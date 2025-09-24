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Χρυσοχοΐδης: Δεν είμαι παρατηρητής στο Υπουργείο - Στόχος μου η ασφάλεια των πολιτών
Πολιτική
11:14 - 24 Σεπ 2025

Χρυσοχοΐδης: Δεν είμαι παρατηρητής στο Υπουργείο - Στόχος μου η ασφάλεια των πολιτών

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνέντευξή του στο Ρ/Σ Παραπολιτικά, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τόνισε ότι «υπάρχει το συνολικό ζήτημα της ενσωμάτωσης των Ρομά στην Ελλάδα», ενώ περιέγραψε τη νέα στρατηγική της κυβέρνησης για τη διασφάλιση της τάξης και της δημόσιας ασφάλειας.

Όπως ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης, «υπάρχει το συνολικό ζήτημα της ενσωμάτωσης, των προβλημάτων που υπάρχουν στους πληθυσμούς αυτούς τους ευάλωτους, τα ιδιαίτερα προβλήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών όπως, επίσης, τα ζητήματα της κοινωνικής στήριξης, της απασχόλησης τους αλλά είμαι υποχρεωμένος εκ των πραγμάτων να υπηρετώ την ατζέντα της ασφάλειας». Ακόμα, επισήμανε ότι η εγκληματικότητα των Ρομά είναι πολύ μεγάλη.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «δυστυχώς για κάποιους λόγους τις τελευταίες δεκαετίες που σχετίζονται είτε με την άφιξη των μεταναστών και τις δουλειές που έχουν πάρει και κάνουν οι μετανάστες, είτε με την κρίση, τον covid δηλαδή όλα αυτά οδήγησαν σε μια μεταβολή των συνθηκών ζωής των ανθρώπων αυτών.

Δυστυχώς μια συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών ασχολείται με το έγκλημα, κάποιοι από αυτούς είναι σκληροί εγκληματίες εννοώ ότι διακινούν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, και πολλοί από αυτούς βρίσκονται στις φυλακές. Κάποιοι άλλοι από αυτούς διακινούν μέταλλα και μια σειρά άλλα υλικά παράνομα από τα οποία κερδίζουν πάρα πολύ μεγάλα ποσά, και δυστυχώς ακόμη και μικρά παιδιά ασκούνται καθημερινά στην μικροεγκληματικότητα με διαρρήξεις είτε οι μεγάλοι με διαρρήξεις στα σπίτια άρα έχουμε ένα ζήτημα το οποίο είναι μάστιγα και δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι υπάρχουν αστυνομικοί μέσα στους καταυλισμούς, όμως, το νέο στοιχείο είναι ότι συγκροτούνται ομάδες, κυρίως από νέους αστυνομικούς ώστε να υπάρχει και διάλογος με τους ανθρώπους αυτούς. «Οι ομάδες αυτές είναι επιχειρησιακές και θα είναι παρούσες μέσα στους οικισμούς σε καθημερινή βάση, σε 24ωρη λειτουργία», ανέφερε και πρόσθεσε ότι έχει δώσει εντολή στους υπεύθυνους αξιωματικούς του ελληνικού FBI να ψάξουν και να βρουν στέκια στα οποία θα στέκονται, θα ξεκουράζονται και θα είναι σημείο αναφοράς για να υποβάλλουν παράπονα. Οι αστυνομικοί αυτοί θα είναι ένστολοι, οπλισμένοι, εκπαιδευμένοι, απολύτως θωρακισμένοι, με οχήματα.

Όπως τόνισε ο υπουργός, «εγώ δεν είμαι εδώ στο Υπουργείο για παρατηρητής ούτε να περιγράφω τα προβλήματα, είμαι εδώ για να διασφαλίσω την ασφάλεια των πόλεων, των συνοικιών και των ανθρώπων. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα που σχετίζεται με αυτού του είδους την εγκληματικότητα βεβαίως υπάρχει και η μεγάλη εγκληματικότητα και σας είχα πει ότι μετά την ψήφιση του νόμου τα θέματα των υποτρόπων εγκληματιών πλέον αντιμετωπίζονται πολύ αυστηρά. Σε μια επιχείρηση που έγινε πριν από δύο μήνες στις Αχαρνές συνελήφθησαν 17 άτομα εκ των οποίων οι 11 προφυλακίστηκαν γιατί έδιναν παρών στα τμήματα της περιοχής, αποδείχτηκε ότι είχαν υποδικίες ή καταδίκες και ήταν υφ’ όρων απολυμένοι όρους με τους οποίους ήταν έξω. Αυτός είναι ένας καινούργιος νόμος που σημαίνει ότι πλέον η υποτροπή δεν μπορεί να είναι αποδεκτή».

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