει ένας οργανωμένος τρόπος του ΙΕΛΚΑ που μετράει περίπου 6000 προϊόντα σε 9 ευρωπαϊκές χώρες για το πως εξελίσσονται οι τιμές σε σχέση με την Ελλάδα, και μάλιστα το κοιτάμε και προ του ΦΠΑ και μετά του ΦΠΑ γιατί η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο ΦΠΑ, η πραγματικότητα είναι ότι σε σχέση με όλες αυτές το μέσο καλάθι είναι φθηνότερο στην Ελλάδα».

Ακόμα είπε πως «ο πληθωρισμός τροφίμων ειδικά για τον Αύγουστο σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι 3,3%, στην Ελλάδα είναι 2,2% και στα σούπερ μάρκετ 1,6%».

Τέλος, σχετικά με την πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για την μείωση των τιμών σε ορισμένα βασικά προϊόντα είπε:

«Είναι μία πρωτοβουλία του υπουργείου και του υπουργού. Ο υπουργός έχει συναντηθεί και με τα σούπερ μαρκετ αλλά και με την ένωση βιομηχανιών τροφίμων και την ένωση των εταιρειών με επώνυμα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και φροντίδας σπιτιού και ζήτησε από όλους να υπάρξει μια επανάληψη της περσινής πρωτοβουλίας όπου από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι και τέλος του χρόνου 69 εταιρείες, όλα τα σούπερ μάρκετ συνολικά, δώσανε 750 κωδικούς προϊόντων με μείωση τιμής από 5 έως και 15%. Εκτιμώ ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και φέτος. Πέρυσι ήταν σε 750 κωδικούς εκ των οποίων περίπου οι 580 ήταν βασικά τρόφιμα και τα υπόλοιπα ήταν προϊόντα φροντίδας σπιτιού. Μιλάμε μόνο για τυποποιημένα προϊόντα. Ο υπουργός φέτος ζήτησε να φτάσει αυτή η πρωτοβουλία τους 1.000 κωδικούς».

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