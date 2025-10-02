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Σε είδη διατροφής, συντήρησης σπιτιού και ατομικής υγιεινής οι μειώσεις στα σούπερ μάρκετ
Πολιτική
13:46 - 02 Οκτ 2025

Σε είδη διατροφής, συντήρησης σπιτιού και ατομικής υγιεινής οι μειώσεις στα σούπερ μάρκετ

Reporter.gr Newsroom
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«Διαφάνεια και λογοδοσία παντού, για τους πάντες και για τα πάντα. Αυτή είναι η δική μου στάση και άποψη, όπως και της παράταξης που έχω την τιμή να εκπροσωπώ. Όσον αφορά το άρθρο 86 περί ευθύνης Υπουργών, έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι να αναθεωρηθεί στην επόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος», ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας σε ερώτηση για την σημερινή τοποθέτηση της Ευρωπαίας εισαγγελέως, Λάουρα Κοβεσί, να υπάρξει αλλαγή του σχετικού νόμου.

Σχετικά με την ανάκτηση κεφαλαίων από παλαιά επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε: «Όταν πήγα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, βρήκα ότι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ είχαν πάει σε εταιρείες που δεν έκαναν τις επενδύσεις που όφειλαν. Δώσαμε μια υπόσχεση στους πολίτες να πάρουμε πίσω αυτά τα χρήματα. Ήδη έχουν ανακτηθεί 80 εκατομμύρια ευρώ. Με πράξεις αποδεικνύουμε ότι ενδιαφερόμαστε για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, γιατί αυτό είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην κοινωνία. Είναι υπόθεση τιμής να κυνηγήσουμε και το τελευταίο ευρώ».

Για την χθεσινή συνάντηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, τόνισε: «Δίνουμε έναν συνεχή αγώνα προς όφελος κάθε νοικοκυριού. Είχαμε όλους αυτούς τους μήνες μια στρατηγική πίεσης προς τα σούπερ μάρκετ με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, εκφράζοντας και το κοινωνικό αίτημα να συγκρατηθούν οι τιμές. «Δεσμεύτηκαν ότι θα μειώσουν τις τιμές σε τουλάχιστον 1.000 κωδικούς προϊόντων και αυτό θα συμβεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Ζήτησα να είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι κωδικοί, θέλουμε να είναι περισσότεροι από 1.000, αλλά και να ισχύσει αυτή η πρωτοβουλία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακόμα και μετά τα Χριστούγεννα. Θα αφορά είδη διατροφής, συντήρησης του σπιτιού και ατομικής υγιεινής και οι μειώσεις θα είναι πάνω από 5%».

Αναφερόμενος στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τη ΔΙΜΕΑ σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τους εντατικούς ελέγχους στην αγορά, ο Υπουργός Ανάπτυξης ξεκαθάρισε: «Ο νόμος είναι νόμος και όσα δισεκατομμύρια ευρώ και αν έχει τζίρο ο οποιοσδήποτε, θα τηρείται χωρίς εξαιρέσεις. Αν ο Υπουργός Ανάπτυξης επενέβαινε για να σταματήσει ένα πρόστιμο, θα επρόκειτο για ξεκάθαρη παράβαση καθήκοντος και είναι κάτι που δεν θα το έκανα ποτέ. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: συνεργαζόμαστε με την αγορά, στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, είναι θεμιτό το κέρδος, αλλά εμείς οφείλουμε να τηρούμε τη νομοθεσία προς όφελος των καταναλωτών. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και αφορούν τους πάντες».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε επίσης πως «τις αμέσως επόμενες ημέρες ξεκινά η δημόσια διαβούλευση για τη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. Μια Αρχή που θα στελεχωθεί με 300 νέους ελεγκτές, θα έχει σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για ακόμα περισσότερους και πιο αποτελεσματικούς ελέγχους και θα είναι σε πλήρη λειτουργία μέσα σε έξι μήνες. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί γίνονται πιο ισχυροί από ποτέ». Ενώ προσέθεσε την παρέμβαση για «την κωδικοποίηση και ενοποίηση σε έναν κώδικα όλης της νομοθεσίας που αφορά την προστασία του καταναλωτή».

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2025 - 13:52
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