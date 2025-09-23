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Τσιάρας: Αντίθετη στην υποχρεωτική εθνική συγχρηματοδότηση της ΚΑΠ η Ελλάδα
Πολιτική
18:23 - 23 Σεπ 2025

Τσιάρας: Αντίθετη στην υποχρεωτική εθνική συγχρηματοδότηση της ΚΑΠ η Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Μήνυμα για μια πιο απλή και έξυπνη αλιευτική πολιτική, μια πραγματικά κοινή και ισχυρή ΚΑΠ χωρίς επανεθνικοποίηση, κοινή ευρωπαϊκή δράση απέναντι στις ζωονόσους και περισσότερη ευελιξία στην αγροτική ανάπτυξη, έστειλε από τις Βρυξέλλες, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Για την ΚΑΠ μετά το 2027, ο Έλληνας Yπουργός αναφερόμενος στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναγνώρισε ως θετικές τη στήριξη των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, την καλύτερη οργάνωση των τομεακών παρεμβάσεων και το πρόγραμμα της Ένωσης για τα σχολεία, που συνδέει την υγιεινή διατροφή με την ενίσχυση μικρών παραγωγών.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε σενάριο υποχρεωτικής εθνικής συγχρηματοδότησης: «Μια τέτοια επιλογή θα οδηγούσε σε σοβαρές ανισότητες μεταξύ κρατών μελών και θα υπονόμευε την ενιαία φύση της ΚΑΠ».

Η εθνική θέση, όπως είπε, είναι σαφής: «Θέλουμε μια ΚΑΠ ισχυρή, με επαρκή προϋπολογισμό, χωρίς επανεθνικοποίηση, που θα κρατά ζωντανή την ύπαιθρο και θα εγγυάται επισιτιστική ασφάλεια για όλους».

Για την απλούστευση του κανονισμού αλιείας ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η απλούστευση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής αποτελεί προϋπόθεση για να γίνει πιο λειτουργική και κοντά στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου. Σημείωσε ότι η Ελλάδα εφαρμόζει ήδη ψηφιακά εργαλεία στην αδειοδότηση και την ηλεκτρονική καταγραφή αλιευμάτων, ωστόσο προειδοποίησε ότι μέτρα όπως η δορυφορική παρακολούθηση πολύ μικρών σκαφών δημιουργούν δυσανάλογο κόστος χωρίς ουσιαστικό όφελος. Ζήτησε, επίσης, τα πολυετή σχέδια να βασίζονται σε αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα και να προσαρμόζονται στις πραγματικότητες της μικρής παράκτιας αλιείας, «ραχοκοκαλιά του ελληνικού στόλου και στήριγμα των νησιωτικών κοινοτήτων». Ιδιαίτερη, δε, αναφορά έκανε στην υπεραλίευση αλιέων από τρίτες χώρες και τις ελληνικές προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές.

Για την αφρικανική πανώλη των χοίρων ο κ. Τσιάρας εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς την Εσθονία και τα κράτη μέλη που πλήττονται από την αφρικανική πανώλη των χοίρων, υπογραμμίζοντας τις σοβαρές επιπτώσεις της νόσου στην παραγωγή χοιρινού κρέατος, την επισιτιστική ασφάλεια και την αγροδιατροφική αλυσίδα.

Συνδέοντας την εμπειρία της Ελλάδας με την επιζωοτία της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, ανέδειξε το βάρος που επωμίζονται οι παραγωγοί και οι τοπικές κοινωνίες. Τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της βιοασφάλειας, της βιώσιμης μείωσης του πληθυσμού αγριόχοιρων και της σταθερής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και ερευνητικής στήριξης.

Τέλος, για τον κανόνα αποδέσμευσης στα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις στην αγροτική ανάπτυξη είναι μακροπρόθεσμες και απαιτούν περισσότερο χρόνο, ειδικά σε μια περίοδο που οι αγρότες δοκιμάζονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση και τις φυσικές καταστροφές. Στηρίζοντας την πρόταση για επιστροφή στον κανόνα αποδέσμευσης N+3 (αντί για N+2), επισήμανε ότι μια τέτοια αλλαγή «θα δώσει την απαραίτητη ευελιξία στα κράτη μέλη, θα επιτρέψει την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ».

Σύνοδος ΕΛΚ: Επαναβεβαίωση του ρόλου της ΚΑΠ και της στήριξης των αγροτών

Νωρίτερα ο Κώστας Τσιάρας προέδρευσε από κοινού με την Φινλανδή Υπουργό Σάρι Εσσάγια στην προπαρασκευαστική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP), η οποία διεξήχθη παρουσία του Επίτροπου Γεωργίας και Τροφίμων, Κρίστοφερ Χάνσεν. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF), με τους Υπουργούς να επαναβεβαιώνουν τη θεμελιώδη σημασία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την ασφάλεια των τροφίμων, την οικονομική ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα, την τήρηση υψηλών προτύπων, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη προστασία του κοινωνικού ιστού της υπαίθρου. Τόνισαν, παράλληλα, ότι η επαρκής χρηματοδότηση, θεμελιωμένη σε μια ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική, είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση των στρατηγικών συμφερόντων της ΕΕ στην παραγωγή τροφίμων. Υπογράμμισαν, επίσης, την ανάγκη προστασίας των εισοδημάτων των αγροτών, με τις άμεσες ενισχύσεις να παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος σταθερότητας του κλάδου, ενώ αναγνώρισαν ότι η μείωση της γραφειοκρατίας για τους παραγωγούς αποτελεί επιτακτική προτεραιότητα.

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