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Γκίκας: Βασική μας προτεραιότητα η αναβάθμιση των υποδομών στα λιμάνια μας
Πολιτική
08:33 - 24 Σεπ 2025

Γκίκας: Βασική μας προτεραιότητα η αναβάθμιση των υποδομών στα λιμάνια μας

Reporter.gr Newsroom
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«Για την κυβέρνησή μας, η ανάγκη για ενίσχυση της συνδεσιμότητας καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, ικανών να υποστηρίξουν ένα σύγχρονο και αποδοτικό σύστημα μεταφορών», τόνισε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, στο Opening Gala του 8ου Συνεδρίου Υποδομών & Μεταφορών, στο Μέγαρο Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Ο κ. Γκίκας, αναδεικνύοντας τη βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που είναι «η δημιουργία και η αναβάθμιση των υποδομών στα λιμάνια μας, προκειμένου η νησιωτική χώρα να καταστεί εξίσου ανταγωνιστική με την ηπειρωτική», επεσήμανε την πληθώρα λιμενικών έργων που δρομολογούνται.

Έργα για τα οποία, όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Έχουμε εξασφαλίσει, μέσω του Προγράμματος “Μεταφορές 2021-2027” του ΕΣΠΑ, χρηματοδότηση που ξεπερνά τα 180 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση 30 νησιωτικών λιμένων, με έμφαση στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, εκ των οποίων τα 21 έργα έχουν ενταχθεί στο Υπερταμείο. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν εξασφαλιστεί πάνω από 80 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση νησιωτικών και περιφερειακών λιμένων».

Επίσης, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκε στην πράσινη μετάβαση των λιμένων – ειδικά αυτών που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών – τονίζοντας ότι: «Έχουν ήδη κατανεμηθεί 10 εκατ. ευρώ για μελέτες cold ironing σε 4 λιμάνια (Λαύριο, Ραφήνα, Καβάλα, Κέρκυρα), ενώ μέχρι το 2029, 12 μεγάλοι λιμένες της χώρας θα έχουν αυτήν τη δυνατότητα. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου προβλέπει συνολικά 23 λιμένες να έχουν δυνατότητα cold ironing».

Για το θέμα αυτό «έχουν εξασφαλιστεί 150 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα “Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ) 2021-2027” και 115 εκατ. ευρώ από το “Ταμείο Απανθρακοποίησης”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και στην έμφαση που δίνεται στην ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων (Διεθνής Κώδικας ISPS) και στους ασφαλείς συνοριακούς ελέγχους (Κώδικας Σένγκεν, Σύστημα Εισόδου/Εξόδου – EES), με χρηματοδότηση που ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε στον διπλασιασμό των κονδυλίων για τις υποδομές και μεταφορές που ανακοινώθηκε από τον Επίτροπο για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό Απόστολο Τζιτζικώστα, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «κεφαλαιώδους σημασίας», ενώ τόνισε και τη σημασία της συμβολής του ιδιωτικού τομέα στην όλη προσπάθεια αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών.

Το 8ο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και με τη στήριξη 25 και πλέον φορέων και οργανισμών των δύο κλάδων. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 1.500 συνέδρους, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της για τους κλάδους των υποδομών και των μεταφορών.

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