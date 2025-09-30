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Δένδιας: Οι αλλαγές στις ένοπλες δυνάμεις - Φτιάχνουμε έναν νέο στρατό
Πολιτική
16:10 - 30 Σεπ 2025

Δένδιας: Οι αλλαγές στις ένοπλες δυνάμεις - Φτιάχνουμε έναν νέο στρατό

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια εκτενή παρουσίαση του οδικού χάρτη μετάβασης στη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων προχώρησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποκαλύπτοντας μια σειρά σημαντικών αλλαγών που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι το ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός νέου στρατού, ικανού να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν νέο στρατό και αυτό τον στρατό θα τον δημιουργήσουμε». Ο υπουργός Άμυνας υπογράμμισε την πρόθεση για ανοιχτό διάλογο και διαβούλευση, δείχνοντας ότι η μετάβαση στη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων θα γίνει με προσεκτικό σχεδιασμό και σεβασμό στα στελέχη και τις ανάγκες της χώρας.

Η μετάβαση στη νέα δομή, όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, περιλαμβάνει:

  • Νέο βαθμολόγιο με 9 διακριτούς βαθμούς
  • Νέο μισθολόγιο, ανεξάρτητο από το βαθμό
  • Νέο σύστημα σταδιοδρομίας με οροφή θέσεων στους ανώτερους αξιωματικούς
  • Νέο ακαδημαϊκό πλαίσιο για τις στρατιωτικές σπουδές
  • Νέα θητεία και νέα εφεδρεία
  • Εθελοντική στράτευση γυναικών (12μηνη θητεία για ηλικίες 20-26 ετών)

Ο υπουργός ανέφερε πως το υφιστάμενο σύστημα παρουσιάζει σοβαρές ανισορροπίες, όπως το παράδειγμα των συνταγματαρχών που είναι πολλαπλάσιοι αριθμητικά από τους λοχίες, φαινόμενο που «δεν αντέχει σε καμία κριτική». Στο νέο σύστημα, το βαθμολόγιο και το μισθολόγιο θα είναι διακριτά, με το μισθό να μην εξαρτάται πλέον από τον βαθμό.

Επιπλέον, όπως τόνισε, η αξιολόγηση των στελεχών θα επανέλθει σε πιο αυστηρά κριτήρια, καθώς σήμερα το 97,3% των στελεχών λαμβάνουν την μέγιστη βαθμολογία, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Όλα τα στελέχη θα πάρουν σημαντικές αυξήσεις» ανέφερε ο κ. Δένδιας, περιγράφοντας πως αυτή είναι η πρώτη φάση και πως «οι αυξήσεις αυτές δεν προέρχονται από χρήματα που μας έδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους», αλλά από τις εξοικονομήσεις της πρώτης φάσης, της συγχώνευσης Στρατοπέδων. «Αυτό είναι ένα διαφορετικό παράδειγμα για τον ελληνικό δημόσιο τομέα» υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ως προς τις νέες αποδοχές ανέφερε ενδεικτικά:

  • Αύξηση 52% για διοικητές ή κυβερνήτες φρεγατών
  • Αύξηση 67% για Κελευστές σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού
  • Αύξηση 51% για το πλήρωμα φρεγάτας

Επιπλέον, προβλέπεται αύξηση επιδόματος θέσης ευθύνης που κυμαίνεται από 156% για συνταγματάρχες μέχρι 5% για τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, ενώ θεσπίζεται και επίδομα ευθύνης για ηγεσία κλάδου υπαξιωματικών και επίδομα διοίκησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/09/2025 - 16:20
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