Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Η παγκόσμια οικονομία αποδεικνύεται πιο ανθεκτική απ’ όσο αναμενόταν, παρά τις έντονες πιέσεις από αλλεπάλληλες κρίσεις, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), προβλέποντας μόνο μια ήπια επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2025 και το 2026.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, σημείωσε ότι η οικονομία των ΗΠΑ απέφυγε την ύφεση που πολλοί αναλυτές φοβούνταν πριν από έξι μήνες. Όπως ανέφερε, η αμερικανική και άλλες μεγάλες οικονομίες διατήρησαν τη δυναμική τους χάρη σε πιο αποτελεσματικές πολιτικές, την ευελιξία του ιδιωτικού τομέα, χαμηλότερους από τους αναμενόμενους δασμούς στις εισαγωγές –τουλάχιστον προς το παρόν– και ευνοϊκές χρηματοοικονομικές συνθήκες, σύμφωνα με τις δηλώσεις της σε εκδήλωση του Milken Institute στην Ουάσινγκτον.

«Βλέπουμε την παγκόσμια ανάπτυξη να επιβραδύνεται ελαφρώς μόνο φέτος και το επόμενο έτος. Όλα τα σημάδια δείχνουν μια παγκόσμια οικονομία που έχει γενικά αντέξει τις έντονες πιέσεις από πολλαπλές κρίσεις», ανέφερε η Γκεοργκίεβα, δίνοντας μια πρώτη εικόνα της επικείμενης έκθεσης του ΔΝΤ για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές.

Τον Ιούλιο, το ΔΝΤ είχε αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη, στο 3,0% για το 2025 και στο 3,1% για το 2026. Σημειώνεται ότι οι νέες προβλέψεις θα παρουσιαστούν την ερχόμενη Τρίτη (14/10), στο πλαίσιο των ετήσιων συναντήσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

Η Γκεοργκίεβα δήλωσε ότι η παγκόσμια οικονομία τα πηγαίνει «καλύτερα από ό,τι φοβόμασταν, αλλά χειρότερα από ό,τι χρειαζόμαστε», επισημαίνοντας πως το ΔΝΤ προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης γύρω στο 3% μεσοπρόθεσμα — αρκετά χαμηλότερους από το 3,7% που προβλεπόταν πριν από την πανδημία.

Η ίδια αναφέρθηκε σε αυξανόμενες ενδείξεις κοινωνικής δυσαρέσκειας και ανισοτήτων, σημειώνοντας ότι η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλούς κινδύνους. Η αβεβαιότητα, όπως ανέφερε, βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και εντείνεται, κάτι που αποτυπώνεται και στη ραγδαία αύξηση της ζήτησης για χρυσό, με τα αποθέματα νομισματικού χρυσού να υπερβαίνουν πλέον το 20% των παγκόσμιων επίσημων αποθεμάτων.

Όσον αφορά στους δασμούς, η Γκεοργκίεβα σημείωσε ότι το «σοκ» από τα μέτρα των ΗΠΑ ήταν μικρότερο απ’ ό,τι είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο: ο σταθμισμένος μέσος δασμός βρίσκεται πλέον γύρω στο 17,5%, έναντι 23% προηγουμένως, ενώ οι περισσότερες χώρες απέφυγαν αντίποινα. Παρ’ όλα αυτά, οι δασμολογικές αλλαγές συνεχίζονται και υπάρχει κίνδυνος αύξησης του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, εάν οι επιχειρήσεις μετακυλίσουν το κόστος στους καταναλωτές ή εάν η μετατόπιση εμπορευμάτων προκαλέσει νέους κύκλους δασμών αλλού.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ προειδοποίησε, επίσης, ότι οι αποτιμήσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές θυμίζουν επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί πριν από 25 χρόνια, στην εποχή της «φούσκας» του Διαδικτύου. Μια ξαφνική αλλαγή στο επενδυτικό κλίμα, όπως αυτή του 2000, θα μπορούσε να επιβραδύνει την ανάπτυξη, πλήττοντας ιδιαίτερα τις αναπτυσσόμενες χώρες. «Προετοιμαστείτε», κατέληξε η Γκεοργκίεβα. «Η αβεβαιότητα είναι το νέο κανονικό και θα παραμείνει».