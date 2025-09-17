Γεραπετρίτης στη Λιβύη: Επαφές Αθήνας – Τρίπολης για τις θαλάσσιες ζώνες και το μεταναστευτικό

Συνάντηση υψηλού επιπέδου πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, και του ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Ταχέρ Σαλέμ αλ Μπαούρ, με στόχο την προώθηση των διμερών σχέσεων και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση ακολούθησαν διευρυμένες επαφές των αντιπροσωπειών, κατά τις οποίες συζητήθηκαν τόσο τεχνικά όσο και στρατηγικά θέματα που αφορούν την ελληνολιβυκή συνεργασία. Από ελληνικής πλευράς, ο κύριος στόχος είναι η άμεση επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ζήτημα που αποτελεί κομβικό για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πάντως, δεν αναμένεται να υπάρξουν άμεσα χειροπιαστά αποτελέσματα. Η κυβέρνηση της Τρίπολης έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να αποσυρθεί από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την ελληνική πλευρά προκειμένου να προχωρήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, η ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης των διαπραγματεύσεων θα αποτελέσει θετικό δείγμα προόδου.

FM George Gerapetritis meets tdy @GreeceMFA the Acting FM of the Government of National Unity of Libya, Taher Salem Al Baour



Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Taher Salem Al Baour pic.twitter.com/fCjiVHPukv — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 17, 2025

Η Αθήνα, με τις συνεχείς επαφές της τόσο με τη Βεγγάζη όσο και με την Τρίπολη, δείχνει ότι επιδιώκει θεσμικό διάλογο με όλες τις πλευρές της Λιβύης, ενισχύοντας την εικόνα της ως αξιόπιστος και σταθερός εταίρος στην περιοχή. Η επανέναρξη των συζητήσεων για τις θαλάσσιες ζώνες παρέχει επίσης την ευκαιρία στην ελληνική πλευρά να επαναδιατυπώσει τη θέση της βάσει του διεθνούς δικαίου, αντιπαραβάλλοντας τη σταθερή προσέγγιση της χώρας απέναντι στις «πειρατικές» διεκδικήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν και ζητήματα που αφορούν το μεταναστευτικό. Σύμφωνα με στοιχεία, οι μεταναστευτικές ροές από τη δυτική Λιβύη προς την Ελλάδα είναι μηδενικές, κάτι που διαφοροποιείται από τις τελευταίες ημέρες, κατά τις οποίες παρατηρείται αύξηση των ροών από τις ανατολικές λιβυκές ακτές προς τα νότια της Κρήτης. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ενίσχυση της συνεργασίας για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, με στόχο την πρόληψη κρίσεων και την αποτελεσματική προστασία των θαλάσσιων συνόρων της χώρας.

Η συνάντηση αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική προσέγγιση της Αθήνας, που συνδυάζει την προάσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων, την ενίσχυση της συνεργασίας με όλες τις λιβυκές αρχές και τη διαχείριση ευαίσθητων ζητημάτων, όπως το μεταναστευτικό, στο πλαίσιο ενός σταθερού και θεσμικού διαλόγου.