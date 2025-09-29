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Μενδώνη από Βαρκελώνη: Ο πολιτισμός είναι «κλειδί» για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης
Πολιτική
11:17 - 29 Σεπ 2025

Μενδώνη από Βαρκελώνη: Ο πολιτισμός είναι «κλειδί» για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Reporter.gr Newsroom
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«Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις πιο επείγουσες προκλήσεις της εποχής μας, με επιπτώσεις που υπερβαίνουν το περιβαλλοντικό και οικονομικό πλαίσιο, αγγίζοντας τον πολιτιστικό, κοινωνικό και ηθικό ιστό των κοινωνιών μας», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στην 3η Υπουργική Συνάντηση της Συμμαχίας για την Κλιματική Δράση για τον Πολιτισμό (GFCBCA), στη Βαρκελώνη, στις 28 Σεπτεμβρίου.

Η άτυπη αυτή Συμμαχία, με περισσότερα από 70 κράτη και διεθνείς οργανισμούς (UNESCO, ICCROM, ICOM, ICOMOS), στοχεύει στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή. Συστάθηκε στο πλαίσιο της COP28 στο Ντουμπάι το 2023 και η 3η Υπουργική Συνάντηση προετοίμασε το έδαφος για την COP30, που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο στο Μπελέμ της Βραζιλίας, υιοθετώντας τη Διακήρυξη της Βαρκελώνης.

Η κα Μενδώνη τόνισε ότι «ο πολιτισμός αποτελεί ουσιώδη και απαραίτητο πυλώνα της παγκόσμιας απάντησης στην κλιματική κρίση» και παρουσίασε τα βασικά σημεία του «Ελληνικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς από τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής», το οποίο θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Υπογράμμισε την ανάγκη ενεργοποίησης εργαλείων σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο για την ενίσχυση της συνεργασίας με μηχανισμούς μείωσης του κινδύνου καταστροφών πολιτιστικών αγαθών, υλικών και άυλων.

Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη ενσωμάτωσης του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς στα Εθνικά Σχέδια Προσαρμογής των Κρατών Μελών και στη Στρατηγική για τη Δίκαιη Μετάβαση, καλώντας τα μέλη της Συμμαχίας να υιοθετήσουν δείκτες για την πολιτιστική κληρονομιά, όπως προετοιμάστηκαν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Στόχου για την Προσαρμογή του ΟΗΕ. Τόνισε, επίσης, τη σημασία της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα μέσω της πράσινης μετάβασης και ανέφερε τις διεθνείς πρωτοβουλίες της Ελλάδας για τον περιφερειακό συντονισμό, δηλώνοντας ότι η χώρα είναι έτοιμη να μοιραστεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία της.

Η Διακήρυξη της Βαρκελώνης επιβεβαιώνει ότι ο πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά είναι ταυτόχρονα ευάλωτοι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και ισχυροί πόλοι ανθεκτικότητας, ευαισθητοποίησης και μετασχηματισμού προς ένα βιώσιμο πρότυπο ανάπτυξης, που στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες. Τα μέλη της Συμμαχίας καλούνται να ενσωματώσουν την πολιτιστική κληρονομιά, τις τέχνες, τις δημιουργικές βιομηχανίες, την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και την παραδοσιακή γνώση στις εθνικές στρατηγικές για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, να αναπτύξουν σχέδια προσαρμογής και να υποστηρίξουν την Ατζέντα Δράσης της COP30, ειδικά τον Στόχο 19 «Πολιτισμός, Πολιτιστική Κληρονομιά και Κλιματική Δράση».

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