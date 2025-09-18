Metron Analysis: Δεν έπεισαν τα μέτρα της ΔΕΘ – Το 71% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση

Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών δηλώνει πως δεν είναι ικανοποιημένη από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τα ευρήματα δημοσκόπησης της Metron Analysis, η οποία παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης (18/9) στο Mega. Ακόμη, στην ερώτηση σχετικά με τη συνολική πορεία της χώρας, το 70% των πολιτών απαντά ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ αναφορικά με την προσωπική κατάσταση των ερωτώμενων, το 51% την προσδιορίζει ως χειρότερη σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση ψήφου τα κόμματα λαμβάνουν τα εξής ποσοστά (εντός παρένθεσης είναι η καθαρή πρόθεση ψήφου):

ΝΔ 28,2% (21,8%)

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ: 13,6% (10,5%)

Ελληνική Λύση: 11,8% (9,2%)

Πλεύση Ελευθερίας: 10,2% (7,9%)

ΚΚΕ: 8,1% (6,3%)

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 6,2% (4,8%)

ΜέΡΑ25: 4,2% (3,2%)

Φωνή Λογικής: 4,1% (3,2%)

Νέα Αριστερά: 2,5% (1,9%)

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2% (1,7%)

Νίκη: 1,9% (1,5%)

Η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει στο 12,6%.

Διαρροές ψηφοφόρων

Η ΝΔ χάνει ψηφοφόρους προς τη Φωνή Λογικής, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ προς την Πλεύση Ελευθερίας, το Κίνημα Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ χάνει προς την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση και τη Νέα Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ισχυρή παρουσία στους κεντροδεξιούς και δεξιούς ψηφοφόρους, με πίεση από ακροδεξιούς σχηματισμούς, ενώ το ΠΑΣΟΚ κυριαρχεί στους κεντροαριστερούς και κεντρώους ψηφοφόρους. Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό μεταξύ αριστερών, κεντροαριστερών και κεντρώων ψηφοφόρων.

Ενδεχόμενο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα

Σε ερώτηση σχετικά με τη στήριξη σε ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξης Τσίπρα, οι ερωτώμενοι απαντούν σε ποσοστό 10% ότι θα είναι «πολύ πιθανό» να το ψήφιζαν και σε ποσοστό 11% ότι είναι «αρκετά πιθανό». Συνολικά, λοιπόν, το 21% δηλώνει ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει. Πρόκειται για ποσοστό που υπερβαίνει τις επιδόσεις των σημερινών κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η θετική στάση προέρχεται κυρίως από αριστερούς, κεντροαριστερούς, ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, άλλων αριστερών σχημάτων, αλλά και της αδιευκρίνιστης ψήφου.

Κατεύθυνση της χώρας και ατομική κατάσταση

Στην ερώτηση για την κατεύθυνση της χώρας, το 70% των πολιτών απαντά ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 26% θεωρεί ότι πηγαίνουν προς τη σωστή. Όσον αφορά την προσωπική τους κατάσταση σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, το 51% δηλώνει ότι είναι χειρότερα, το 35% αμετάβλητα και μόνο το 14% καλύτερα.

Κύρια προβλήματα

Αυθόρμητα οι πολίτες αναφέρουν ως κυριότερο πρόβλημα της χώρας την ακρίβεια (50%), ενώ ακολουθούν η οικονομία και η διαφθορά.

Αξιολόγηση κυβέρνησης και πρωθυπουργού

Η αξιολόγηση της κυβέρνησης καταγράφει αρνητικά ποσοστά σε όλους τους τομείς:

Οικονομία: αρνητικές γνώμες 79%, θετικές 13%

Δημοκρατία και θεσμοί: αρνητικές 76%

Ζητήματα καθημερινότητας: αρνητικές 69%

Γεωπολιτικά ζητήματα: αρνητικές 61%, θετικές 26%

Συνολικά, οι αρνητικές γνώμες για την κυβέρνηση φτάνουν το 71%, οι θετικές 23%. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αξιολογείται αρνητικά από το 71% των πολιτών, με θετικές γνώμες στο 25%.

Αξιολόγηση αντιπολίτευσης

Η αξιωματική αντιπολίτευση καταγράφει αρνητική αξιολόγηση στο 81% και θετική στο 10%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αξιολογείται αρνητικά από το 78% και θετικά από το 13%.

Δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης

Ο μέσος όρος του ισοζυγίου της αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης και των προβλέψεων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με υψηλή απαισιοδοξία μεταξύ γεωργών, κτηνοτρόφων και μισθωτών του δημόσιου τομέα.

Αντίκτυπος εξαγγελιών ΔΕΘ

Το 49% κρίνει αρνητικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, το 18% θετικά και το 29% ουδέτερα.

Αίσθημα κοινωνικής ένταξης

Στην ερώτηση για το πώς αισθάνονται, εντός ή εκτός των τειχών, το 53% δηλώνει εκτός, με μεγαλύτερη ένταση ανάμεσα σε αγρότες, εργάτες και μικρομεσαίους.

Γεωπολιτικά ζητήματα

Πρόεδρος Τραμπ: αρνητική γνώμη 66%, θετική 23%

Αιματοχυσία στη Γάζα: 28% θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση Νετανιάχου, 13% τη Χαμάς και 54% και τους δύο

Ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους: 76% υπέρ

Πόλεμος στην Ουκρανία: 65% κατά Ρωσίας, 22% υπέρ Ρωσίας

Δημοτικότητα Προέδρου Δημοκρατίας και Βουλής

Πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας: αρνητικές γνώμες 57%, θετικές 24%

Πρόεδρος Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης: αρνητικές 47%, θετικές 40%

Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών και πρωθυπουργού

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διατηρεί τις περισσότερες θετικές γνώμες, ακολουθούν Δημήτρης Κουτσούμπας και Κυριάκος Μητσοτάκης. Βελτιωμένες επιδόσεις καταγράφουν Κυριάκος Βελόπουλος, Σωκράτης Φάμελος και Νίκος Ανδρουλάκης.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός