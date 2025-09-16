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Ο Πλεύρης υπόσχεται αποσυμφόρηση της Κρήτης και... παράταση της αναστολής ασύλου
Πολιτική
09:12 - 16 Σεπ 2025

Ο Πλεύρης υπόσχεται αποσυμφόρηση της Κρήτης και... παράταση της αναστολής ασύλου

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική πίεση δέχεται η Κρήτη από τις μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ημερών, με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, να διαβεβαιώνει ότι το νησί θα αποσυμφορηθεί πλήρως μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε στην ΕΡΤ πως καταγράφηκε άφιξη περίπου 850 μεταναστών μέσα σε δύο ημέρες στην Κρήτη. Όπως είπε, «από χθες ξεκίνησε η αποσυμφόρηση του νησιού και μέσα σε δύο-τρεις μέρες θα έχουν φύγει όλοι», με μεταφορά σε δομές που υποδεικνύει το υπουργείο. Ο υπουργός διευκρίνισε ότι οι νεοεισερχόμενοι τελούν υπό διοικητική κράτηση ή περιορισμό ελευθερίας, καθώς ισχύει η αναστολή ασύλου για όσους περνούν παράνομα τα σύνορα. «Δεν πρόκειται για δομές φιλοξενίας, αλλά για χώρους περιορισμού, καθώς αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται κρατούμενοι», υπογράμμισε. Ενώ η κυβέρνηση είχε υποστηρίξει πως μηδένισε τις ροές, ένα νέο κύμα μεταναστών δημιούργησε μεγάλα προβλήματα και έδειξε σημάδια έλλειψης οργάνωσης.

Ο κ. Πλεύρης απάντησε ως προς αυτό ότι η Κρήτη κατέγραψε 689 αφίξεις τον Αύγουστο και νέες αυξημένες ροές τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, με αποκορύφωμα το διήμερο που καταγράφηκαν περίπου 850 άτομα. Το φαινόμενο, όπως είπε, εξετάζεται «αν είναι συγκυριακό ή αν συνδέεται με επιθετική κίνηση κυκλωμάτων διακινητών ή άλλες σκοπιμότητες εργαλειοποίησης».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η τροπολογία που εφαρμόστηκε από τον Ιούλιο «λειτούργησε σε απόλυτο βαθμό για δύο μήνες», ωστόσο πλησιάζοντας προς τη λήξη της (11 Οκτωβρίου) «χάνει τη δυναμική της, καθώς ενδέχεται να δώσει κίνητρο σε νέες ροές». Για την επέκταση ή όχι του μέτρου, τόνισε ότι θα υπάρξει αξιολόγηση ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Νέες αφίξεις τη νύχτα

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το βράδυ της Κυριακής 200 Σουδανοί μετανάστες επιβιβάστηκαν σε πλοίο με προορισμό τη Μαλακάσα, όμως μέσα στη νύχτα σημειώθηκαν νέες επιχειρήσεις διάσωσης: 40 άτομα περισυνελέγησαν από εμπορικό πλοίο, 69 άτομα διασώθηκαν από ιταλικό σκάφος της Frontex, νοτίως της Γαύδου και 100 άτομα αποβιβάστηκαν σε δύο παραλίες της Γαύδου, ανάμεσά τους 11 γυναίκες και 9 παιδιά.

Συνολικά οι νέες αφίξεις (209) αντιστάθμισαν τις αναχωρήσεις (200), με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι στη δομή της Αγιάς Χανίων να παραμένουν 936, ενώ μαζί με όσους νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ανέρχονται σε 939.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται δύσκολη, με αναφορές για εντάσεις, κυρίως από Αιγύπτιους μετανάστες, ενώ οι Σουδανοί που αναχώρησαν θεωρούνται πιο ήπιοι. Νέα αναχώρηση μεταναστών αναμένεται απόψε, ενώ οι αρχές ελπίζουν ότι η επιδείνωση του καιρού θα περιορίσει τις απόπειρες διέλευσης, καθώς οι ξύλινες λέμβοι που χρησιμοποιούνται δεν μπορούν να αντέξουν σε ισχυρό κύμα.

Νομοθετικές πρωτοβουλίες

Ο κ. Πλεύρης ανακοίνωσε ότι το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση θα κατατεθεί στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο, με τρεις βασικούς άξονες:

  • Τακτοποίηση περίπου 290.000 εκκρεμών αιτήσεων.
  • Απλοποίηση διαδικασιών για νόμιμη μετανάστευση.
  • Ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων στην αγορά εργασίας.

Τέλος, επανέλαβε ότι το δημογραφικό ζήτημα δεν μπορεί να λυθεί μέσω μετανάστευσης, αλλά με «κίνητρα στις ελληνικές οικογένειες για περισσότερες γεννήσεις», χαρακτηρίζοντας επικίνδυνη τη λογική «ανταλλαγής πληθυσμού».

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 09:18
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