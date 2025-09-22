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ΣΥΡΙΖΑ: Άμεση σύγκληση Επιτροπής για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Πολιτική
13:10 - 22 Σεπ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Άμεση σύγκληση Επιτροπής για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την άμεση σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με στόχο τη συζήτηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς και την ενίσχυση των κτηνοτρόφων.

Με επιστολή τους προς την πρόεδρο της Επιτροπής, Φωτεινή Αραμπατζή, οι επτά βουλευτές που υπογράφουν το αίτημα ζητούν να συμμετάσχουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων.

«Η ελληνική αιγοπροβατοτροφία βιώνει μια κρίση άνευ προηγουμένου ως αποτέλεσμα της ανεξέλεκτης εξάπλωσης της ευλογιάς, καθώς πάνω από 300.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί μέσα σε έναν χρόνο», τονίζουν οι βουλευτές, προσθέτοντας ότι ο υφιστάμενος κυβερνητικός σχεδιασμός είναι «ανεπαρκής, πρόχειρος και αναποτελεσματικός».

Την επιστολή υπογράφουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και μέλη της Επιτροπής, Χαράλαμπος Καλαματιανός, Βασίλης Κόκκαλης, Καλλιόπη Βέττα, Μίλτος Ζαμπάρας, Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Νίκος Παππάς.

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