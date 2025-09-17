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Reuters: Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την αγορά και τέταρτης Belharra από τη Γαλλία
Πολιτική
18:48 - 17 Σεπ 2025

Reuters: Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την αγορά και τέταρτης Belharra από τη Γαλλία

Reporter.gr Newsroom
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Την απόφαση για την προμήθεια μιας ακόμη φρεγάτας τύπου Belharra από τη Γαλλία ενέκρινε την Τετάρτη (17/9) το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο δύο κυβερνητικές πηγές.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είχε υπογράψει το 2021 συμφωνία ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ για την απόκτηση τριών γαλλικών φρεγατών με δυνατότητα προσθήκης και τέταρτου πλοίου, με στόχο την αντικατάσταση παλαιών μονάδων του Στόλου που παραμένουν σε υπηρεσία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

«Η αγορά της τέταρτης Belharra εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ», δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος στο Reuters, αποφεύγοντας να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ την είδηση επιβεβαίωσε και δεύτερη κυβερνητική πηγή.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το νέο πλοίο θα είναι εξοπλισμένο με βαλλιστικούς πυραύλους. Η τελική έγκριση της προμήθειας αναμένεται να δοθεί από τη Βουλή μέσω της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η αγορά της φρεγάτας εντάσσεται στο ευρύτερο εξοπλιστικό πλάνο της χώρας για την επόμενη δεκαετία, το οποίο υπερβαίνει τα 25 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού αυτού, η Ελλάδα εξετάζει επίσης την αγορά μαχητικών F-35 από τις ΗΠΑ, νέων υποβρυχίων, drone κάθε είδους και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου αντιαεροπορικού συστήματος με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα», όπως επισημαίνει το Reuters.

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