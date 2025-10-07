Φλωρίδης: Η δικαιοσύνη δεν απολογείται στην πλατεία Συντάγματος, αλλά στο Σύνταγμα

Σαφείς αιχμές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου -χωρίς να την κατονομάσει- άφησε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM ο Υπουργός Δικαιοσύνης |Γιώργος Φλωρίδης.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών, ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε πως οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως υπάρχει μεθόδευση από όσους "επικουρούν νομικά" τον Πάνο Ρούτσι.

"Η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί σε πολιτικό χρόνο. Η δικαιοσύνη λειτουργεί θεσμικά. Η δικαιοσύνη δεν απολογείται στην πλατεία Συντάγματος. Η δικαιοσύνη απολογείται στο Σύνταγμα", είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. "Εδώ ξεκίνησε μία διαμαρτυρία ακραία πριν καν υποβληθεί αίτημα, θεωρώντας ότι η δικαιοσύνη θα εκβιαστεί προς ποια κατεύθυνση να ακυρώσει και να ποδοπατήσει όλη αυτή την τεράστια δουλειά που κάναν δικαστές και εισαγγελείς και δικαστικά συμβούλια αυτά τα δυόμιση χρόνια που έφεραν σε πέρας μία τεράστια ανάκριση προκειμένου να οδηγηθεί η υπόδεση αυτή στο δικαστήριο, για να αποδοθεί η δικαιοσύνη", είπε ο κ. Φλωρίδης. Ο ίδιος τόνισε πως η δικαιοσύνη βρέθηκε αντιμέτωπη μπροστά σε μία διαδικασία που δεν οργάνωσε "αυτός ο δυστυχισμένος πατέρας", όπως τον χαρακτήρισε, αλλά όσοι τον επικουρούν νομικά "και είναι γνωστοί αυτοί", σημείωσε.

"Οργανώθηκε μία διαδικασία να εκβιαστεί η δικαιοσύνη, να ξανανοίξει η ανάκριση, να μην κλείσει ποτέ η ανάκριση, για να μην μπορέσει να γίνει ποτέ στην πραγματικότητα αυτή η δίκη. Άρα δηλαδή να εκραγεί η ελληνική κοινωνία, η οποία δικαίως θα είχε εκραγεί λέγοντας ότι "δεν είναι δυνατόν να μην ξεκινάει η δίκη για αυτή την εθνική τραγωδία"", είπε ο Γ. Φλωρίδης.

"Αυτός ήταν ο σκοπός όλου αυτού του εκβιασμού που έστελναν οι νομικοί παρεστάτες αυτού του ανθρώπου, τον οποίον χρησιμοποίησαν δυστυχώς, αυτόν τον δυστυχισμένο άνθρωπο", τόνισε.